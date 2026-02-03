عندما يتعطّل جرّار أثناء الحصاد أو تواجه شاحنة توصيل مشكلة في المحرّك، لا يكون الانتظار خيارًا — فهناك عمل يجب إنجازه. بالتعاون مع Cresco International، تعمل FleetPride على تحويل إدارة سلسلة التوريد لديها باستخدام التحليلات، ما يضمن حصول العملاء على قطع الغيار التي يحتاجونها في الوقت المناسب.
ولضمان وصول قطع الغيار الحيوية للعملاء في الوقت المناسب دائمًا، يجب أن تعمل سلسلة التوريد الواسعة لدى FleetPride بسلاسة وكفاءة. كيف يمكنها الحفاظ على سلاسة عمليات سلسلة التوريد؟
تعاونت شركة FleetPride مع شركة Cresco International لتطبيق حلول تحليلية وصفية وتنبئية وتوجيهية من شركة IBM، ما يمنح مديري سلسلة التوريد رؤى تغيير قواعد اللعبة في العمليات.
تعتمد شركات لا حصر لها على المركبات الثقيلة لإنجاز أعمالها، بدايةَ من الجرارات وشاحنات التوصيل ووصولاً إلى الحفارات وشاحنات جمع القمامة. عندما تتعطل هذه المركبات، لا تستطيع هذه الشركات الانتظار طويلاً لوصول قطع الغيار—لذا يلجأ الكثيرون إلى FleetPride.
يستكمل Homarjun Agrahari، مدير التحليلات المتقدمة في شركة FleetPride حديثه قائلاً: "إيصال قطع الغيار إلى عملائنا بسرعة هو ما يميزنا عن منافسينا. حيث يمكنك شراء القطع التي نبيعها من أي مخزن. والسبب الذي يجعلنا في المرتبة الأولى في سوق ما بعد البيع للمركبات الثقيلة هو أننا نلتزم بتوفير قطع الغيار للعملاء عند حاجتهم إليها، في أي مكان وبالسعر المناسب."
تدير شركة FleetPride خمسة مراكز توزيع إقليمية، بالإضافة إلى أكثر من 260 موقعًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وأضاف Homarjun Agrahari قائلاً: "شبكتنا الواسعة وسلسلة التوريد المتكاملة هما مفتاح نجاحنا. "ولكن الحفاظ على سلاسة عمل سلسلة التوريد الضخمة والمعقدة هذه يمثل تحديًا مستمرًا."
ويوضح قائلاً: "قد تُعرّض أي حلقة ضعيفة السلسلة بأكملها للخطر، ما يُؤدي إلى انخفاض الكفاءة العامة والتأثير سلبًا في خدمة العملاء، لذا من الضروري أن نسعى باستمرار إلى تحسين عمليات التخزين والتوزيع لدينا. في السابق، لم يكن لدى مديرينا معايير موحدة لقياس فعالية أي تغييرات يُجرونها على إستراتيجية التشغيل—فقد كانوا يعتمدون على الخبرة والحدس.
"لتحسين كفاءة سلسلة التوريد بأكملها، أردنا إزالة العاطفة من عملية صنع القرارات الإستراتيجية وترك البيانات تتحدث بدلاً عنا. ومع ذلك، حتى وقت قريب، لم يكن لدينا المهارات الداخلية أو الأدوات المناسبة للوصول إلى بيانات التشغيل لدينا وتحويلها إلى رؤى عملية."
للمساعدة في عملية صنع القرار، أدركت شركة FleetPride أنها بحاجة إلى تسخير البيانات التشغيلية من مستودعاتها وشبكتها اللوجستية. تعاونت الشركة مع شريك أعمال IBM، شركة Cresco International، وهي شركة خبيرة في توفير حلول تحليلات الأعمال، لتنفيذ مجموعة من حلول IBM Analytics، بما في ذلك IBM® Cognos® Analytics وIBM Planning Analytics (المعروف سابقًا باسم IBM Cognos TM1®) وIBM SPSS® Modeler وIBM ILOG® CPLEX® Optimization Studio.
ويعلق Homarjun Agrahari قائلاً: "لقد كان فريق Cresco داعمًا للغاية طوال فترة التنفيذ وما بعدها. ولم يقتصر دورهم على وضع الأسس التقنية لفريق التحليلات الجديد لدينا فحسب، بل قدّموا أيضًا تدريبًا متعمقًا ساعدنا على البدء بثقة. يُعد مجال التحليلات مشروعًا جديدًا للعديد من أعضاء فريقنا الداخلي، ويسعدنا أن تكون Cresco شريكًا لنا."
كخطوة أولى، اعتمدت FleetPride على IBM Cognos Analytics لإعداد تقارير يومية عن مخزون المستودعات وتوزيعها. يمنح هذا مديري المستودعات نظرة شاملة على مستوى المخزون وموقعه، ويقدم توصيات بشأن أماكن تخزين كل نوع من الأصناف بناءً على طلب العملاء. وبفضل هذه الرؤية، يستطيع المديرون التأكد من تخزين المنتجات الأكثر طلبًا بالقرب من رصيف الشحن—ما يوفر الكثير من الوقت لموظفي المستودعات ويزيد الإنتاجية.
بعد ذلك، استخدمت FleetPride برنامج IBM SPSS Modeler لبناء نموذج يتنبأ بعدد طلبات الشحن الواردة والصادرة لكل مستودع اعتمادًا على ثلاث سنوات من البيانات التاريخية، يوميًا وأسبوعيًا وشهريًا. وهذا يسهّل على مديري المستودعات مواءمة تخطيط القوى العاملة مع طلب العملاء يومًا بيوم.
كما تتعاون الشركة أيضًا مع شركة Cresco International لبناء نموذج تحسين لشبكة التوزيع بأكملها باستخدام برنامج IBM ILOG CPLEX Optimization Studio.
يعلّق Haoming (Ryan) Tian، مستشار علوم البيانات والتحليلات في Cresco International: "بفضل حلول تحسين القرارات، تستطيع FleetPride حل مشكلات شبكة التوزيع المعقدة وإيجاد الحلول المثلى ضمن مجموعة محددة من القيود."
ويضيف Homarjun Agrahari: "يمكن أن يساعدنا CPLEX في تحديد المواقع المثلى لإنشاء المستودعات، بهدف تقليل وقت التوصيل والتكاليف عبر الشبكة بأكملها. عندما نقرر ما إذا كنا سنبني مستودعات جديدة أو نستحوذ على أخرى، فإن هذا النوع من المعلومات يُمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا في إستراتيجية تصميم شبكتنا."
ويضيف Haoming (Ryan) Tian: "هنا في FleetPride، نستفيد من عدة تقنيات تحليلات ضمن منهجية متكاملة." تعمل IBM Cognos Analytics كمنصة تقارير مؤسسية حتى تتمكن الأطراف المعنية من الوصول بسرعة إلى إحصاءاتهم التجارية وتقييمها.
"نستخدم برنامج IBM SPSS Modeler كتقنية لاستخراج البيانات والتنبؤ بها، لإنشاء نماذج إحصائية تُساعد في استخلاص رؤى مستقبلية للأعمال، وتُسهم في حل التحديات التي تم تحديدها خلال التحليل الوصفي.
"وأخيرًا، يلعب برنامج CPLEX دورًا مزدوجًا، فهو يتكامل مع برنامج IBM SPSS لاستخلاص اقتراحات أعمال مثلى بناءً على النمذجة الإحصائية في ظل قيود واقعية، كما يعمل بشكل مستقل لحل مشكلات التحسين الأخرى."
بفضل حلول IBM Analytics، اكتسبت FleetPride رؤية غير مسبوقة للبيانات التشغيلية—ما أحدث نقلة نوعية في نهجها لإدارة سلسلة التوريد.
وأضاف Homarjun Agrahari قائلاً: "لم نعد بحاجة إلى الاعتماد على الحدس أو التخمين لإدارة جميع الروابط في سلسلة التوريد. يتمتع مديرونا بإمكانية الوصول السريع والسهل إلى أحدث البيانات التشغيلية من خلال تقارير مفصلة تساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً واستنارة لتحسين كفاءة سلسلة التوريد بأكملها.
"على سبيل المثال، مكّنت تقارير المخزون اليومية مديري المستودعات من تحسين تخطيط المنتجات، ما قلل من الوقت الذي يقضيه الموظفون في التجول في مناطق التخزين المختلفة بلا فائدة. وهذا يساعد على جعل المستودع بأكمله أكثر كفاءة وإنتاجية.
"في الوقت نفسه، ساعدنا نموذج التنبؤ بالشحن الذي صممناه في SPSS Modeler على إدارة مستويات التوظيف بدقة أكبر، ما يضمن توظيف العدد اللازم فقط من الموظفين.
"معرفة العدد التقريبي للموظفين اللازمين لمعالجة الشحنات الواردة والصادرة يوميًا قد أسهم أيضًا في تقليل عدد الموظفين الذين يعملون لساعات إضافية. كانت نفقات العمل الإضافي تُشكل عبئًا ماليًا كبيرًا في السابق. أما الآن، وبفضل قدرتنا على تخطيط مستويات التوظيف بدقة أكبر، فقد أصبحت نفقات العمل الإضافي ضئيلة للغاية، وتمكّنا من تحقيق وفورات كبيرة."
ويضيف: "يتنبأ نموذج آخر صممناه باستخدام برنامج SPSS Modeler باحتمالية ارتكاب موظفي المستودع أخطاءً أثناء عملية التجميع، مما مكّن المديرين من اتخاذ تدابير لتبسيط عملية وضع الملصقات على المنتجات—حيث أصبحت 99.5% من عمليات التعبئة خالية من الأخطاء. وتُعدّ هذه معلومة قيّمة للغاية، إذ إن العديد من المكونات التي نقدمها تأتي بأحجام أو تكوينات مختلفة، وقد يؤدي أدنى خطأ في الشحن إلى منع العميل من إصلاح مركبته بسرعة."
بفضل امتلاكها لرؤى موثوقة قائمة على البيانات حول العمليات، أصبحت شركة FleetPride في وضع أفضل من أي وقت مضى للحفاظ على تشغيل سلسلة التوريد الخاصة بها بكفاءة.
ويعلق Haoming (Ryan) Tian: "تهدف Cresco دائمًا لمشاركة نفس فهم الأعمال مع عملائنا—وهو ما يساعد في تحسين تحليلات الأعمال وعمليات صنع القرار. وفي عملنا مع FleetPride، نُدرك أن عميلنا يعمل في بيئة سريعة التطور والابتكار، لذا نبذل قصارى جهدنا لمساعدته على التفكير والعمل بوتيرة أسرع."
يقول Sanjeev Datta، مدير الممارسة في Cresco International، الذي لعب دورًا محوريًا في إظهار مسار نضج التحليلات لـ FleetPride: "عملاؤنا يثقون بمعرفتنا بالصناعة وخبرتنا في المنتجات. إن بناء حلول تحليلية تُحقق عائدًا استثماريًا مرتفعًا لا يتحقق إلا باتباع مناهج تدريجية تُسهم في كسب ثقة العملاء وإثبات التميز، مما يُوفر إستراتيجية وحلاً ناجحين. وقد أثبت فريق Cresco مرارًا وتكرارًا لشركة FleetPride التزامنا من خلال قدراتنا التقنية، وإنجاز المشاريع، والعمل الجماعي المتميز.
يختتم Homarjun Agrahari حديثه قائلاً: "بدعم من حلول IBM Analytics وشركة Cresco International، نحن على ثقة تامة بقدرتنا على مواصلة تحسين أداء سلسلة التوريد حتى مع ازدياد تطور شبكة التوزيع لدينا. حيث يساعدنا استخدام برامج التحليلات المتقدمة على توصيل قطع الغيار لعملائنا في الوقت المحدد—ما يسهم في ضمان استمرار عمل مركباتهم بسلاسة وكفاءة."
تُعد FleetPride أكبر موزع لقطع غيار الشاحنات والمقطورات في سوق ما بعد البيع للشاحنات الثقيلة في أمريكا الشمالية. يقع مقرها الرئيسي في إيرفينغ، تكساس، وتعمل FleetPride في أكثر من 260 موقعًا في 45 ولاية، حيث تحمل أكثر من 400 علامة تجارية معترف بها على الصعيد الوطني. تخدم FleetPride قاعدة عملاء متنوعة في قطاعات متعددة، تشمل الشحن والنقل، وخدمات التأجير، والزراعة، والأغذية والمشروبات، والبناء، وإدارة النفايات.
تقدم شركة Cresco International، التي يقع مقرها الرئيسي في دالاس بولاية تكساس، خدمات إدارة الأعمال والموارد وتقنية البيانات للمؤسسات. وتشمل خدماتها: برامج تحليلات الأعمال من IBM، وأدوات التحليلات التسويقية، والحلول السحابية، والخدمات الاستشارية، والدعم التقني والتدريب. لمعرفة المزيد عن منتجات وخدمات Cresco International، تفضل بزيارة: crescointl.com.
تقدِّم IBM Analytics واحدة من أعمق وأوسع منصات التحليلات في العالم، مع حلول متخصصة حسب المجال والصناعة توفِّر قيمة جديدة للشركات والحكومات والأفراد. لمزيد من المعلومات حول مدى إسهام IBM Analytics في تحويل الصناعات والمهن عبر البيانات، تفضل بزيارة ibm.com/analytics. تابعنا على Twitter على @IBMAnalytics، وعلى مدونتنا ibm.com/blog، وشاركنا في النقاش باستخدام #IBMAnalytics.
