¿Qué es un informe de sustentabilidad?

Fecha de publicación: 19 de diciembre de 2023
Colaboradores: Tom Krantz, Alexandra Jonker
Un informe de sustentabilidad es la divulgación de información sobre políticas, metodologías y métricas de rendimiento no financiero a los stakeholders, que incluyen a inversores, empleados, clientes y el público en general.
La práctica abarca métricas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Sin embargo, un informe de sustentabilidad es diferente de un informe ESG. El de ESG se enfoca en evaluar el rendimiento de las empresas en comparación con las métricas ESG, mientras que el informe de sustentabilidad adopta un enfoque más amplio y analiza el modelo de negocio y las metodologías en sentido amplio.
Más específicamente, un informe ESG utiliza un conjunto de métricas para evaluar las iniciativas ambientales, sociales y de gobernanza de una empresa. Usando varias directrices sobre informes ESG (enlace externo a ibm.com), las empresas pueden informar a los stakeholders sobre su impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente, así como sobre sus prácticas de gobernanza corporativa.
Por otra parte, una memoria de sustentabilidad fomenta prácticas empresariales más responsables y éticas al considerar la relación de la organización con el mundo que la rodea. Dado que la sustentabilidad es un concepto complejo, existen varios marcos de información que las empresas pueden aprovechar, aunque la mayoría incluirán términos y conceptos clave como desarrollo sustentable, emisiones de carbono, cadena de suministro y responsabilidad social corporativa (RSC).
Una de las principales diferencias entre ESG y sustentabilidad es la noción de motivación frente a los resultados. Un informe de sustentabilidad examina el modelo de negocio o las metodologías que motivan a una empresa y a sus empleados a actuar en beneficio de la sociedad. Un informe ESG es la medición y el resultado de esas iniciativas y proporciona a las empresas e inversores los datos necesarios sobre métricas ambientales, sociales y de gobernanza para fundamentar la toma de decisiones.
Al igual que la RSC, tanto los informes ESG como los de sustentabilidad ayudan a las organizaciones a mejorar la confianza y la reputación entre los consumidores estableciendo objetivos, cumpliendo las metas de reducción y superando las referencias del sector. Las empresas pueden mejorar significativamente la toma de decisiones y la gestión de riesgos al considerar las tres dimensiones de la sustentabilidad en su estrategia de sustentabilidad más amplia.
Las tres dimensiones de la sustentabilidad son ambiental, social y económica.
La sustentabilidad ambiental se centra en abordar problemas ambientales como el cambio climático, las emisiones de gases de efecto invernadero (GHG) y la pérdida de biodiversidad. Una forma para que las empresas puedan reducir el impacto ambiental es abandonar el uso de recursos finitos, como los combustibles fósiles y el gas natural, y adoptar fuentes de energía renovable.
La sustentabilidad social aún no está tan claramente. Para algunos académicos abarca toda la actividad humana, por lo tanto, todos los dominios de la sustentabilidad se convierten en un componente social. Esta dimensión prioriza los derechos humanos y reconoce que el bienestar de todas las personas determina la longevidad, la eficacia y la sustentabilidad de una sociedad.
La sustentabilidad económica se refiere a que las empresas sean rentables. A veces, puede parecer contradictorio con respecto a la sustentabilidad medioambiental. Sin embargo, las empresas han hecho avances significativos en la acción climática. Por ejemplo, los directores de sustentabilidad tienen la tarea de reinventar las cadenas de valor para mejorar el rendimiento en materai de ESG en todas las operaciones globales. Eso podría significar perfeccionar la forma en que se obtienen las materias primas, adoptar una flota de vehículos eléctricos o priorizar las iniciativas de reducción de emisiones de carbono. Sea cual sea el enfoque, el cometido de las empresas sigue siendo el mismo: encontrar el equilibrio entre las ganancias y el planeta en aras de la protección del medio ambiente.
Los informes de sustentabilidad desempeñan un papel crucial para fomentar la sustentabilidad en los negocios, ya que se refieren a la estrategia de las empresas para reducir el impacto ambiental y social negativo resultante de sus operaciones. Las prácticas de sustentabilidad de una organización suelen analizarse en función de parámetros ESG que se comparten con el público a través de los informes anuales.
Las empresas pueden comprender mejor tanto los desafíos como las oportunidades que enfrentan mediante la creación de informes de sustentabilidad que rastrean los hitos y el progreso de las metas de ESG. Las perspectivas derivadas de estos informes pueden ayudar a las empresas a alejarse de los modelos económicos lineales tradicionales y, en su lugar, potenciar la economía circular que prioriza el arrendamiento, el reciclaje, el reacondicionamiento, la reparación y el intercambio de materiales y productos existentes tanto tiempo como sea posible.
Las empresas pueden obtener los siguientes beneficios al crear un informe de sustentabilidad:
Las preocupaciones sobre el cambio climático y las condiciones de trabajo han ido aumentando en los últimos años, especialmente para las empresas que experimentan interrupciones en la cadena de suministro. Un informe de sustentabilidad puede ayudar a las organizaciones a transitar con eficacia los efectos adversos de diversas cuestiones ESG, proporcionando un vehículo para medir, evaluar y comprender su huella operativa
Un informe integral de sustentabilidad puede ayudar a las organizaciones a reinventar sus modelos de negocio para equilibrar mejor el rendimiento financiero con los objetivos de sustentabilidad. A través de los informes anuales de sustentabilidad, las empresas pueden atraer a los inversores interesados en un progreso continuo a la hora de cumplir los requisitos de elaboración de informes de sustentabilidad.
Los stakeholders esperan mayor transparencia de las marcas y empresas a medida que los factores de ESG se vinculan de manera intrínseca con el rendimiento de una empresa. Los informes de sustentabilidad brindan una forma práctica de cumplir con este llamado a la transparencia al demostrar que una empresa y su ecosistema de asociaciones están priorizando las cuestiones de sustentabilidad.
Un informe de sustentabilidad también proporciona a las empresas información valiosa sobre los cambios ambientales y sociales en curso. Las empresas pueden ver cómo calzan sus iniciativas ESG con respecto a las tendencias de sustentabilidad más amplias y descubrir posibles áreas de mejora. Esto puede servir de base para la toma de decisiones que conduzcan a mejores resultados en materia de sustentabilidad y al cumplimiento de los requisitos normativos.
La obligación de presentar un informe de sustentabilidad depende del lugar donde esté ubicada la empresa. . En Europa, por ejemplo, las regulaciones sobre inversiones sustentables y ESG son obligatorias para algunas organizaciones. La directiva sobre información corporativa en materia de sustentabilidad (CSRD) es una norma de la Unión Europea que exige que las empresas informen sobre el impacto ambiental y la sustentabilidad de sus actividades comerciales, así como sobre sus iniciativas ESG.
En cambio, en Estados Unidos, las empresas no están obligadas a proporcionar métricas de sustentabilidad o ESG en sus informes anuales., con la excepción de California, que recientemente promulgó leyes climáticas que exigen la divulgación de cierta información relacionada con el clima. Sin embargo, a menudo les conviene hacerlo, ya que las instituciones y los particulares cada vez más tienen en cuenta la calificación de las empresas en materia de ESG en sus decisiones de inversión.
Además, se espera que las empresas de América del Norte cumplan con las pautas establecidas por la Comisión del Mercado de Valores (SEC). La SEC es responsable de identificar cualquier práctica indebida relacionada con los factores ESG, como el "greenwashing" (prácticas sostenibles de forma engañosa) o el fraude. Organizaciones de terceros como Bloomberg, S&P y Dow Jones, entre otras, miden el impacto potencial de los riesgos ESG y estas calificaciones pueden utilizarse junto con otros datos económicos para fundamentar las decisiones de los inversores.
A partir de 2026, las empresas públicas de Brasil deberán divulgar anualmente información relacionada con la sustentabilidad y el clima. Los requisitos se basarán en las normas ISSB. Del mismo modo, las grandes empresas de Australia deberán cumplir con normas obligatorias de divulgación de información financiera relacionada con el clima a partir de 2024. Aunque se trata de normas establecidas por el Consejo de Normas de Contabilidad de Australia (AASB), estas normas también se alinearán con las establecidas por el ISSB.
Existen varios recursos para guiar a las organizaciones durante todo el proceso de presentación de informes.
Para comenzar, las empresas pueden hacer referencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que funcionan como un marco de referencia tanto para los gobiernos como para las organizaciones. Los ODS, presentados por las Naciones Unidas, establecen una agenda global para el desarrollo sustentable con la esperanza de lograr un futuro más sustentable para 2030.
A partir de ahí, las empresas pueden recurrir a varias organizaciones externas que establecen los estándares de informes de sustentabilidad y pueden ayudar a las empresas a encontrar el marco de informes de sustentabilidad adecuado para utilizar:
El Consejo de Normas Contables de Sustentabilidad (Sustainability Accounting Standards Board, SASB) es una organización sin fines de lucro que establece y mantiene estándares específicos de la industria para ayudar a guiar la divulgación de información sobre sustentabilidad, como emisiones de GEI, a inversores y otros stakeholders del sector financiero.
El Consejo de Normas Internacionales de Sustentabilidad (International Sustainability Standards Board, ISSB) es un organismo normativo independiente. La misión del ISSB es crear una base global integral de estándares de divulgación de sustentabilidad de alta calidad para satisfacer las necesidades de los inversores y del mercado financiero.
La Iniciativa Global de Informes (Global Reporting Initiative, GRI) es una organización sin fines de lucro que proporciona un marco de referencia aplicable a nivel mundial para una gama completa de problemas de ESG y sustentabilidad. Hoy en día, las normas de GRI proporcionan una base de referencia, así como una hoja de ruta, para las empresas que desean establecer objetivos y crear sus propios informes de sustentabilidad.
