ما يحدث بعد التصفيق

تطوير تجربة ذكاء اصطناعي مصممة لنقل أسبوع الموضة إلى التجارة اليومية
تولد عروض الأزياء صدى عاطفيًا قويًا واهتمامًا صحفيًا وأهمية ثقافية، لكن تحويل هذا الزخم إلى تفاعل مستدام عبر الإنترنت وثقة أعلى عند الشراء لا يزال يمثل تحديًا مستمرًا في مجال الموضة. في إطار التجارة الإلكترونية التقليدية، لا تزال الملابس المصممة بدقة عالية، والتي تتميز بالهيكل والخطوط والخيال، تُعرض إلى حد كبير من خلال الصور الثابتة ومخططات المقاسات، تاركةً الجوانب المهمة مثل الملاءمة والتناسب والحركة القابلة للتفسير. بالنسبة إلى علامة تجارية مثل KATE BARTON، وهي علامة تجارية فاخرة مقرها نيويورك وتشتهر بملابسها المنحوتة ذات التصميم الهندسي العالي الدقة، فإن هذه الفجوة غالبًا ما أدخلت التردد في عملية الشراء، حيث يعتمد هدف التصميم إلى حد كبير على مظهر القطعة أثناء الحركة.
وفي الوقت نفسه، تتغير التوقعات المتعلقة بتجارب الأزياء الرقمية. لقد فشلت صفحات المنتجات التقليدية في جذب المتسوقين الباحثين عن الوضوح بشكل متزايد، بينما بحث الشركاء والجهات الراعية عن طرق لتحويل التفاعل من حدث لحظي إلى تجربة ممتدة. بالنسبة إلى KATE BARTON، كان هذا يعني إيجاد طريقة لنقل جوهر معروض الأزياء: كيف تبدو الملابس وتتحرك في الواقع إلى بيئة أكثر تفاعلية وجاهزية للتجارة. وقد برز تمكين العملاء من تصور الملابس بصورة أفضل على أجسامهم كخطوة طبيعية، من دون حصر تقييم التجربة في المبيعات الفورية فقط أو المساس بهوية تصميم العلامة التجارية.
كانت فعالية أسبوع الموضة في نيويورك أول نشر واقعي لهذا النهج، ما جعل عرض الأزياء الشكل الأولي لنظام يهدف إلى التوسع إلى التجارة الإلكترونية. تطلب تقديم تجربة قياس افتراضية موثوقة مخرجات بصرية واقعية، وأداءً في زمن انتقال قصير، ووصولاً سلسًا عبر الأجهزة، إلى جانب ميزات التعرف البصري مع تفاعل صوتي ونصي بأي لغة تقريبًا، وفي حدث مباشر. تجاوزت هذه المتطلبات ما يمكن دعمه من خلال الأدوات الداخلية الحالية فقط، ما دفع KATE BARTON إلى الدخول في شراكة مع Fiducia AI، وهي شركة تركز على بناء تجارب ذكاء اصطناعي بمعايير الإنتاج الفعلي للتفاعل البصري والحواري، واستعانت بشركة IBM لبناء حل.
لبناء فعالية KATE BARTON التي تدعم كلاً من أسبوع الموضة في نيويورك واستخدام التجارة الإلكترونية
لتوسيع نطاق تجربة أسبوع الموضة في نيويورك مباشرة لتشمل واجهة متجر Shopify الإلكترونية
تفاعلوا مع تجربة القياس الافتراضية في أقل من شهرين من استخدام التجارة الإلكترونية
تعاونت KATE BARTON، وFiducia AI، وIBM لإنشاء تجربة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة كطبقة متينة تجمع بين العرض المباشر والتجارة الرقمية، بدلاً من أن تكون فعالية لمرة واحدة. في حين أن التجربة ظهرت لأول مرة خلال أسبوع الموضة في نيويورك، إلا أنها صُممت عمدًا للانتقال إلى بيئة تجارة إلكترونية دائمة. كان النظام بحاجة إلى دعم التفاعل في الوقت الفعلي في بيئة عالية الوضوح مع الحفاظ على الاستقرار والأمان وقابلية التوسع بمجرد تضمينه في قناة المبيعات الرئيسية للعلامة التجارية.
قادت Fiducia AI التنسيق وتطوير التطبيقات، حيث وفرت IBM الأساس المؤسسي لتمكين منصة التكنولوجيا والموثوقية والحوكمة. استخدم الحل، الذي نُشِر في IBM Cloud® وطوّر على IBM watsonx.ai®، نهجًا متعدد النماذج لدعم وظائف مختلفة داخل التجربة، فجمع بين مهام سير العمل المنظمة المدعومة من IBM Granite، والمعالجة البصرية المدعومة من Llama، والتفاعل الحواري المدعوم بنماذج OpenAI. تم تنسيق هذه العناصر من خلال خدمات بوابة Model Gateway من watsonx لتحقيق التوازن بين الأداء وتجربة المستخدم والحوكمة، بينما دعمت خدمات IBM السحابية، بما في ذلك IBM Cloud Object Storage، إدارة وتقديم الأصول البصرية عبر السياقات المباشرة والرقمية.
تم تطوير منصة البرمجيات كخدمة (SaaS) الأولية على IBM Cloud على مدى حوالي أربعة أسابيع، ما أدى إلى إنشاء أساس لدعم تفاعل العملاء الواسع ومتعدد الصيغ. لدعم تجربة KATE BARTON، تم إعداد ونشر كل من عرض أسبوع الموضة في نيويورك وتجربة التجارة المستمرة خلال خمسة أيام فقط. بمجرد انتهاء العرض المباشر، سمحت البنية نفسها بتوسيع التجربة لتشمل متجر KATE BARTON على Shopify في غضون يومين تقريبًا، مع أقل قدر من التعديل. تم دمج SpeedShotX، العدسة البصرية المدعومة من الذكاء الاصطناعي من Fiducia، مباشرة في صفحات منتجات مختارة، ما أتاح للعملاء الوصول إلى تجربة قياس افتراضية عبر المتصفح من دون الحاجة إلى تحميل التطبيق. سمح هذا الأمر للتجربة بالانتقال من بيئة أسبوع الموضة المباشرة إلى التجارة الإلكترونية المستمرة من دون الحاجة إلى إجراء تعديلات، ما حافظ على استمرارية العلامة التجارية مع دعم طبقة تفاعل أكثر ذكاءً مع العملاء.
وكان إحدى النتائج المركزية للمشروع هي التحول من الفعاليات محدودة الزمن إلى قدرة تجارية فعالة. ما بدأ كتجربة أسبوع الموضة في نيويورك أصبح الآن متاحًا مباشرة في واجهة متجر KATE BARTON الرقمية، ما يسمح للعملاء بالتفاعل مع النظام الأساسي نفسه بعد عرض أسبوع الموضة في نيويورك، وشكل التحول من التفاعل القائم على الفعاليات إلى التوفر المستمر انتقالاً من العرض إلى البنية التحتية، ما أدى إلى إنشاء أساس يدعم الاستمرار بدلاً من أن ينتهي مع العرض. قليل من فعاليات أسبوع الموضة تتحول إلى تجارة يومية؛ وفي هذه الحالة، استمرت التجربة إلى ما بعد العرض.
تعكس إشارات التفاعل المبكرة كيفية تفاعل العملاء مع التجربة عمليًا. منذ منتصف فبراير، تفاعل أكثر من 2500 مستخدم مع القدرات القياس الافتراضية، حيث يقضي العملاء وقتًا في استكشاف صفحات المنتجات التي تدعم التجربة لفهم المقاس والتصميم بصورة أفضل قبل الشراء. بينما لا يزال التأثير التجاري الكامل قيد التقييم، تشير هذه التفاعلات إلى اهتمام العملاء الحقيقي والاستعداد للانخراط بطريقة أعمق مع الملابس المعقدة في سياق رقمي.
من منظور العلامة التجارية، يوضح هذا التعاون كيفية تطبيق الذكاء الاصطناعي المتقدم دون التأثير في الأصالة الإبداعية. تدعم هذه التجربة لغة التصميم الخاصة بالمجموعة من خلال جعل الهيكل والنسب والحركة أكثر وضوحًا عبر الإنترنت، ما يقلل الاعتماد على التفسير أو الشرح. كما تدعم هذه التجربة الاكتشاف متعدد اللغات، حيث تجيب عن الأسئلة المتعلقة بالعلامة التجارية والمجموعة بأي لغة من خلال التفاعلات النصية والصوتية عبر السياقات المباشرة والرقمية. كنتيجة لهذا النشر، أنشأت KATE BARTON طبقة رقمية قابلة للتكرار يمكن أن تتطور مع مرور الوقت، ما يوفر تجربة تسوق أكثر تفاعلاً للعملاء ومنصة للتعلم مع استمرار القدرات في التوسع.
تشتهر العلامة التجارية KATE BARTON، التي تقودها مصممة الأزياء المقيمة في نيويورك Kate Barton، التي اختارتها Forbes ضمن قائمة "30 Under 30" في عام 2025، بأزياء النساء المنحوتة المتجذرة في التصميم التجريبي القائم على العمليات. توازن العلامة التجارية بين الحرفية والابتكار والاستدامة، مستندة في تصاميمها إلى هندسة الأشكال والتشكيل الطليعي. وقد ارتدت شخصيات ثقافية بارزة تصميماتها في فعاليات إعلامية رفيعة المستوى.
Fiducia AI هي إحدى شركاء أعمال IBM، وتعمل على إنشاء تجارب ذكاء اصطناعي على مستوى المؤسسات على نطاق عالمي تجمع بين الذكاء البصري والتفاعل الحواري. من خلال الشراكة مع العلامات التجارية والمؤسسات الرياضية، تحول السرد القصصي والتفاعل إلى أنظمة رقمية فعالة تعمل بسلاسة عبر التجارب المباشرة، والتجارة، والتسويق الرقمي.
حقوق الطبع والنشر © محفوظة لشركة IBM. أبريل 2026.
IBM، وشعار IBM، وIBM Cloud، وGranite، وwatsonx.ai، وwatsonx هي علامات تجارية لشركة IBM Corp.، مسجلة في العديد من الاختصاصات القضائية حول العالم.
الأمثلة المعروضة لأغراض التوضيح فقط. ولكن تختلف النتائج الفعلية بناءً على تكوينات العميل وظروفه، ومن ثَمَّ لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.