¿Qué es la gestión de la carga de trabajo?

Antes de continuar, definamos nuestros términos con mayor precisión porque la frase "gestión de la carga de trabajo" tiene más de un significado. Aunque esas definiciones no están muy alejadas entre sí y, de hecho, son ligeramente análogas, son claramente diferentes.

En un contexto de uso de los empleados y Compartir del trabajo, la gestión de la carga de trabajo puede referirse a la gestión de la carga de trabajo de un equipo o a cómo la cantidad total de trabajo que una organización planea ejecutar se Comparte entre los diversos departamentos y miembros del equipo de la empresa.

Es cierto que hay un aspecto de "elemento humano" en el trabajo cuando se analiza la capacidad del equipo y cómo las cargas de trabajo del equipo son compartidas por todo el equipo porque estamos hablando de cómo las personas hacen sus respectivos trabajos. Esta dimensión humana permanece durante las actividades centrales de la gestión de la carga de trabajo que tienen lugar en retrospectiva, incluido el monitoreo verificable de métricas relacionadas con el rendimiento del equipo y la productividad del equipo y la consideración menos concreta de otros intangibles valiosos como el trabajo en equipo.

Sin embargo, en otro sentido, la gestión de la carga de trabajo analiza la misma cuestión de la productividad desde una perspectiva estrictamente informática. En este sentido, la gestión de la carga de trabajo es un ejercicio de gestión del trabajo que consiste en determinar el total de tareas informáticas del proyecto que deben completarse para que la organización alcance sus objetivos continuos. La organización utilizará esta cifra compilada para ayudar a proyectar con precisión la planificación de la capacidad y la gestión de tareas para que esto suceda. Luego, esto se reduce a descubrir cómo dispersar los flujos de trabajo colectivos en distribuciones equilibradas de cargas de trabajo.

Luego hay un tercer significado más amplio de "gestión de la carga de trabajo" que combina ambas discusiones en una sola conversación que cubre el trabajo de gestión de proyectos que se debe realizar, el personal humano asignado para ejecutar ese trabajo y los sistemas informáticos y procesos necesarios para llevarlo a cabo. Para estudiar este tema a fondo, necesitamos examinar este sentido integral de "gestión de la carga de trabajo" y todo lo que implica.