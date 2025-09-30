¿Qué es la envoltura de firmas XML?

Los ataques de envoltura de elementos de firma tienen como objetivo eludir la autenticación y obtener acceso no autorizado manipulando la estructura de un documento XML sin invalidar su firma digital.

Un ataque de envoltura de firmas XML explota la brecha entre el proceso de validación de firmas y procesamiento de datos. El atacante inyecta un elemento duplicado o manipulado (como una aserción SAML falsificada o un cuerpo SOAP) fuera de la parte firmada, y la aplicación termina procesando los datos maliciosos.