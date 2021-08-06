Blockchain para soluciones de financiación del comercio

Rascacielos alrededor de Battery Park en el Bajo Manhattan, Nueva York

Derribar las barreras invisibles para crecer

Los procesos anticuados obstaculizan muchos sistemas de financiación del comercio, lo cual genera riesgos y costos más altos. Las soluciones IBM® Blockchain para la financiación del comercio se basan en nuestros servicios y en la plataforma Blockchain que son líderes en el mercado, que ayudan a establecer nuevas asociaciones comerciales, descubrir nuevos fondos de liquidez y crear nuevos modelos de negocio. Ahora puede confiar en la tecnología de contabilidad distribuida, los contratos inteligentes, la seguridad mejorada, la gobernanza integrada y las amplias capacidades de control para acceder en tiempo real a los datos de financiación del comercio.

Los mayores desafíos del comercio

60 %

de las solicitudes de financiación del comercio de las pymes son denegadas.¹

1.5

billones de dólares es la brecha de financiación del comercio global resultante.¹

Reinvente lo que es posible en el comercio

Una mejor experiencia comercial para compradores y vendedores de todos los tamaños. Las soluciones IBM Blockchain para financiación del comercio pueden ayudarle.

Menor riesgo y costos operativos

Procese rápidamente créditos y garantías de forma electrónica, obtenga insights profundos sobre las posiciones financieras de los clientes y los historiales de transacciones, y monitoree las transacciones de principio a fin.

Encuentre nuevas oportunidades y mercados

Descubra oportunidades de ingresos a través de una nueva clase de soluciones transparentes, de riesgo mitigado y estandarizadas de financiación del comercio y seguro de crédito comercial.

Establezca el liderazgo en una nueva era del comercio

Fomente una mayor confianza y transparencia en el comercio transfronterizo. Disfrute de las ventajas de ser el primero en llegar convocando nuevas redes comerciales y creando nuevos centros de comercio.

La ventaja de IBM Blockchain

Liderazgo para facilitar el comercio

Estamos reinventando procesos comerciales complejos para ayudar a iniciar, acelerar e innovar redes de blockchain, incluyendo el exitoso desarrollo de producción de we.trade, ahora con 15 bancos en toda Europa.
Capacidad de convocatoria de redes

Nuestra experiencia inigualable en estrategia, desarrollo rápido de productos, gobernanza y regulación ayuda a las redes de blockchain a ampliar la membresía y unir fuerzas con otros.
Experiencia comercial de confianza

IBM conoce el comercio y los procesos comerciales, la integración de sistemas complejos, las industrias reguladas y, con más de 500 compromisos con clientes hasta la fecha, sabe cómo desbloquear el valor del blockchain. Proporcionamos toda la pila para gestionar su negocio.
IBM es líder en el estudio MarketScape Blockchain Services 2020 de IDC

we.trade está acelerando la financiación del comercio y el comercio

Únase a nosotros en una red de negocios que está haciendo que el comercio internacional sea más rápido y eficiente. we.trade es una plataforma basada en blockchain compartida por 15 importantes bancos europeos que está trabajando con IBM para ayudar a acelerar su comercialización global.

Dicha plataforma reduce la fricción y facilita el proceso comercial para las empresas participantes, creando un ecosistema de confianza para el comercio global. Sus reglas estandarizadas y opciones de negociación simplificadas disminuyen el riesgo y aumentan las oportunidades de negociación para bancos y PyME.

IBM Blockchain Services

Necesita más que una gran idea para lograr el éxito de blockchain. Descubra cómo puede aprovechar los principios de diseño de redes basados en resultados para permitir la transformación de empresas, redes y ecosistemas de financiación del comercio.

IBM Blockchain Services: Éxito por diseño

IBM Blockchain

Nuestros clientes tienen una visión de cómo el blockchain cambiará su negocio, y tenemos un enfoque para hacerlo realidad. Vamos a crear conjuntamente redes de negocios exitosas y en crecimiento.

