IBM Copilot Runway
مصمم لمساعدة المؤسسات على إنشاء ونشر Copilots مخصصة
IBM Consulting تحسّن قدرات Microsoft Copilot بث ويب: تسريع وتيرة الابتكار
لقطة لمدرج الطائرات في مطار وشي شوفانانغ الدولي بمدينة وشي، الصين.
دعم تحول الأعمال المدعوم بالذكاء الاصطناعي

يعد Microsoft® Copilot مساعد الذكاء الاصطناعي المصمم لتعزيز إنتاجية الموظفين وإبداعهم في المهام اليومية، وهو يعمل بالفعل في الأدوات المستخدمة يوميًا مثل Outlook وOffice 365 وTeams. ولكن بالنسبة لبعض الشركات، هناك حاجة إلى حل أكثر تحديدًا وتخصيصًا. وهنا يأتي دور Copilots المخصص. يمكن إعداد Copilots خصيصًا لحالة الاستخدام الخاصة بالشركة وتصميمها وفقًا لمواصفاتها الدقيقة.

ولمساعدة الشركات على اجتياز التعقيدات والغموض الذي يكتنف هذا التطور السريع، أعلنت ®IBM Consultingعن IBM Copilot Runway، وهو عرض جديد مصمم لمساعدة الشركات على إنشاء وتخصيص ونشر وإدارة برامج Copilots.
الفوائد
تعزيز الإنتاجية ودفع عجلة نجاح الأعمال

يمكن أن يؤدي تقليل تكاليف دعم العملاء أو زيادة السعة الهندسية إلى زيادة القيمة المضافة لإجمالي أرباحك.
تصميم مخصص

يمكن تصميم Copilots مخصصة لتناسب احتياجات سيناريوهات أعمال محددة.
النشر الفعال

يمكن نشر Copilots مخصصة بكفاءة للمساعدة على تقليل الوقت والجهد اللازمين في كثير من الأحيان لعمليات التنفيذ.

القدرات

إطار عمل الاستخدام محفز Copilot أدوات Copilot المخصصة والمعدَّة مسبقًا
حالات الاستخدام شراء وتمويل Copilot

مساعدة أخصائيي المشتريات في استخلاص معارف قيّمة من العقود، وبالتالي مساعدة المستخدمين على فهم شروط العقد والالتزامات والمخاطر بشكل أكثر كفاءة، ما يتيح اتخاذ قرارات مستنيرة وعمليات إدارة العقود بشكل مبسط.

 Copilot لممثلي خدمة العملاء والفنيين الميدانيين

يقدم Copilot للوكلاء والفنيين البحث بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وخيارات الخدمة الذاتية، والمساعدة الآنية، وتوصيات البيع الإضافي/البيع المتبادل، والدعم السياقي لتبسيط العمليات، وتعزيز تجربة العملاء.

 Copilot اعرف عميلك (KYC)

Copilot الذي يهدف إلى أتمتة عملية التحقق "اعرف عميلك" وتسريعها، ما يضمن الامتثال للوائح مع تقليل الوقت والجهد المطلوبين من موظفي البنك.

 Copilot لتجارب الموظفين

Copilot لتعزيز مشاركة الموظفين، وتقليل المهام اليدوية، وضمان تجربة سلسة طوال دورة حياة الموظف، بدءًا من مرحلة التأهيل حتى العمليات اليومية.

 التوأم الرقمي

نسخة رقمية ديناميكية مماثلة من كيان مادي، تتعاون مع المشغلين البشر لمحاكاة الأداء في العالم الحقيقي ومراقبته وتحسينه، ما يعزز عملية اتخاذ القرار والكفاءة.

دراسة حالة

الأعمال المصرفية Virgin Money

يعد Virgin Money من أكبر ستة بنوك في المملكة المتحدة، حيث يمتلك 6.6 ملايين عميل من قطاعي البيع بالتجزئة والأعمال، وسرعان ما أدرك فرصة الذكاء الاصطناعي التوليدي، وكيف يمكن أن يساعده في تحقيق طموحه في أن يكون أفضل بنك رقمي في المملكة المتحدة. 

الموارد IBM Copilot Runway للعمليات البنكية

تسريع العمليات ومهام سير العمل التي تلتزم بمتطلبات المشهد المالي الحديث اليوم.

 كيفية تسريع وتيرة الابتكار مع Microsoft Copilot

استمع إلى القادة والمشاركين وهم يشاركون تجاربهم ومعارفهم عن كيفية إنشاء النماذج الأولية والحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP) باستخدام Copilot.

 تقدم شركة IBM قدرات Microsoft Copilot لدعم تحول الأعمال المدعوم بالذكاء الاصطناعي IDC MarketScape: تقييم البائعين لخدمات Microsoft Implementation Services في جميع أنحاء العالم لعام 2024
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