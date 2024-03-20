¿Qué es el monitoreo de sitios web?

Definición de monitoreo de sitios web

El monitoreo de sitios web es la práctica de rastrear el rendimiento del sitio web y del servicio web para garantizar la máxima disponibilidad y una experiencia de usuario óptima.

Las organizaciones utilizan la supervisión de sitios web para ayudar a reducir o evitar problemas como el tiempo de inactividad, la latencia y las violaciones de seguridad. Un sitio web rápido y accesible contribuye a una experiencia del usuario final más fluida, mientras que los sitios y servicios lentos o que no responden pueden generar una mala experiencia del cliente. Las malas experiencias en el sitio web debilitan la reputación de la marca de una organización y pueden afectar significativamente sus resultados.

El monitoreo de sitios web, también conocido como supervisión del rendimiento del sitio web, es cada vez más vital a medida que las organizaciones atienden a más clientes a través de sus sitios web. Idealmente, estas prácticas se extienden más allá del monitoreo a la observabilidad o la capacidad de medir el estado interno de un sistema en función de sus salidas.

Las funciones de los sitios web se han vuelto más complejas con la aparición de nuevas tecnologías. Por ejemplo, muchas organizaciones ahora utilizan aprendizaje automático y otras herramientas de IA para atender a los clientes, y API para interactuar e incorporar contenido de fuentes externas. Esta mayor complejidad significa que hay más áreas en las que las cosas pueden salir mal y el impacto de los problemas puede ser mayor.

Además, los ataques de ciberseguridad están en aumento, creando más obstáculos potenciales para las organizaciones. Las organizaciones modernas necesitan visibilidad en tiempo real del rendimiento de su sitio web para garantizar que puedan atender a los clientes con una experiencia rápida y segura. La visibilidad profunda también permite la resolución adecuada de incidentes y problemas antes de que crezcan y tengan un impacto más sustancial.

Herramientas y tecnologías de monitoreo de sitios web

Las organizaciones pueden utilizar varios tipos de soluciones y tecnologías de monitoreo de sitios web para optimizarlos y asegurarse de que ofrecen los servicios adecuados en los endpoints apropiados. Estas características de monitoreo de sitios web ayudan a identificar problemas que la organización aborda durante las ventanas de mantenimiento, donde pueden evitar interrupciones innecesarias a los usuarios de los sitios web.

La mayoría de las herramientas de monitoreo de sitios web utilizan la automatización y las alertas instantáneas que permiten a los equipos de TI y DevOps abordar los problemas de inmediato. Además, muchos proveedores de monitoreo utilizan tecnologías basadas en la nube que facilitan la ampliación o reducción de las herramientas en función de las necesidades y el monitoreo de sitios web a escala mundial.

Monitoreo del rendimiento de aplicaciones (APM)

Las herramientas APM ayudan a una organización a garantizar que sus aplicaciones funcionen de manera óptima y brinden una valiosa experiencia de usuario. Estas herramientas son especialmente importantes en organizaciones que utilizan tecnologías interdependientes como contenedores y microservicios independientes. En estos entornos, una falla en una aplicación o servicio puede tener un efecto en cascada en muchas otras aplicaciones, creando problemas más importantes. Las herramientas APM pueden ayudar a mejorar los tiempos de respuesta de los sitios web, optimizar el rendimiento de las aplicaciones y acelerar los pipelines de CI/CD.

monitoreo de infraestructura

El monitoreo de la infraestructura implica el seguimiento, el análisis y la gestión del rendimiento, la disponibilidad y el estado de los componentes de backend de una organización.

Monitoreo de usuarios reales (RUM)

Las herramientas de monitoreo de usuarios reales inyectan código en las aplicaciones para rastrear su rendimiento cuando los usuarios reales interactúan con ellas. Las herramientas RUM ayudan a los equipos a comprender mejor la experiencia del usuario digital e identificar problemas en entornos en tiempo real.

Monitoreo sintético (SM):

El monitoreo sintético es como RUM, pero en lugar de monitorear a un usuario real que interactúa con una aplicación, utiliza un script que imita el comportamiento potencial del usuario para determinar cómo está funcionando una aplicación. El monitoreo sintético, también llamado prueba sintética, crea una simulación de los comportamientos del cliente para determinar cómo reacciona una aplicación ante diversas situaciones. Puede simular las interacciones del usuario en función de factores como la ubicación, el tipo de red, el tipo de dispositivo y más.

Monitoreo de ping

Las herramientas de ping envían pings repetidos, o mensajes cortos, a un dominio o dirección IP para medir los tiempos de respuesta y la disponibilidad del sitio web.

Webhook

Un webhook es una función de devolución de llamada que permite la comunicación basada en eventos entre dos API. Los webhooks se utilizan para activar automáticamente una acción de TI específica cuando ocurre un determinado evento.

Firewall de aplicaciones web

Esta herramienta de seguridad monitorea el tráfico HTTP y puede ayudar a combatir actividades maliciosas como ataques de denegación distribuida del servicio (DDoS), inyecciones de SQL e intentos de phishing.

Áreas clave para monitorear

Las organizaciones pueden configurar servicios y herramientas de monitoreo de sitios web para tener un alcance amplio o limitado, rastreando el rendimiento en todo el sitio web. También pueden centrarse en áreas específicas o factores externos, como servidores y protocolos.

Servidores y protocolo de control de transmisión/Internet Protocol (TCP/IP)

TCP/IP es una suite de protocolos de comunicación que permite la comunicación entre servidores y servidores y clientes en Internet. La monitorización del servidor puede ayudar a identificar si la configuración del servidor está causando un problema o si existe un problema de comunicación entre los servidores y otros dispositivos.

Páginas web individuales

No todos los problemas de rendimiento del sitio web afectan a todo el sistema. Las organizaciones deben poder realizar un seguimiento del rendimiento a nivel de página para identificar problemas como el código incorrecto. También deben monitorear factores como el exceso de plug-ins y complementos que ralentizan el rendimiento o los conflictos de scripts específicos de la página con scripts globales.

Carrito de compras

Es probable que las organizaciones que venden directamente a los consumidores en línea tengan un carrito de compras en su sitio web donde los usuarios ingresan su información de pago y completan un pedido de un producto o servicio. Es importante que las organizaciones monitoreen las páginas del carrito de la compra porque los problemas de pago pueden afectar negativamente a las ventas y los ingresos.

Además, los problemas de seguridad en el proceso de pago pueden crear problemas importantes tanto para las organizaciones como para los consumidores. Los actores maliciosos a menudo se dirigen a los servicios de procesamiento financiero de un sitio web para robar números de tarjetas de crédito y otra información.

Certificados SSL

Un certificado SSL autentica la identidad de un sitio web mediante un protocolo de seguridad llamado Secure Sockets Layer (a menudo denominado TLS o Transport Layer Security). Este protocolo establece un enlace cifrado entre un servidor web y un navegador web, lo que garantiza una comunicación segura. Los certificados SSL confirman que un cliente se está comunicando con un servidor autenticado para el dominio, lo que ayuda a evitar ataques de suplantación de identidad. Los certificados SSL también permiten a las empresas usar HTTPS (Protocolo de transferencia de hipertexto seguro), una forma más segura de HTTP.

Todos los certificados SSL tienen una fecha de vencimiento y las organizaciones deben volver a autorizar para extender esa fecha. Si el certificado SSL caduca, es posible que los visitantes no puedan acceder a un sitio web o que se encuentren con una notificación que les indique que la conexión no es segura. Ambos resultados tienen un efecto negativo en el tráfico del sitio web.

Sistema de nombres de dominio (DNS)

El DNS permite a los usuarios acceder a sitios web utilizando nombres de dominio legibles por humanos en lugar de complejas direcciones IP numéricas. Un DNS correctamente configurado y seguro desempeña un papel importante en el rendimiento del sitio web y garantiza que los usuarios puedan acceder rápidamente al sitio web que están buscando.

Monitoreo de transacciones

Las herramientas de monitoreo de transacciones ayudan a una organización a comprender cómo funcionan las características avanzadas de su sitio web desde la perspectiva del usuario. Algunos ejemplos de transacciones son el envío de formularios, las transacciones de comercio electrónico y la autenticación de usuarios. El monitoreo de transacciones implica tanto el monitoreo del tiempo de respuesta, es decir, el tiempo que tarda en realizarse una acción, como el seguimiento de transacciones, lo que garantiza que la transacción se produzca según lo esperado.

Métricas de monitoreo de sitios web

El monitoreo del rendimiento web produce varias métricas que las organizaciones utilizan para medir el rendimiento de sus sitios web y optimizar su presencia en línea. Las interrupciones en el servicio normal del sitio web pueden estar relacionadas con un incidente, que es un problema independiente que generalmente tiene una solución simple, o un problema, que a menudo se asocia con incidentes recurrentes.

En ambos casos, una organización necesita la información correcta y las herramientas adecuadas para identificar la causa principal. Con esta información, los equipos de DevOps pueden encontrar soluciones para los problemas y formas de prevenirlos en el futuro.

Tiempo de actividad

El tiempo de actividad del sitio web refleja el porcentaje de tiempo que un sitio web está disponible para los usuarios. El monitoreo del tiempo de actividad es un componente crucial de cualquier enfoque de monitoreo de sitios web. Si un sitio web está inactivo, las organizaciones pueden informar a los visitantes con una página de estado que describe la interrupción y proporciona un tiempo estimado para la resolución. También pueden ofrecer formas alternativas de aprender más sobre la organización y sus productos o servicios. Sin embargo, mantener el máximo tiempo de actividad es preferible incluso a las estrategias de comunicación más claras.

Velocidad de la página

Esta métrica es para rastrear qué tan rápido se carga una página. Una velocidad de página deficiente puede afectar la ubicación en los resultados de búsqueda, lo que dificulta que los usuarios encuentren el sitio web de la organización. Las organizaciones pueden configurar alertas de umbral que indiquen cuándo la velocidad de una página se ha reducido hasta un punto que afecta la experiencia del usuario. La velocidad de la página es un término general para varios factores determinantes clave que contribuyen al rendimiento de la página web:

  • Tiempo hasta el primer byte (TTFB): TTFB es la duración entre una solicitud de navegador y cuando recibe la primera información del servidor que responde.

  • Tiempo de carga de la página: los tiempos de carga rastrean el tiempo de respuesta de una página web, es decir, cuánto tiempo tarda en ser accesible para los usuarios. Hay muchas razones diferentes por las que un usuario puede experimentar tiempos de carga lentos. Algunos son problemas del lado del usuario: una página puede cargarse lentamente debido a una mala conectividad a Internet o problemas de hardware del usuario. Pero los problemas de servidor, configuración o seguridad también pueden hacer que las páginas se carguen lentamente. Una organización que tiene problemas con los tiempos de carga podría perder clientes frente a competidores que pueden proporcionar una experiencia web rápida (y coherente).

  • La pintura con mayor contenido (LCP): esta métrica identifica el tiempo que tarda en cargarse el contenido principal de una página, como la imagen o el archivo de texto más grande.

Tasa de error

La tasa de error es la cantidad de errores que ocurren en comparación con la cantidad de solicitudes que se realizan al sitio web. Esta métrica rastrea varios problemas, como errores 404 (página web no encontrada) y errores 500 (error interno del servidor).

Uso de ancho de banda

Esto rastrea la cantidad de datos que se transfieren entre el servidor de una organización y los dispositivos de usuario por segundo. Un ancho de banda demasiado bajo provoca una notable ralentización del rendimiento, mientras que pagar por demasiado ancho de banda contribuye a costes innecesarios. Un indicador preciso del uso del ancho de banda ayuda a las organizaciones a encontrar el equilibrio adecuado.

Beneficios del monitoreo de sitios web

Las organizaciones que dan prioridad al monitoreo de sitios web y promulgan un plan integral para mejorar el rendimiento de sus sitios web pueden beneficiarse de varias maneras, entre ellas:

Disminución del tiempo de inactividad

Los equipos de TI y servicios web que reciben alertas automatizadas e instantáneas cuando un problema del sitio web afecta la prestación general del servicio están mejor posicionados para minimizar el tiempo de inactividad. Minimizar el tiempo de inactividad tiene un impacto positivo en la satisfacción del cliente y ayuda a garantizar que la organización cumpla con sus acuerdos de nivel de servicio (SLA).
Seguridad e integridad de datos mejoradas

Los ataques cibernéticos están en aumento, y mantener los sitios web seguros requiere una vigilancia constante. Las medidas mejoradas de prevención de amenazas son especialmente importantes considerando cuántas organizaciones toman la información de pago de los clientes en línea, un intercambio que crea varias formas de datos que pueden ser lucrativos para los delincuentes. Los problemas de seguridad e integridad de los datos pueden tener enormes repercusiones financieras y de reputación: proteger los datos de los clientes debe ser una prioridad para las organizaciones.
Mejora de los resultados de los motores de búsqueda

Mantener tiempos de carga y velocidades de sitio web óptimos, y minimizar la latencia y otros problemas de rendimiento ayuda a los sitios web a ocupar un lugar destacado en los resultados de búsqueda, lo que aumenta el tráfico a los sitios web.
Tasas de conversión mejores

Las organizaciones que monitorean sus sitios web tienen más probabilidades de abordar páginas de carga lenta, problemas de servicio y problemas de pago que pueden disminuir las tasas de conversión. Al abordar los problemas de manera proactiva (o anticiparlos y prevenirlos por completo), una organización puede aumentar sus tasas de conversión.
Optimización del rendimiento

El monitoreo de sitios web proporciona a una organización la información necesaria para identificar y eliminar cuellos de botella y abordar problemas y incidentes de rendimiento antes de que se conviertan en problemas mayores. Esta tecnología ayuda a optimizar el rendimiento y mejorar las interacciones de los usuarios con el sitio web.
