¿Qué es el rendimiento total efectivo del equipo?

TEEP considera factores como la disponibilidad, el rendimiento y la calidad para proporcionar una evaluación exhaustiva de la efectividad actual del equipo. Por ejemplo, TEEP se utiliza ampliamente en las operaciones de fabricación para medir y optimizar el rendimiento de la máquina y el de las líneas de producción. Proporciona insights sobre la eficacia general del equipo e identifica áreas de mejora.

TEEP está relacionado con la Eficacia general del equipo (OEE), una métrica que normalmente se utiliza para medir la eficacia y el rendimiento de los procesos de fabricación o cualquier equipo individual. Proporciona información sobre el grado de uso de los equipos y su eficacia en la producción de bienes o la prestación de servicios.

La puntuación OEE se calcula con disponibilidad x rendimiento x calidad.¹

TEEP se calcula multiplicando cuatro factores: disponibilidad, rendimiento, calidad y utilización.²

La principal diferencia entre estas métricas es que, mientras que OEE mide el porcentaje de tiempo de producción planificado que es productivo, TEEP mide el porcentaje de todo el tiempo que es productivo. Proporciona una visión holística de la eficacia de todo el sistema. Si está interesado en conocer el rendimiento potencial máximo de su línea de producción, incluidos los tiempos de inactividad planificados para mantenimiento, cambios u otros eventos programados, TEEP es la métrica de rendimiento que debe utilizar. TEEP puede ser útil para planificar la capacidad de producción y determinar las capacidades de su equipo o línea de producción.