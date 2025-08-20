Fecha de publicación: 19 de diciembre de 2023
Colaboradores: Tom Krantz y Alexandra Jonker
Las compras sustentables son la integración de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en los procesos de adquisición de una organización. Anima a las empresas a obtener los productos y servicios que necesitan teniendo también en cuenta el desarrollo sustentable, las expectativas de las partes interesadas y los requisitos normativos.
La contratación pública se refiere al modo en que las empresas adquieren los bienes y servicios que necesitan de fuentes externas para funcionar eficazmente. A menudo, las organizaciones se someten a un proceso de licitación o concurso para asegurarse de que obtienen el mejor precio al tiempo que equilibran factores como la calidad, la ubicación y el calendario. Las compras sustentables se diferencian en que su objetivo es que las organizaciones satisfagan sus necesidades de productos y servicios al mejor precio posible y, al mismo tiempo, tengan un impacto positivo en las tres dimensiones de la sustentabilidad: el medio ambiente, la sociedad y la economía.
La adquisición sustentable puede alinearse con el marco de la triple línea de fondo (TBL), que prioriza las tres P: personas, planeta y ganancias. Este marco sugiere que maximizando los tres resultados finales, las organizaciones tienen más probabilidades de tener un impacto positivo en el mundo sin dejar de mejorar sus resultados financieros.
Las tres dimensiones de la sustentabilidad son ambiental, social y económica.
La sustentabilidad medioambiental se centra en contrarrestar problemas medioambientales como el cambio climático. Por ejemplo, las empresas pueden optar por reducir su impacto ambiental alejándose de los recursos finitos como los combustibles fósiles y adoptando fuentes de energía renovables.
La sustentabilidad social aún no está tan claramente definida, aunque se ha sugerido que encarna toda la actividad humana y que todos los dominios de la sustentabilidad se remontan a un componente social. La sustentabilidad social da prioridad a los derechos humanos y reconoce que el bienestar de todas las personas dicta la longevidad, la eficacia y la sustentabilidad de una sociedad.
La sustentabilidad económica es que las empresas sean sustentables (es decir, rentables). A veces puede parecer en desacuerdo con la sustentabilidad ambiental, aunque las empresas han logrado avances significativos para incorporar la sustentabilidad en sus negocios mediante la adopción de prácticas más conscientes ambiental y socialmente como la adquisición sustentable.
La amenaza del cambio climático y los signos de sus efectos adversos se pueden ver en la pérdida de biodiversidad, la escasez de alimentos y agua, y el aumento de los desastres naturales. En respuesta, algunas organizaciones están trabajando para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) o eliminar los residuos de sus cadenas de suministro.
Además, se espera cada vez más que las empresas adopten prácticas comerciales más sustentables y muestren su progreso a través de informes de sustentabilidad. Las partes interesadas hacen cada vez más hincapié en que se lleven a la práctica las iniciativas en materia de ESG y responsabilidad social de las empresas (RSE), razón por la cual se han aprobado leyes como la Directiva sobre la elaboración de informes de sustentabilidad de las empresas (CSRD) . La CSRD exige a las empresas de la Unión Europea (UE) que informen sobre el impacto medioambiental y sustentable de sus actividades empresariales, así como sobre sus iniciativas ESG, a través de informes ESG.
Muchas organizaciones también están considerando lo que significa para sus operaciones adherirse a los Objetivos de Desarrollo sustentable (ODS) de las Naciones Unidas. Hay 17 ODS en total, aunque es probable que los profesionales de la contratación se centren en el Objetivo 12, que insiste en la necesidad de "garantizar pautas de consumo y producción sustentables". Para alcanzar el Objetivo 12, se han delineado once metas diferentes. Una de ellas, la meta 12.7, apunta específicamente a “promover prácticas de contratación pública que sean sustentables, de acuerdo con las políticas y prioridades nacionales”.1
Todos los aspectos de la contratación, desde la toma de decisiones hasta el abastecimiento y la preparación de la función para el futuro, pueden analizarse para garantizar que las organizaciones cuentan con estrategias de contratación sustentable viables. Esto presiona a los profesionales de la cadena de suministro y la contratación para que se fijen objetivos como reducir la huella de carbono de su empresa reduciendo las emisiones, vigilar continuamente las violaciones de los derechos humanos, como el trabajo infantil, y adoptar prácticas de contratación más sustentables.
Dependiendo de dónde esté ubicada una organización, las adquisiciones sustentables pueden exigirse a través de diversas leyes y regulaciones.
Por ejemplo, la UE exige a las empresas que implementen prácticas de contratación sustentables, mientras que Estados Unidos fomenta la divulgación de información en el sector privado, pero no la exige. Las organizaciones pueden considerar las siguientes políticas, requisitos y estándares de compras al dar forma a su estrategia de compras sustentable:
Se han introducido varias normas internacionales, como la ISO 20400:2017.2 Este documento proporciona orientación sobre la implementación de prácticas sustentables en el proceso de adquisición de una empresa y puede ayudar a informar su estrategia de gestión sustentable de la cadena de suministro.
Las Directivas de Contratación Pública de la UE dictan que los procesos de contratación pública tengan en cuenta los criterios ESG.3 En EE. UU., el Consejo de Regulación de Adquisiciones Federales (FAR) ha presentado una nueva propuesta, la norma de contratación de productos y servicios sustentables, que obliga a los compradores federales a adquirir productos y servicios sustentables.4
A menudo, se alienta (o se exige) a las empresas que divulguen su desempeño en materia de sustentabilidad y demuestren su compromiso con las adquisiciones sustentables. La Global Reporting Initiative (GRI) proporciona un marco para que las organizaciones enmarquen sus informes ESG y sustentabilidad.
En todos los sectores, existen regulaciones específicas de la industria que tienen como objetivo hacer que las adquisiciones sean más sustentables. Organizaciones como la Junta de Normas de Contabilidad de sustentabilidad (SASB) proporcionan estándares específicos de la industria para ayudar a las empresas a divulgar información sobre sustentabilidad a sus partes interesadas.
Algunos beneficios notables de la adquisición sustentable incluyen:
La adopción de políticas de contratación sustentables, ya sea a escala mundial integrando la RSE en el proceso de contratación o a escala local utilizando únicamente materiales reciclados, puede encaminar a las empresas hacia la consecución de sus objetivos de sustentabilidad. Además, puede aumentar el valor de la marca al mejorar la reputación de la empresa y la puntuación ESG, lo que puede crear una ventaja competitiva.
Tomar decisiones de compra más sustentables puede mejorar las operaciones de adquisición y generar beneficios como la reducción de costos tanto a corto como a largo plazo. Por ejemplo, una empresa que prioriza el abastecimiento sustentable puede obtener un mejor precio en las materias primas trabajando con pequeñas y medianas empresas locales. A largo plazo, pueden descubrir que la localización de su cadena de suministro contribuye a reducir sus emisiones de GEI.
La clave para una gestión eficiente de la cadena de suministro es tener los datos correctos, esto también es cierto para compras sustentables. Con las métricas correctas en la mano, ya sea el seguimiento del consumo de energía o las emisiones de alcance 3, los profesionales de compras pueden calibrar sus estrategias de gestión de riesgos para auditar a los proveedores, pronosticar tendencias y sortear posibles interrupciones dentro de la cadena de suministro.
La contratación sustentable da prioridad al bienestar de todos los integrantes de la cadena de valor. Desde un punto de vista medioambiental, eso significa reducir los residuos y utilizar menos agua. Desde un punto de vista social, eso significa crear mejores condiciones de trabajo para las personas en toda la cadena de suministro. Desde el punto de vista de la gobernanza, significa cumplir con las regulaciones y requisitos establecidos.
Así es como las empresas pueden integrar la sustentabilidad en sus procesos de compras:
Las empresas pueden examinar su infraestructura de adquisiciones, así como sus iniciativas ESG, para obtener un punto de referencia para ambos. La norma ISO 20400:17 proporciona un marco estratégico para la evaluación, que permite a las empresas establecer una línea de base y determinar los próximos pasos para una adquisición sustentable.
Dada la cantidad de marcos y estándares que existen (por ejemplo, CSRD, GRI, SASB, etc.), existen varias métricas que pueden ayudar a las organizaciones a realizar un seguimiento de sus iniciativas de adquisiciones sustentables. Estos van desde ambientales (reducción de residuos en metros cúbicos) hasta sociales (participación de la comunidad en horas de voluntariado) y gobernanza (cumplimiento de la conducta global de la ONU).
Se alienta a las organizaciones a hablar con sus socios sobre los objetivos de sustentabilidad y las métricas ESG. Es posible que las empresas soliciten la información de empresas externas como Bloomberg, S&P Dow Jones Indices y otras.
A través de adquisiciones sustentables, las organizaciones pueden equilibrar la eficiencia operativa con la sustentabilidad mediante el uso de materiales reciclados o renovables, la implementación de medidas de conservación del agua, el despliegue de prácticas de gestión de energía renovable y más.
Sepa cómo el poder de la inteligencia artificial (IA) y la velocidad de la automatización pueden mejorar la gestión de la cadena de suministro, la resiliencia y la sostenibilidad. Lea el resumen de la solución IBM Sterling Supply Chain Intelligence o inicie una prueba gratuita de 30 días.
1. “Asegurar patrones sustentables de consumo y producción” (enlace externo a ibm.com), Naciones Unidas
2. “Guía de adquisiciones sustentables ISO 20400:17” (enlace externo a ibm.com), Organización Internacional de Normalización, abril de 2017
3. “Alcanzar objetivos sociales y ambientales mediante el mantenimiento de espacios verdes públicos” (el enlace se encuentra fuera de ibm.com), Comisión Europea
4. “La administración Biden-Harris anuncia plan para maximizar las compras de productos y servicios sustentables como parte de la agenda de inversiones en América del Presidente” (enlace reside fuera de ibm.com), La Casa Blanca