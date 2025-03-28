تتغير الهجمات الإلكترونية بطرق مقلقة. ويلاحظ الخبراء تحولًا في الهجمات الإلكترونية من الهجمات المؤتمتة إلى نهج أكثر هجينة. تَستخدِم هذه الطريقة الأتمتة للعثور على أضعف حلقة في أمن المؤسسة، ثم يتم التدخل البشري لاختراق الشبكة وتخطي الحواجز.

والجانب الوحيد الذي لم يتغير في الهجمات الإلكترونية هو الحاجة إلى التعرُّف على التهديدات والتعامل معها بأقصى سرعة.

إن الأدوات والخدمات الدفاعية ذات المستوى العالمي من Sophos تفعل ذلك بالضبط: تساعد المؤسسات على الاستجابة بسرعة، وطرد المهاجمين، وإصلاح الأضرار. في الواقع، تعتمد أكثر من 500,000 مؤسسة وملايين المستهلكين في أكثر من 150 دولة على حلول الشركة للحماية. وباستخدام تقنية IBM B2B Integration SaaS، تستطيع شركة Sophos معالجة الطلبات لحلول الأمن الإلكتروني بالغة الأهمية بشكل أسرع.

تبيع شركة Sophos عروضها حصريًا من خلال قناة متعددة المستويات. وهي تَستخدِم شبكة موزعين عالمية لنقل الطلبات من البائعين الموجودين في مناطق متعددة حول العالم. تُعَد معالجة الطلبات بسرعة ودقة أمرًا بالغ الأهمية؛ فعندما تشتري مؤسسة برامج أمنية، غالبًا ما ترغب في الحصول عليها في أسرع وقت ممكن.

توضِّح Rachel Lacy، المدير الأول لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات في Sophos: "المهم حقًا للقناة هو توفير تجارب سلسة للمشترين. عندما نعمل مع الموزعين على التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI)، فإننا نحاول تقليل الاحتكاك ومعالجة الطلبات بسرعة أكبر. نريد أيضًا أن نمنحهم آلية سهلة لتقديم الطلبات معنا".

في الماضي، كان الموزعون يقدِّمون الطلبات عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الفاكس. ثم يقوم فريق معالجة الطلبات بعد ذلك بإعادة إدخال الطلبات في نظام إدارة الطلبات الخاص بشركة Sophos. لم تكن العمليات اليدوية تستغرق وقتًا طويلًا فحسب، بل جعلت من الصعب أيضًا على Sophos وموزعيها معرفة مكان وجود الطلب في مسار التدفق. ومع نمو حجم الطلبات، أدركت الشركة أن فريقها سيصل قريبًا إلى الحد الأقصى لطاقته الاستيعابية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي هذا إلى عرقلة النمو.

يضيف Paul Warren، مدير قسم "إدارة الطلبات" في Sophos: "بالإضافة إلى المطالبة بكميات كبيرة من الوقت والجهد لتتبُّع الطلبات ومعالجتها، كان نهجنا اليدوي يعني دائمًا وجود خطر حدوث أخطاء بشرية في العملية والتسبب في التأخير. ولدعم نمونا على المدى الطويل، كنا بحاجة إلى التواصل مع شركائنا التجاريين بشكل أسرع وأكثر كفاءة. لذلك، بحثنا عن طريقة لأتمتة العملية".