حقوقك الإضافية

قانون خصوصية وأمن البيانات في ولاية تكساس (TDPSA)

بموجب قانون خصوصية وأمن البيانات في ولاية تكساس (TDPSA)، يصبح لديك بعض الحقوق عندما يتعلق الأمر بمعالجة معلوماتك الشخصية.

طلب الوصول إلى المعلومات الشخصية التي في حوزتنا عنك، أو تحديث هذه المعلومات أو تصحيحها. استنادًا إلى القوانين المعمول بها، لديك حقوق إضافية تتعلق بمعلوماتك الشخصية.

طلب الحصول على معلوماتك الشخصية بنسق قابل للاستخدام ونقلها إلى جهة خارجية (يعرف أيضًا بالحق في نقل البيانات).

طلب حذف المعلومات الشخصية التي نحتفظ بها عنك.

إلغاء الاشتراك في بعض أنواع معالجة المعلومات الشخصية، مثل الإعلانات الموجهة وبيع معلوماتك الشخصية.

نحن لا نقوم ببيع البيانات الشخصية كما يُفهم على النحو الشائع من مصطلح "بيع" في هذا القانون. يتم تعريف البيع ليشمل الإفصاح عن البيانات الشخصية لجهة خارجية لاعتبارات مالية أو قيّمة. قد يؤدي تحديد جهات خارجية، مثل شركاء تقنية الإعلان ومزودي تحليلات البيانات والشبكات الاجتماعية، إلى جمع المعلومات أو تلقيها حتى تتمكن IBM من تزويدك بالإعلانات المستهدفة. قد تستفيد الأطراف الخارجية هذه من استخدام هذه البيانات لأغراضها الخاصة، مثل تحسين خدماتها، التي قد تكون مؤهلة كبيع بمقتضى التعريف الموسّع بمقتضى هذا القانون.

حدد اتصل بنا في نص رأس هذه الصفحة لإحالة طلب حقوق البيانات لإلغاء الاشتراك في أنواع المعالجة هذه، أو ممارسة أي حقوق أخرى متاحة لك، كما هو موضح في بيان خصوصية IBM.

إذا كانت معالجة المعلومات الشخصية الخاصة بك خاضعة لهذا القانون، وتم رفض طلب المستهلك الخاص بك، يحق لك الطعن في هذا القرار. يمكنك ممارسة حقك في الطعن في هذا القرار الصادر بخصوص طلبك عن طريق الرد مباشرة على البريد الإلكتروني الذي تقدم فيه طعنًا أو شكوى هنا.

كما قد يحق لك تقديم شكوى إلى النائب العام بشأن نتيجة الطعن. بإمكانك الاتصال بالنائب العام هنا أو الوصول إلى جهة الاتصال بوحدة حماية المستهلك هنا.