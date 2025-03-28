تم بناء المساعد الرقمي باستخدام ™IBM® watsonx.ai، يتم تعزيز IBM Granite™‎ -ونماذج اللغة الكبيرة (LLMs)1 وIBM Watson ® Discovery وIBM Cloud ® Code Engine بمحتوى داخلي إستراتيجي لشركة IBM، وخاصة المستندات المتعلقة بالمبيعات.

استفادت IBM Consulting وIBM Software ومجموعة المدير التنفيذي للمعلومات في IBM من تقنية IBM وأدواتها لتحويل إدارة العروض وأسهمت في تحسين المنتجات على مستوى المؤسسة من خلال تقديم تعليقات للفرق العاملة عليها. على سبيل المثال، ساعد watsonx.ai على إنشاء إجابات لأسئلة المستخدمين بينما قام IBM Granite بترجمة استفسارات المستخدمين والبحث في المحتويات بين اللغتين الإنجليزية واليابانية. للبحث في مواقع IBM الخارجية، استخدم الفريق IBM Watson Discovery وIBM Cloud Code Engine لتلقي سجل نشاط المستخدمين وحفظه في تطبيق قاعدة بيانات.

تم تصميم المساعد الرقمي لتمكين المستخدمين من تحديد الخبراء المتخصصين والتواصل معهم، وتسريع البحث عن المحتويات والتشغيل الآلي لطريقة العثور على معلومات منتجات IBM مثل دعم المنتجات وأدلتها وفرقها. ويستخدم البحث التوليدي الذي يجمع بين عناصر البحث التقليدي على الويب وتقنيات التعلم الآلي لتقديم إجابات قابلة للتطبيق إلى موظفي IBM حسب الاستفسارات.

يمكن لموظفي IBM عند استخدام AskTECHNO طرح الأسئلة باللغتين اليابانية والإنجليزية للحصول على رد. تُمكّن تقنية التوليد المعزّز بالاسترداد (RAG) المساعد الرقمي من استخدام المحتويات التي تم استيعابها لإنشاء إجابات تتضمن المعلومات الأكثر صلة التي تم العثور عليها. تتضمن الإجابات التي قدمها AskTECHNO مصادر المعلومات ووقت نشر المعلومات أو تاريخ آخر تحديث لها.

طرحت شركة IBM اليابانية الإصدار الأول من AskTECHNO في إبريل من عام 2024. وبعد ذلك، تهدف الخطة إلى الاستمرار في تحسين AskTECHNO لتقليل أحمال تشغيل البحث والارتقاء بجودة الإجابات واستيعاب محتويات إضافية باللغة الإنجليزية وتوسيع نطاق تغطية البحث والترويج للمساعد AskTECHNO لزيادة الاعتماد الدولي. والغرض من ذلك هذا التطبيق هو أن يستخدمه جميع موظفي IBM، ولا سيما الموظفين الجدد الذين يحتاجون إلى المساعدة في البحث والعثور على محتويات العروض المطلوبة.

1تتضمن watsonx.ai نماذج أساس مصممة من جانب شركة IBM يشار إليها باسم IBM Granite. وتقوم نماذج الأساس متعددة الأحجام بتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي على كل من اللغة والرمز.