ما يحدث بعد التصفيق

تولد عروض الأزياء صدى عاطفيًا قويًا واهتمامًا صحفيًا وأهمية ثقافية، لكن تحويل هذا الزخم إلى تفاعل مستدام عبر الإنترنت وثقة أعلى عند الشراء لا يزال يمثل تحديًا مستمرًا في مجال الموضة. في إطار التجارة الإلكترونية التقليدية، لا تزال الملابس المصممة بدقة عالية، والتي تتميز بالهيكل والخطوط والخيال، تُعرض إلى حد كبير من خلال الصور الثابتة ومخططات المقاسات، تاركةً الجوانب المهمة مثل الملاءمة والتناسب والحركة القابلة للتفسير. بالنسبة إلى علامة تجارية مثل KATE BARTON، وهي علامة تجارية فاخرة مقرها نيويورك وتشتهر بملابسها المنحوتة ذات التصميم الهندسي العالي الدقة، فإن هذه الفجوة غالبًا ما أدخلت التردد في عملية الشراء، حيث يعتمد هدف التصميم إلى حد كبير على مظهر القطعة أثناء الحركة.

وفي الوقت نفسه، تتغير التوقعات المتعلقة بتجارب الأزياء الرقمية. لقد فشلت صفحات المنتجات التقليدية في جذب المتسوقين الباحثين عن الوضوح بشكل متزايد، بينما بحث الشركاء والجهات الراعية عن طرق لتحويل التفاعل من حدث لحظي إلى تجربة ممتدة. بالنسبة إلى KATE BARTON، كان هذا يعني إيجاد طريقة لنقل جوهر معروض الأزياء: كيف تبدو الملابس وتتحرك في الواقع إلى بيئة أكثر تفاعلية وجاهزية للتجارة. وقد برز تمكين العملاء من تصور الملابس بصورة أفضل على أجسامهم كخطوة طبيعية، من دون حصر تقييم التجربة في المبيعات الفورية فقط أو المساس بهوية تصميم العلامة التجارية.

كانت فعالية أسبوع الموضة في نيويورك أول نشر واقعي لهذا النهج، ما جعل عرض الأزياء الشكل الأولي لنظام يهدف إلى التوسع إلى التجارة الإلكترونية. تطلب تقديم تجربة قياس افتراضية موثوقة مخرجات بصرية واقعية، وأداءً في زمن انتقال قصير، ووصولاً سلسًا عبر الأجهزة، إلى جانب ميزات التعرف البصري مع تفاعل صوتي ونصي بأي لغة تقريبًا، وفي حدث مباشر. تجاوزت هذه المتطلبات ما يمكن دعمه من خلال الأدوات الداخلية الحالية فقط، ما دفع KATE BARTON إلى الدخول في شراكة مع Fiducia AI، وهي شركة تركز على بناء تجارب ذكاء اصطناعي بمعايير الإنتاج الفعلي للتفاعل البصري والحواري، واستعانت بشركة IBM لبناء حل.