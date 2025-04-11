¿Qué son las pruebas de sistemas?

Cuando hablemos de las pruebas de sistemas, naturalmente nos encontraremos con el tema de las dependencias, que son relaciones que existen dentro de los casos de prueba. En tales situaciones, el resultado de un caso de prueba puede depender parcial o totalmente de los resultados de otros casos de prueba. Las dependencias también pueden implicar funcionalidad, entornos de pruebas o políticas de seguridad e incluso pueden afectar todo el proceso de prueba que mantiene una organización.

Las metodologías de prueba del sistema no proporcionan una visión profunda de su funcionamiento interno (recuerde: esta es una forma de prueba de caja negra), sino que le permite saber si una aplicación en particular funciona. La idea es que las pruebas del sistema ayuden a localizar deficiencias, errores o requisitos faltantes, ya que determina la funcionalidad general de la aplicación de software.

Las pruebas del sistema generalmente se realizan después de las pruebas de integración, pero antes de las pruebas de aceptación, lo que garantiza que todos los componentes funcionen juntos correctamente. Como veremos, a menudo abarcan los aspectos funcionales y no funcionales del sistema. Como se basan tanto en las áreas estrictamente funcionales como en las que no son funcionales, abordan aspectos tan amplios como la usabilidad, la seguridad y el rendimiento.

Uno de los principales propósitos de las pruebas del sistema es que permite verificar que la programación de un software se puede traducir a un programa utilizable. Sin embargo, el objetivo general de las pruebas de sistemas es garantizar que el software que se evalúa sea capaz de satisfacer los requisitos empresariales de los usuarios que lo utilizarán.

El proceso de prueba tiene como objetivo reflejar el mismo entorno de producción que se utilizará, para garantizar que el software funcione según lo necesario a pesar de las condiciones cambiantes del mundo real. Del mismo modo, los datos de prueba se crean para imitar datos y situaciones del mundo real. Una vez que se llevan a cabo los casos de prueba, se pueden localizar y corregir los defectos en el software.