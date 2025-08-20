¿Qué es un informe de sustentabilidad?

La práctica abarca métricas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Sin embargo, un informe de sustentabilidad es diferente de un informe ESG. El de ESG se enfoca en evaluar el rendimiento de las empresas en comparación con las métricas ESG, mientras que el informe de sustentabilidad adopta un enfoque más amplio y analiza el modelo de negocio y las metodologías en sentido amplio.



Más específicamente, un informe ESG utiliza un conjunto de métricas para evaluar las iniciativas ambientales, sociales y de gobernanza de una empresa. Usando varias directrices sobre informes ESG (enlace externo a ibm.com), las empresas pueden informar a los stakeholders sobre su impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente, así como sobre sus prácticas de gobernanza corporativa.

Por otra parte, una memoria de sustentabilidad fomenta prácticas empresariales más responsables y éticas al considerar la relación de la organización con el mundo que la rodea. Dado que la sustentabilidad es un concepto complejo, existen varios marcos de información que las empresas pueden aprovechar, aunque la mayoría incluirán términos y conceptos clave como desarrollo sustentable, emisiones de carbono, cadena de suministro y responsabilidad social corporativa (RSC).

Una de las principales diferencias entre ESG y sustentabilidad es la noción de motivación frente a los resultados. Un informe de sustentabilidad examina el modelo de negocio o las metodologías que motivan a una empresa y a sus empleados a actuar en beneficio de la sociedad. Un informe ESG es la medición y el resultado de esas iniciativas y proporciona a las empresas e inversores los datos necesarios sobre métricas ambientales, sociales y de gobernanza para fundamentar la toma de decisiones.

Al igual que la RSC, tanto los informes ESG como los de sustentabilidad ayudan a las organizaciones a mejorar la confianza y la reputación entre los consumidores estableciendo objetivos, cumpliendo las metas de reducción y superando las referencias del sector. Las empresas pueden mejorar significativamente la toma de decisiones y la gestión de riesgos al considerar las tres dimensiones de la sustentabilidad en su estrategia de sustentabilidad más amplia.