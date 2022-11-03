Etiquetas
¿Qué es la sustentabilidad de la cadena de suministro?

Vista aérea de plantas solares

Cuando su equipo de abastecimiento elige qué comprar y a quién comprar, ¿está seleccionando proveedores que comparten los mismos valores sociales que su marca?

Cuando sus plantas de fabricación producen bienes, ¿está minimizando los residuos y utilizando eficazmente recursos finitos?

Al cumplir con los pedidos de los clientes, ¿sabe cómo sus decisiones de empaque y envío afectan el medio ambiente?

Si no ha estado pensando en estas preguntas, ahora es el momento de comenzar. Sus clientes, empleados y accionistas quieren saber que tiene un plan para abordar la cadena de suministro sustentabilidad.

La sustentabilidad de la cadena de suministro se define como la incorporación de consideraciones ambientales, sociales o de gobernanza corporativa a medida que se obtienen las materias primas, se convierten en productos y se entregan al mercado. Pero la cadena de suministro no termina cuando el producto llega al mercado, y tampoco la sustentabilidad de la cadena de suministro. Tenemos que planificar y ejecutar estrategias de reutilización, reciclaje y retirada. Un aspecto importante de la sustentabilidad de la cadena de suministro es que apoya una economía circular.

En este blog, exploremos las mejores prácticas que impulsan cadenas de suministro sostenibles. Esto incluye reducir el desperdicio y crear eficiencias que reduzcan el consumo de recursos y también puedan reducir los costos, con el objetivo final de preservar las condiciones para apoyar a las generaciones futuras.

¿Por qué es importante la sustentabilidad de la cadena de suministro?

La planificación con sustentabilidad de la cadena de suministro en mente cumple con el triple resultado final: personas, ganancias y el planeta:

Personas

los stakeholders clave esperan cada vez más que las marcas que compran y apoyan aborden los problemas de sustentabilidad.

  • Investigación del consumidor: un estudio reciente de IBM encontró que casi el 80 % de los consumidores indica que la sustentabilidad es importante para ellos, y el 60 % está dispuesto a cambiar sus hábitos de compra para reducir el impacto ambiental. Además, el 93 % de los consumidores globales dice que COVID-19 influyó en sus puntos de vista sobre la sustentabilidad.
  • Reclutamiento y retención de empleados: en un estudio reciente del IBM Institute for Business Value, el 69 % de los encuestados dice que es más probable que acepte un trabajo en una organización que considera ambientalmente sostenible. Sin embargo, solo el 20 % de los directores ejecutivos (CEO) dice que sus esfuerzos de sustentabilidad los ayudan a reclutar talento.
  • Inversionistas: a partir de 2022, el valor de la inversión sostenible en los principales mercados financieros ha crecido un 1 % en los últimos dos años. A medida que la aceptación de la inversión sostenible crece exponencialmente, existe la necesidad de un lenguaje común para identificar oportunidades de inversión ecológica. Junto con un lenguaje común, los datos y las soluciones son esenciales para un futuro de cero emisiones netas.

Ganancias

No es sorprendente que el 57 % de los CEO identifiquen un ROI poco claro y los beneficios económicos como un desafío principal. En una entrevista reciente con IBM, Guy Cormier, CEO de Desjardins Group, dice: “Empieza con el CEO. Estoy totalmente convencido de que comienza en la cima del cambio climático y de los criterios ESG. No se puede fingir, especialmente con los empleados más jóvenes”. Estas son algunas razones por las que la sustentabilidad es un diferenciador que puede aumentar los ingresos y las ganancias:

  • Diferencie su marca: en los últimos 12 meses, ciertos valores de marca se han vuelto más importantes al decidir comprar de manera sustentable o ética en algunas categories. Los envases sostenibles obtienen una alta puntuación al comprar comestibles, mientras que los consumidores valoran reducir los residuos y la huella de carbono de un producto al comprar electrodomésticos importantes.
  • Alinee su liderazgo con los objetivos ESG para reducir el desperdicio y adoptar principios lean que reduzcan los costos: en un estudio de 2022, el Foro Económico Mundial descubrió que las empresas están estableciendo objetivos más agresivos para la sustentabilidad de la cadena de suministro que antes, reconociendo los efectos en la competitividad y vinculando los objetivos de sustentabilidad al desempeño salarial de los altos ejecutivos. Muchas están trabajando con proveedores de manera estratégica, incluso en temas como la reducción de emisiones y la inclusión socioeconómica. Las alianzas de las industrias han sido importantes durante mucho tiempo; algunas empresas ahora también buscan atraer el espíritu empresarial a través de programas de incubadoras que ofrecen soluciones de sustentabilidad de la cadena de suministro basadas en el lugar.

Planeta

Dados los recursos ambientales limitados del mundo, la "circularidad" está estrechamente asociada con la sustentabilidad. El informe sobre comercio sostenible de recursos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente analiza una economía circular: “El concepto se basa en la caracterización del mundo como una red de redes fundamentalmente interconectadas e interdependientes, en la que se logra una mayor eficiencia cerrando, ampliando y estrechando los ciclos materiales. Esto contrasta con el modelo lineal tradicional de producir-consumir-descartar. En un modelo circular, los recursos se mantienen en su valor más alto posible”. Una cadena de suministro sostenible apoya una economía circular cuando se alinea con estos valores:

  • Reducir mediante el diseño: reducir la cantidad de material utilizado (en particular, la materia prima) debe ser un principio rector general desde las primeras etapas del diseño de productos y servicios.
  • Reparar, renovar y refabricar desde una perspectiva intermediaria de usuario a empresa.
  • Reutilizar y reciclar desde una perspectiva de empresa a compañía.
Cómo dar los primeros pasos con la sustentabilidad de la cadena de suministro

Los líderes de la cadena de suministro pueden impulsar resultados a corto plazo al reducir el alcance de sus esfuerzos de sustentabilidad de la cadena de suministro a un enfoque ambiental. Estas son solo cuatro áreas para explorar una cadena de suministro más ecológica:

  • Envíos: como sabemos que los consumidores valoran las marcas que priorizan la sustentabilidad, es importante capacitar a los clientes para que tomen decisiones ecológicas. ¿Realmente necesitan ese pedido al día siguiente o son suficientes de tres a cinco días? ¿Pueden esperar hasta que todos los artículos de un pedido estén disponibles para recibir todo en un solo envío, o necesitan cada artículo lo antes posible? Muéstreles las ventajas y desventajas de una opción de envío "ecológica" al momento de pagar. Los proveedores de transporte y logística de terceros también pueden proporcionar análisis y opciones similares a sus clientes B2B.
  • Posicionamiento del inventario: la visibilidad en toda su red le permite optimizar el cumplimiento de cada pedido. Además, puede posicionar el inventario más cerca del consumidor para ofrecer lo mejor de ambos mundos: disponibilidad más rápida y menores emisiones.
  • Empaque: cambie la combinación de empaques de productos para reflejar los patrones de compra cambiantes. Menos tráfico peatonal en las tiendas significa menos necesidad de envases caros. Es posible que tenga la oportunidad de reducir las pantallas elaboradas y las medidas de seguridad en el almacenar contra la manipulación. A medida que los pedidos en línea y la recolección o el envío desde la tienda se vuelven más frecuentes, incluya varios artículos en un solo paquete para reducir el desperdicio y los costos.
  • Devoluciones: reduzca el desperdicio y proteja los resultados finales volviendo a comercializar rápidamente los productos devueltos. Esto reduce la gran cantidad de bienes devueltos que van a los vertederos cada año solo en Estados Unidos, y una pérdida de 309 mil millones de dólares en valor de bienes devueltos a los minoristas.

Oportunidades a largo plazo para la sustentabilidad de la cadena de suministro

En la cadena de suministro, hablamos del concepto en torno a “planificar, fabricar y entregar”. A medida que los líderes de la cadena de suministro establecen objetivos a largo plazo, es esencial centrarse en la planificación de productos y los elementos que puede cambiar con el tiempo para una cadena de suministro más sostenible.

  • Materiales: busque oportunidades para utilizar materiales reciclados en la fabricación de productos, como hace Patagonia, o siga el ejemplo de Parker Hannifin y evite el uso de materiales que sean dañinos para el medio ambiente. Innovaciones como la alternativa de plástico biodegradable de Newlight Technologies desbloquean nuevas opciones sostenibles.
  • Proveedores: construya su propio ecosistema viable y sostenible de socios. Diseñe modelos de negocio y gobernanza que reflejen valores compartidos, como The North Face con su material Futurelight.
  • Envases: replantee los envases con énfasis en minimizar la cantidad y el tipo de residuos y la facilidad con la que se pueden reciclar. Nespresso es un gran ejemplo, que incluye una bolsa de reciclaje con envíos de cápsulas de café.
  • Modelos circulares: minimice el impacto ambiental de los productos y maximice la recirculación de materiales para volver a utilizarlos mediante la reventa de devoluciones como el programa de devolución Eileen Fisher Renew. También puede reutilizar componentes y reciclar todo el producto o elementos, como Plastic Bank, y reparar o dar servicio a productos como parte de una garantía de por vida, como Coach.
  • Nuevos modelos de ingresos: explore modelos de arrendamiento o "equipamiento como servicio" para todo, desde equipamiento recreativo como lo que ofrece REI, hasta muebles de oficina, iluminación y moda para ocasiones especiales.

Mejores prácticas de sustentabilidad de la cadena de suministro

Las empresas se enfrentan a la presión de aumentar la sustentabilidad de la cadena de suministro, y los beneficios de fondo son reales. Seguir las mejores prácticas le ayudará a desarrollar un plan que identifique a los participantes clave, fije objetivos a corto y largo plazo, establezca un cronograma, asigne fondos, implemente flujos de trabajo inteligentes y soluciones digitales para transformar procesos y mida el progreso.

  • Línea de base: comprenda sus propias operaciones y cadena de suministro y su impacto en el medio ambiente.
  • Educar: descubra los estándares de sus pares y los cambios de la industria. Conozca los objetivos de desarrollo sostenible, la legislación, las regulaciones y las fuentes de información relevantes para su industria.
  • Punto de referencia: dado que se trata de un proceso colaborativo, encuentre pares relevantes, intercambie aprendizajes y objetivos, y trabajen juntos para desarrollar prácticas.
  • Establecer BHAG: establezca metas grandes, ambiciosas y audaces. Declare sus objetivos y avance hacia ellos sin miedo al fracaso. Aspire al aprendizaje y al progreso.
  • Medir: utilice software y listas de verificación para auditar y medir los resultados con respecto a los objetivos. Publique los resultados a intervalos regulares.
  • Comunicar: los stakeholders valoran mucho la sostenibilidad de la cadena de suministro, por lo que los altos ejecutivos deben responsabilizarse por comunicar la misión, defender los programas, involucrar a los empleados y compartir el progreso y los aprendizajes.
  • Repasar: la sustentabilidad es un recorrido. Alcance objetivos y establezca otros nuevos que continúen ampliando la cadena de valor para alcanzar nuevos niveles.

Soluciones para la sustentabilidad de la cadena de suministro

Nunca ha sido más importante comenzar su camino hacia la sustentabilidad de la cadena de suministro. IBM sabe lo que se necesita para crear cadenas de suministro más sostenibles, transparentes y socialmente conscientes.

Considere las siguientes soluciones para ayudarlo en su camino:

  • Una plataforma de logística inteligente capaz de realizar logística inversa para acelerar el proceso de clasificación de devoluciones, recomercialización de productos y seguimiento del ciclo de vida de reparación, reduciendo el desperdicio y el impacto ambiental de los bienes devueltos.
  • Ofrezca opciones de envío más ecológicas con un motor analítico impulsado por IA que mejora y amplía los sistemas de gestión de pedidos existentes, equilibrando los costos de cumplimiento con el servicio.
  • Una torre de control que proporciona visibilidad integral del inventario para tomar decisiones más informadas, aprovechando los datos de terceros para detectar rápidamente eventos que podrían afectar el inventario, para que pueda reducir el desperdicio y optimizar los resultados.
  • Una red multiempresarial que le permite interactuar rápidamente con 800 000 socios comerciales preconectados. Habilitado con blockchain, potencia la transparencia y la confianza en todo el ecosistema de la cadena de suministro.
  • Una plataforma blockchain para que pueda crear su propio ecosistema con socios confiables de la cadena de suministro y autenticar el origen, la sustentabilidad y la integridad de los productos a medida que viajan a través de la cadena de valor.
  • Para evolucionar la planificación y los procesos de la cadena de suministro para abordar los objetivos y expectativas de sustentabilidad, integre flujos de trabajo inteligentes que aplican estratégicamente tecnologías como IA y blockchain en la cadena de suministro.
 
