¿Qué es la sustentabilidad de la cadena de suministro?

Cuando su equipo de abastecimiento elige qué comprar y a quién comprar, ¿está seleccionando proveedores que comparten los mismos valores sociales que su marca?

Cuando sus plantas de fabricación producen bienes, ¿está minimizando los residuos y utilizando eficazmente recursos finitos?

Al cumplir con los pedidos de los clientes, ¿sabe cómo sus decisiones de empaque y envío afectan el medio ambiente?

Si no ha estado pensando en estas preguntas, ahora es el momento de comenzar. Sus clientes, empleados y accionistas quieren saber que tiene un plan para abordar la cadena de suministro sustentabilidad.

La sustentabilidad de la cadena de suministro se define como la incorporación de consideraciones ambientales, sociales o de gobernanza corporativa a medida que se obtienen las materias primas, se convierten en productos y se entregan al mercado. Pero la cadena de suministro no termina cuando el producto llega al mercado, y tampoco la sustentabilidad de la cadena de suministro. Tenemos que planificar y ejecutar estrategias de reutilización, reciclaje y retirada. Un aspecto importante de la sustentabilidad de la cadena de suministro es que apoya una economía circular.

En este blog, exploremos las mejores prácticas que impulsan cadenas de suministro sostenibles. Esto incluye reducir el desperdicio y crear eficiencias que reduzcan el consumo de recursos y también puedan reducir los costos, con el objetivo final de preservar las condiciones para apoyar a las generaciones futuras.