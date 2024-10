¿Qué es la singularidad tecnológica?

Si bien la noción de singularidad tecnológica pinta un futuro de avances y transformaciones tecnológicas sin precedentes, no todos los expertos comparten esta opinión. Muchos críticos argumentan que hay obstáculos significativos y tal vez insuperables que se interponen en el camino.

Algunos expertos argumentan que las computadoras carecen esencialmente de la capacidad fundamental para comprender o replicar realmente la inteligencia humana. Consideremos el argumento de la habitación china, un experimento mental que imagina a una persona sentada en una habitación con un libro de reglas gigante con instrucciones para manipular símbolos chinos, y una cesta llena de símbolos chinos. Las personas que están fuera de la habitación envían mensajes y, aunque la persona que está dentro no los entiende, empleando el libro de reglas, puede encontrar el símbolo correspondiente y enviar una respuesta basada en las reglas. La persona que está fuera de la habitación podría suponer razonablemente que la persona que está dentro entiende chino, cuando, en realidad, no es así.

Otros filósofos cuestionan la noción de que las máquinas puedan realmente alcanzar o incluso aproximarse a la inteligencia humana, ya que la inteligencia humana en sí misma no se comprende del todo. Algunos creen que no hay un motivo considerable para creer en una singularidad venidera, citando predicciones futuristas fallidas como jetpacks personales y autos voladores del pasado como advertencias. Si bien las predicciones pasadas no siempre se han cumplido, el progreso tecnológico puede ser sorprendente e impredecible. Sin embargo, los escépticos argumentan que la mera potencia de procesamiento no resuelve todos los problemas para contrarrestar las propiedades aparentemente mágicas de la IA avanzada.

Otra teoría es la “paradoja tecnológica”, una barrera potencial en la que la automatización de los trabajos rutinarios podría conducir a un desempleo masivo y a una recesión económica, sofocando la inversión tecnológica necesaria para alcanzar la singularidad. Los escépticos señalan una disminución en la tasa de innovación tecnológica, lo que contradice el crecimiento exponencial esperado en los escenarios de singularidad. Señalan que desafíos como la disipación de calor en los chips informáticos están frenando los avances, cuestionando la viabilidad de velocidades computacionales cada vez mayores.

El problema del calor se ve agravado por la tendencia de meter más transistores en espacios cada vez más pequeños, siguiendo la Ley de Moore. Esta mayor densidad genera más calor en un espacio confinado, lo que conduce a una temperatura más alta. Las altas temperaturas pueden degradar el rendimiento de un procesador, reducir su vida útil y hacer que falle si no se gestiona adecuadamente.

Otra barrera formidable para la singularidad tecnológica es el inmenso consumo de energía requerido para entrenar a las tecnologías de IA avanzada. El entrenamiento de modelos de lenguaje de gran tamaño, como los que sustentan el desarrollo de AGI, exige grandes cantidades de energía eléctrica, equivalentes al consumo anual de cientos de hogares. A medida que crecen la complejidad y el tamaño de estos modelos, también lo hace su footprint de energía, lo que podría hacer que la búsqueda de una IA más avanzada sea prohibitivamente costosa y ambientalmente insostenible.

Este desafío energético agrega una capa significativa de complejidad para lograr la singularidad, ya que requiere un equilibrio entre el avance tecnológico y el uso sustentable de la energía. Sin avances en la eficiencia energética o la adopción de fuentes de energía renovables a gran escala, las demandas energéticas del entrenamiento y la ejecución de la IA avanzada podrían obstaculizar el progreso hacia una singularidad.