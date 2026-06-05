الذكاء الاصطناعي الوكيل يُبسّط مهام سير عمل الرعاية الصحية

تستخدم ViClinic منصة IBM watsonx Orchestrate لربط الرعاية والبيانات والعمليات عبر رحلة المريض
تعتمد أنظمة الرعاية الصحية على عمليات غير متصلة عبر مراحل الاستقبال، والوثائق، والموافقات، وتنسيق الرعاية، والفوترة. وبالنسبة إلى مقدمي الخدمات، يؤدي ذلك إلى أعباء إدارية كبيرة؛ أما بالنسبة إلى المرضى، فإنه يؤخر الحصول على الرعاية. وقد سعت ViClinic، وهي شركة لتقنية الرعاية الصحية، إلى معالجة تحدٍّ حرج في هذا القطاع: تيسير مهام سير عمل الرعاية المتكاملة من دون المساس باتخاذ القرارات السريرية أو الامتثال. وفي قطاع يخضع لرقابة صارمة مثل الرعاية الصحية، يمكن حتى لأوجه القصور الصغيرة، مثل بيانات الاستقبال غير المكتملة أو أخطاء الترميز، أن تؤدي إلى تأخيرات، ورفض المطالبات، وتجارب سيئة للمرضى. كما هو الحال مع تسارع تبني الذكاء الاصطناعي، لا يقتصر التحدي على نشر الذكاء فحسب، بل يمتد أيضًا إلى تشغيله بأمان وعلى نطاق واسع عبر مهام سير العمل السريرية الحقيقية.
تعاونت ViClinic مع IBM لدمج الذكاء الاصطناعي الوكيل المحكوم مباشرة في مهام سير عمل الرعاية الصحية. باستخدام IBM watsonx Orchestrate، طوّرت ViClinic عدة وكلاء ذكاء اصطناعي يدعمون المراحل الرئيسية لرحلة المريض، بدءًا من الاستقبال ما قبل الزيارة إلى التوثيق السريري، وتنسيق الرعاية، والموافقة المسبقة، والترميز، والفوترة، والمتابعة.
ويعمل الوكلاء بناءً على نماذج أساسية تُدار من خلال منصة IBM watsonx.ai ويخضعون لحوكمة IBM watsonx.governance لدعم الامتثال، وقابلية التدقيق، والإشراف البشري. ويساعد هذا في ضمان عمل الذكاء الاصطناعي ضمن مهام سير العمل السريرية مع إبقاء الأطباء متحكمين في اتخاذ القرارات.
ولتمكين مهام سير عمل مراعية للسياق في الوقت الفعلي، يدمج نظام تشغيل الرعاية الصحية الوكيل من ViClinic، المعروف اختصارًا بـ AHOS، البيانات السريرية والتشغيلية من خلال بنية هجينة تجمع بين قدرات IBM watsonx.data وخدمات البيانات المملوكة لشركة ViClinic، إلى جانب البنية التحتية على سحابة IBM Cloud وMicrosoft Azure. وتربط هذه الطبقة الموحدة بين عمليات المريض ومقدم الخدمة والجهة الدافعة، ما يحوّل مهام سير العمل اليدوية والمجزأة إلى عمليات منسقة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي.
من خلال دمج وكلاء ذكاء اصطناعي محكومين مباشرة في مهام سير العمل السريرية، تُمكّن ViClinic مقدمي الخدمات من التحرك بسرعة أكبر بدءًا من الاستقبال وحتى تقديم الرعاية مع تقليل الأعباء الإدارية. ويعمل وكلاء ما قبل الزيارة على تحسين اكتمال بيانات الاستقبال والجاهزية للموافقات، ما يساعد على تسريع وقت تقديم الرعاية للمرضى. وفي أثناء الزيارات، يساعد التوثيق المدعوم بالذكاء الاصطناعي على تقليل الوقت المستغرق في تدوين الملاحظات يدويًا، ما يتيح للأطباء التركيز بشكل أكبر على المرضى.
وفي عمليات دورة الإيرادات، يساعد الترميز الطبي المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتوثيق المنظم على تقليل العناصر المفقودة في تقديم المطالبات، ما يدعم تحصيل تعويضات أكثر دقة وتقليل حالات الرفض. وتشير المؤشرات الأولية إلى حدوث تحسينات في تحصيل الإيرادات وتخفيضات في عدم الكفاءة الإدارية. والأهم من ذلك، يربط نظام AHOS من ViClinic مهام سير عمل المريض ومقدم الخدمة والجهة الدافعة من خلال سياق سريري مشترك. ويتيح هذا التكامل تقديم رعاية أكثر تنسيقًا ومراعاةً للسياق—ما ييسر بكفاءة عمليات الاستقبال والتوثيق والموافقات والفوترة والمتابعة—وهو ما يؤدي في النهاية إلى تحسين تجربة المريض ودعم نتائج سريرية أفضل. ومع وجود IBM كشريك تقني، تواصل ViClinic تطوير منصتها لتوسيع نطاق هذه القدرات عبر أنظمة الرعاية الصحية.
إن ViClinic شركة لتقنية الرعاية الصحية تُطور حلول الذكاء الاصطناعي الوكيل لتيسير مهام سير العمل السريرية. وتربط المنصة بين المرضى ومقدمي الخدمات والجهات الدافعة من خلال طبقة تنفيذ متكاملة مصممة لبيئات الرعاية الصحية الخاضعة للتنظيم.
© حقوق الطبع والنشر لشركة IBM Corporation. مايو، 2026.
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