تعزيز الابتكار من الحافة إلى المؤسسة
استكشف الإمكانات. سنقوم بتكرار بيئات افتراضية وبنائها حتى تتمكن من مواجهة التحديات المعقدة لدى وكالتك.
كن جزءًا من جهد جماعي شامل. العمل جنبًا إلى جنب مع خبراء مجال التكنولوجيا لدينا لتصميم بنى النظام ونماذج الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي ومنتجات المستخدم النهائي.
تجاوز المفاهيم. اختبر البيئات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وقدرات الحافة المستندة إلى تكنولوجيا المعلومات التي ننشئها معًا، فعليًا أو افتراضيًا. من هناك سنجري دورات التطوير المتكرر حتى نصل إلى الحل الذي تحتاج إليه.
قائد العمليات الخاصة الأمريكية
العلوم والتقنية
يعمل فريقي وoLabs حاليًا على بناء برنامج مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكِّن العناصر الخاصة من جمع البيانات الحيوية للمهام وتخزينها وتحليلها وتوزيعها أفقيًا بين الفرق وعموديًا إلى المستويات العليا والوكالات الوطنية... لم أرَ يومًا بيئة أكثر تعاونًا بين وزارة الدفاع، والقيادة الأمريكية للعمليات الخاصة (SOCOM)، والقطاع الصناعي، والأوساط الأكاديمية. “
قيادي رفيع في القيادة الأمريكية للعمليات الخاصة (USSOCOM)
في أكثر من 20 عامًا من الخبرة في مجال الاستحواذ، لم أرَ جهدًا ينتقل من اتفاقية CRADA إلى برنامج رسمي بهذه السرعة من قبل. وهذا يتطلب فريقًا قويًا للغاية. “
باعتباره عاملًا محفزًا لحل التحديات التقنية المعقدة، يُعَد oLabs موردًا أساسيًا لدفع عجلة تطوير التكنولوجيا في الحكومة الفيدرالية الأمريكية. نحقق ذلك من خلال التعمق في بيئة التكنولوجيا داخل الوكالة، والتعاون جنبًا إلى جنب مع الخبراء والقادة لصياغة حلول تكنولوجية أكثر أمانًا وتركيزًا على المستخدم وأكثر قابلية للتوسُّع. سواء أكان خبراؤكم يُجرون تمارين ميدانية، أم يستعدّون للمعركة في المقرّات، أم كانوا من المتخصصين في الرعاية الصحية الذين يسعون لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن الأمراض، فإننا في oLabs نعتمد على الملاحظات السياقية لبناء حلول مناسبة للواقع الفعلي.
يقع مركزنا المتخصص في التكنولوجيا المتقدمة في شمال فيرجينيا، ويقدِّم تجربة ابتكار شاملة. يضم موقعنا في ريستون بولاية فيرجينيا أنظمة حوسبة عالية الأداء، ومعالجات رسومية متقدمة، وواجهات أنظمة متطورة، وأجهزة اتصالات، وطائرات دون طيار، ومعدات المستخدم النهائي، وغرفة تصوير مظلمة للواقع الافتراضي. هنا يمكننا عرض قدرات الحلول في الوقت الفعلي وتحويل رؤاكم إلى واقع.
تم تصميم منظومة مراكز التعاون الفيدرالية التابعة لـ IBM Consulting خصيصًا لتلبية احتياجات الوكالات الفيدرالية الأمريكية، وهي مخصصة لمساعدتها على توظيف قوة الذكاء الاصطناعي والقدرات التقنية المتقدمة الأخرى.
