¿Qué es la gestión de la carga de trabajo?

La gestión de la carga de trabajo es un esfuerzo de varios pasos que ayuda a las organizaciones a planificar y programar con precisión las actividades laborales y a suministrar los recursos necesarios relacionados con dichas tareas. Los procesos eficaces de gestión de la carga de trabajo distribuyen las cargas de trabajo de una manera justa que no sobrecargue a los empleados ni altere el equilibrio entre la vida laboral y personal.
La búsqueda de la productividad de los empleados es un cargo que todas las empresas con visión de futuro recogen y aceptan. Casi no hace falta decir que las organizaciones se comprometen a intentar agilizar sus procesos, optimizar sus cargas de trabajo y llevar a cabo todas las funciones con la máxima eficiencia.
La asignación de recursos y la gestión de recursos se convierten en una preocupación principal, y todo gira en torno a esta pregunta: ¿cómo obtener el máximo provecho de sus diversos recursos, ya sean recursos humanos o recursos informáticos, y establecer objetivos realistas pero valiosos que puedan cumplirse sin sobreutilizar a los miembros clave del equipo y provocar el agotamiento del personal?
Ese es el principal desafío de ejecutar una gestión eficaz de la carga de trabajo, y puede ser un acto de equilibrio complicado. He aquí por qué: aquí es donde los sistemas informáticos (que funcionan de manera predecible) se cruzan con los trabajadores de carne y hueso (cuyo comportamiento suele ser menos predecible). Todos estos chocan con los cronogramas de los proyectos (que presumiblemente están grabados en piedra, es decir, hasta que las prioridades comerciales cambiantes cambian repentinamente los hitos y alteran las fechas de vencimiento). Mantener estas 3 variables en relativo equilibrio es la clave para una gestión adecuada de la carga de trabajo y es un acto de malabarismo que requiere una planificación considerable del proyecto y una priorización con visión de futuro.
Las diferentes empresas abordan la planificación de la carga de trabajo de diversas maneras. Aún así, se pueden aplicar 3 constantes a todas las organizaciones involucradas en la gestión de la carga de trabajo.
Los entregables son los materiales de salida creados por la organización y pueden tomar muchas formas. Los entregables pueden manifestarse como bienes tangibles (como productos fabricados) o como propiedad intelectual intangible (como programas de software y aplicaciones).
A menos que estemos hablando de una startup muy pequeña, es probable que haya una división del trabajo establecida, con equipos específicos dedicados a ciertos proyectos. Esto ayuda a mantener las operaciones de un equipo dentro de un alcance manejable, especialmente cuando se trata de grandes cargas de trabajo, proyectos complejos y tareas importantes.
La gestión del tiempo no se lleva a cabo como una mera buena práctica que sigue una empresa. Los plazos de producción deben cumplirse, ya que incluso las grandes empresas solo tienen valor en la medida en que son capaces de entregar los productos dentro del plazo acordado. Debido a que es tan crítico para la viabilidad continua, el seguimiento del tiempo se convierte en una actividad de monitoreo de valor primordial.
Antes de continuar, definamos nuestros términos con mayor precisión porque la frase "gestión de la carga de trabajo" tiene más de un significado. Aunque esas definiciones no están muy alejadas entre sí y, de hecho, son ligeramente análogas, son claramente diferentes.
En un contexto de uso de los empleados y Compartir del trabajo, la gestión de la carga de trabajo puede referirse a la gestión de la carga de trabajo de un equipo o a cómo la cantidad total de trabajo que una organización planea ejecutar se Comparte entre los diversos departamentos y miembros del equipo de la empresa.
Es cierto que hay un aspecto de "elemento humano" en el trabajo cuando se analiza la capacidad del equipo y cómo las cargas de trabajo del equipo son compartidas por todo el equipo porque estamos hablando de cómo las personas hacen sus respectivos trabajos. Esta dimensión humana permanece durante las actividades centrales de la gestión de la carga de trabajo que tienen lugar en retrospectiva, incluido el monitoreo verificable de métricas relacionadas con el rendimiento del equipo y la productividad del equipo y la consideración menos concreta de otros intangibles valiosos como el trabajo en equipo.
Sin embargo, en otro sentido, la gestión de la carga de trabajo analiza la misma cuestión de la productividad desde una perspectiva estrictamente informática. En este sentido, la gestión de la carga de trabajo es un ejercicio de gestión del trabajo que consiste en determinar el total de tareas informáticas del proyecto que deben completarse para que la organización alcance sus objetivos continuos. La organización utilizará esta cifra compilada para ayudar a proyectar con precisión la planificación de la capacidad y la gestión de tareas para que esto suceda. Luego, esto se reduce a descubrir cómo dispersar los flujos de trabajo colectivos en distribuciones equilibradas de cargas de trabajo.
Luego hay un tercer significado más amplio de "gestión de la carga de trabajo" que combina ambas discusiones en una sola conversación que cubre el trabajo de gestión de proyectos que se debe realizar, el personal humano asignado para ejecutar ese trabajo y los sistemas informáticos y procesos necesarios para llevarlo a cabo. Para estudiar este tema a fondo, necesitamos examinar este sentido integral de "gestión de la carga de trabajo" y todo lo que implica.
No es de extrañar que existan tantos tipos de productos dedicados a los procesos de gestión de la carga de trabajo, dado que casi todas las organizaciones se dedican a formular y llevar a cabo estrategias de gestión de la carga de trabajo. Estas son algunas de las opciones más populares:
Durante décadas, esta no fue solo la principal forma de visualizar las comparaciones de rendimiento, sino que fue prácticamente la única forma de hacerlo. Resulta que algunos conceptos básicos realmente no se pueden mejorar, razón por la cual todavía usamos hojas de cálculo en el siglo XXI. Al mostrar toda la información que contienen según los ejes X e Y, las hojas de cálculo pueden proporcionar y comparar una gran cantidad de datos de un solo vistazo.
El primer programa informático de hoja de cálculo se llamó VisiCalc (por “calculadora visible”) y se lanzó a finales de 1979 para el sistema informático Apple II. VisiCalc (creado por Dan Bricklin y Bob Frankston) se basó en un estudio de 1961 realizado por el científico estadounidense Richard Mattesich. A su vez, VisiCalc allanó el camino para Excel, que se ha convertido en sinónimo de programas de hojas de cálculo computarizados, y fue iniciado por un empleado de Microsoft llamado Charles Simonyi para su lanzamiento oficial en 1985.
Las estimaciones publicadas a finales de 2022 indicaron que cada mes más de 750 millones de usuarios recurren a Excel, y algunas proyecciones acercan ese número a 1200 millones.1 Estimaciones similares publicaron que alrededor del 63 % de todas las empresas utilizaban Excel de forma regular para al menos algunas de sus diversas necesidades contables.2
Una de las formas más básicas y fáciles de entender de realizar un seguimiento del progreso de la carga de trabajo es a través de los tableros Kanban ("Kanban" en japonés significa "señal visual"). Los tableros Kanban encontraron uso por primera vez con pizarras físicas reales configuradas con columnas verticales que dividían los pasos del proyecto. Luego, los stakeholders podrían aplicar notas dentro de esas columnas para indicar el progreso incremental.
El uso de la placa Kanban fue introducido por primera vez a finales de la década de 1940 por el ingeniero de Toyota Taiichi Ohno, como parte de un enfoque de “lean manufacturing” diseñado para maximizar la productividad y limitar el desperdicio. El primer software Kanban computarizado fue iniciado por el entusiasta de la informática David Anderson a principios de la década de 2000 y luego adaptado por creadores de software como Microsoft. Entre las aplicaciones Kanban actuales, Asana es conocida como uno de los principales proveedores. Su producto de tablero Kanban admite la automatización y permite integraciones (por ejemplo, métodos para vincular tableros Kanban con otras herramientas para optimizar los flujos de trabajo y ahorrar tiempo).
Los paneles utilizan tecnología de widgets para mostrar varios tipos de información dentro de una configuración visual. El modelo obvio para esto es un panel, que permite al controlador ver indicadores importantes y otros monitores, todo dentro de su mirada inmediata.
Los paneles computarizados realizan la misma función, excepto que utilizan diagramas, tablas y gráficos en lugar de diversos indicadores. Los primeros experimentos con paneles de control computarizados se llevaron a cabo durante la década de 1980, pero no fue hasta una década más tarde cuando esos paneles se volvieron más útiles y se integraron mejor en los sistemas. El uso del panel realmente despegó cuando fue capaz de mostrar indicadores clave de rendimiento (KPI).
Además del software de gestión de proyectos, hay otros tipos de herramientas de gestión de proyectos disponibles: métodos que representan formas probadas y verdaderas que han existido durante muchas décadas:
Nota: Aunque es posible que espere ver hojas de cálculo en esta lista, hay una razón clave por la que se excluyó. Aunque los jefes de equipo suelen construir cuadrículas visuales en pizarras o en programas de procesamiento de textos para contener una variedad de datos, dichas cuadrículas no cuentan como hojas de cálculo reales. Las hojas de cálculo no contienen simplemente información cuadriculada. Esa información está conectada por inteligencia informática que permite a los usuarios hacer cálculos simples que se pueden aplicar a la vez a todos los datos en esa hoja de cálculo, lo que ahorra un tiempo considerable al tener que hacer múltiples cálculos. Esa inteligencia integral no está presente en un gráfico simple y cuadriculado.
Las organizaciones varían ampliamente, al igual que las necesidades comerciales. No obstante, todavía existen algunos principios básicos sólidos con respecto a la gestión inteligente de la carga de trabajo, y se pueden aplicar a casi todas las empresas.
Un plan de gestión de la carga de trabajo solo puede ser tan sólido como el pensamiento que se incluye en él. Por lo tanto, corresponde a quienquiera que esté haciendo la planificación evaluar honestamente los conjuntos de habilidades del personal y su eficacia dentro de esos roles. Esto es tan importante como tener una proyección precisa de los pasos necesarios y los hitos clave de un proyecto. Cuanto más honesto sea sobre las capacidades de la empresa, más probable será que su planificación de la gestión de la carga de trabajo resulte eficaz.
Esto debería ser evidente, pero es sorprendente cuántas organizaciones todavía operan con su personal en gran medida a oscuras sobre las operaciones de la empresa o las expectativas completas relacionadas con su desempeño individual. Las comunicaciones con los miembros del equipo deben ser fáciles de entender y difíciles de confundir. Además, la comunicación clara debe aplicarse a todos los equipos y aplicarse de manera uniforme en todos los recursos para evitar brechas de información y silos de rendimiento.
Una de las formas en que las empresas agotan a los miembros clave de su personal es equipándolos con un número poco realista de múltiples tareas. Para mantener a los empleados funcionando de manera efectiva y en general satisfechos, se debe evitar un entorno de multitarea. Se debe permitir que los miembros del personal se concentren en una tarea a la vez hasta que se complete esa tarea. Esto evita la casi parálisis que puede afectar la productividad cuando 1 empleado intenta hacer malabarismos con demasiadas tareas a la vez.
Un aspecto clave de la gestión eficaz de la carga de trabajo consiste en aprovechar las diversas herramientas técnicas a su disposición siempre que sea posible. Las tareas repetitivas son un área clave en la que puedes aplicar uno de tus mayores activos: las plantillas. Las plantillas son ideales para automatizar la creación de documentos y acelerar su producción. También ayudan a garantizar que los estándares de la empresa tengan un formato coherente en todos los documentos salientes.
Aquí hay otra obviedad, pero le sorprendería saber cuántas organizaciones de primer nivel simplemente delegan responsabilidades importantes a los equipos sin realizar controles posteriores con todo el personal relevante. Claramente, esta es una receta para el desastre que debe evitarse a toda costa. Las reuniones del equipo no necesitan ser largas para ser efectivas, pero sí deben celebrarse con regularidad y dar tiempo a cada miembro del equipo para informar sobre sus actividades actuales y cualquier posible bloqueador a su progreso.
1 Microsoft Excel: 7 Reasons Why this 40-year-old software is more important than ever, McMaster University, 3 de noviembre de 2022
2 63 per cent of companies consider Excel a vital accounting tool, Financial Post, 29 de abril de 2021
