Únase a nosotros en una red de negocios que está haciendo que el comercio internacional sea más rápido y eficiente. we.trade es una plataforma basada en blockchain compartida por 15 importantes bancos europeos que está trabajando con IBM para ayudar a acelerar su comercialización global.

Dicha plataforma reduce la fricción y facilita el proceso comercial para las empresas participantes, creando un ecosistema de confianza para el comercio global. Sus reglas estandarizadas y opciones de negociación simplificadas disminuyen el riesgo y aumentan las oportunidades de negociación para bancos y PyME.