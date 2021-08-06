Los procesos anticuados obstaculizan muchos sistemas de financiación del comercio, lo cual genera riesgos y costos más altos. Las soluciones IBM® Blockchain para la financiación del comercio se basan en nuestros servicios y en la plataforma Blockchain que son líderes en el mercado, que ayudan a establecer nuevas asociaciones comerciales, descubrir nuevos fondos de liquidez y crear nuevos modelos de negocio. Ahora puede confiar en la tecnología de contabilidad distribuida, los contratos inteligentes, la seguridad mejorada, la gobernanza integrada y las amplias capacidades de control para acceder en tiempo real a los datos de financiación del comercio.
de las solicitudes de financiación del comercio de las pymes son denegadas.¹
billones de dólares es la brecha de financiación del comercio global resultante.¹
Una mejor experiencia comercial para compradores y vendedores de todos los tamaños. Las soluciones IBM Blockchain para financiación del comercio pueden ayudarle.
Procese rápidamente créditos y garantías de forma electrónica, obtenga insights profundos sobre las posiciones financieras de los clientes y los historiales de transacciones, y monitoree las transacciones de principio a fin.
Descubra oportunidades de ingresos a través de una nueva clase de soluciones transparentes, de riesgo mitigado y estandarizadas de financiación del comercio y seguro de crédito comercial.
Fomente una mayor confianza y transparencia en el comercio transfronterizo. Disfrute de las ventajas de ser el primero en llegar convocando nuevas redes comerciales y creando nuevos centros de comercio.
Estamos reinventando procesos comerciales complejos para ayudar a iniciar, acelerar e innovar redes de blockchain, incluyendo el exitoso desarrollo de producción de we.trade, ahora con 15 bancos en toda Europa.
Nuestra experiencia inigualable en estrategia, desarrollo rápido de productos, gobernanza y regulación ayuda a las redes de blockchain a ampliar la membresía y unir fuerzas con otros.
IBM conoce el comercio y los procesos comerciales, la integración de sistemas complejos, las industrias reguladas y, con más de 500 compromisos con clientes hasta la fecha, sabe cómo desbloquear el valor del blockchain. Proporcionamos toda la pila para gestionar su negocio.
Únase a nosotros en una red de negocios que está haciendo que el comercio internacional sea más rápido y eficiente. we.trade es una plataforma basada en blockchain compartida por 15 importantes bancos europeos que está trabajando con IBM para ayudar a acelerar su comercialización global.
Dicha plataforma reduce la fricción y facilita el proceso comercial para las empresas participantes, creando un ecosistema de confianza para el comercio global. Sus reglas estandarizadas y opciones de negociación simplificadas disminuyen el riesgo y aumentan las oportunidades de negociación para bancos y PyME.
Necesita más que una gran idea para lograr el éxito de blockchain. Descubra cómo puede aprovechar los principios de diseño de redes basados en resultados para permitir la transformación de empresas, redes y ecosistemas de financiación del comercio.
Hyperledger Fabric es un marco de blockchain modular de código abierto para desarrollar aplicaciones de grado empresarial con estrategias de la industria.
Los gobiernos, las empresas y las instituciones usan blockchain para habilitar una infraestructura segura y confiable para la identidad y las credenciales digitales.
Blockchain es una red "sin confianza" que proporciona mayor seguridad, transparencia y automatización.
Home Depot implementa la tecnología IBM Blockchain para resolver disputas de proveedores y mejorar la eficiencia de la cadena de suministro.
IPwe usa IBM Blockchain e IA para crear un mercado de patentes global transparente, con la ayuda de IBM para aumentar la visibilidad y la flexibilidad.
Optimice su transformación digital con las soluciones de nube híbrida de IBM, creadas para optimizar la escalabilidad, la modernización y la integración perfecta en toda su infraestructura de TI.
Desbloquee todo el potencial de la tecnología de blockchain con la consultoría y los servicios de IBM, diseñados para acelerar la transformación del negocio a través de soluciones escalables, seguras e innovadoras.
IBM Blockchain Platform: Hyperledger Fabric Support Edition ofrece acuerdos de nivel de servicio y soporte empresarial las 24 horas, los 7 días de la semana para Hyperledger Fabric, la norma de hecho para las plataformas blockchain empresariales de la Fundación Linux.
Cree cadenas de suministro resilientes, transparentes y confiables con IBM® Blockchain para transformar sus operaciones, optimizar los procesos y mejorar la confianza con soluciones líderes en las industrias.