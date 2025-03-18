Cómo eludir el control de aplicaciones de Windows Defender con Loki C2

Windows Defender Application Control (WDAC) es una solución de seguridad que restringe la ejecución al software de confianza. Dado que está clasificado como un límite de seguridad, Microsoft ofrece pagos de recompensas por errores para las omisiones calificadas, lo que lo convierte en un campo de investigación activo y competitivo.

Resultados típicos de un envío de recompensas por errores de omisión de WDAC:

La omisión está arreglada; posible recompensa otorgada

La omisión no se soluciona, sino que se “mitiga” al agregarse a la lista de bloqueo recomendada por WDAC. Es probable que no se otorgue ninguna recompensa, pero generalmente se da una mención honorífica

La omisión no está arreglada, no se otorga recompensa, no hay mención honorífica

Al mirar la lista de bloqueos recomendados de WDAC de Microsoft, vemos que leyendas como Jimmy Bayne (@bohops) y Casey Smith (@subTee) descubrieron omisión de WDAC que siguen sin corregirse, pero que recibieron menciones honoríficas. Más allá de esta lista, el proyecto LOLBAS contiene omisiones adicionales no corregidas que no se han reconocido en la lista de bloqueo de Microsoft. Un ejemplo es la aplicación Microsoft Teams, que sigue siendo una omisión viable de WDAC a pesar de estar documentada en LOLBAS.

Al encontrar WDAC durante las operaciones del equipo rojo, lo omitimos con éxito y ejecutamos nuestra carga útil de comando y control (C2) de la etapa 2 utilizando las siguientes técnicas:

1. Utilice un LOLBIN conocido como MSBuild.exe

Funciona si el cliente no ha implementado las reglas recomendadas de la lista de bloqueo.

Muchas soluciones de ejecución de la detección y respuesta de endpoints (EDR) con “100 % de cobertura MITRE” tienen detecciones para estos LOLBIN conocidos.

2. Carga lateral de DLL en una aplicación de confianza con una DLL que no es de confianza

Efectivo si WDAC está habilitado pero no aplica la firma de DLL.

3. Explote la regla de exclusión personalizada de la política WDAC del cliente

CRTO2 de Daniel Duggan (@_RastaMouse) hace un gran trabajo al cubrir esto.

Viable si se inicia a partir de la supuesta filtración con acceso a VDI/RDP

4. Encontrar una nueva cadena de ejecución en una aplicación confiable que permita el despliegue de C2