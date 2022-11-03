¿Qué es la sustentabilidad de la cadena de suministro?

Cuando su equipo de abastecimiento elige qué comprar y a quién comprar, ¿está seleccionando proveedores que comparten los mismos valores sociales que su marca?
Cuando sus plantas de fabricación producen bienes, ¿está minimizando los residuos y utilizando eficazmente recursos finitos?
Al cumplir con los pedidos de los clientes, ¿sabe cómo sus decisiones de empaque y envío afectan el medio ambiente?
Si no ha estado pensando en estas preguntas, ahora es el momento de comenzar. Sus clientes, empleados y accionistas quieren saber que tiene un plan para abordar la cadena de suministro sustentabilidad.
La sustentabilidad de la cadena de suministro se define como la incorporación de consideraciones ambientales, sociales o de gobernanza corporativa a medida que se obtienen las materias primas, se convierten en productos y se entregan al mercado. Pero la cadena de suministro no termina cuando el producto llega al mercado, y tampoco la sustentabilidad de la cadena de suministro. Tenemos que planificar y ejecutar estrategias de reutilización, reciclaje y retirada. Un aspecto importante de la sustentabilidad de la cadena de suministro es que apoya una economía circular.
En este blog, exploremos las mejores prácticas que impulsan cadenas de suministro sostenibles. Esto incluye reducir el desperdicio y crear eficiencias que reduzcan el consumo de recursos y también puedan reducir los costos, con el objetivo final de preservar las condiciones para apoyar a las generaciones futuras.
Boletín de la industria
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
La planificación con sustentabilidad de la cadena de suministro en mente cumple con el triple resultado final: personas, ganancias y el planeta:
los stakeholders clave esperan cada vez más que las marcas que compran y apoyan aborden los problemas de sustentabilidad.
No es sorprendente que el 57 % de los CEO identifiquen un ROI poco claro y los beneficios económicos como un desafío principal. En una entrevista reciente con IBM, Guy Cormier, CEO de Desjardins Group, dice: “Empieza con el CEO. Estoy totalmente convencido de que comienza en la cima del cambio climático y de los criterios ESG. No se puede fingir, especialmente con los empleados más jóvenes”. Estas son algunas razones por las que la sustentabilidad es un diferenciador que puede aumentar los ingresos y las ganancias:
Dados los recursos ambientales limitados del mundo, la "circularidad" está estrechamente asociada con la sustentabilidad. El informe sobre comercio sostenible de recursos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente analiza una economía circular: “El concepto se basa en la caracterización del mundo como una red de redes fundamentalmente interconectadas e interdependientes, en la que se logra una mayor eficiencia cerrando, ampliando y estrechando los ciclos materiales. Esto contrasta con el modelo lineal tradicional de producir-consumir-descartar. En un modelo circular, los recursos se mantienen en su valor más alto posible”. Una cadena de suministro sostenible apoya una economía circular cuando se alinea con estos valores:
Los líderes de la cadena de suministro pueden impulsar resultados a corto plazo al reducir el alcance de sus esfuerzos de sustentabilidad de la cadena de suministro a un enfoque ambiental. Estas son solo cuatro áreas para explorar una cadena de suministro más ecológica:
En la cadena de suministro, hablamos del concepto en torno a “planificar, fabricar y entregar”. A medida que los líderes de la cadena de suministro establecen objetivos a largo plazo, es esencial centrarse en la planificación de productos y los elementos que puede cambiar con el tiempo para una cadena de suministro más sostenible.
Las empresas se enfrentan a la presión de aumentar la sustentabilidad de la cadena de suministro, y los beneficios de fondo son reales. Seguir las mejores prácticas le ayudará a desarrollar un plan que identifique a los participantes clave, fije objetivos a corto y largo plazo, establezca un cronograma, asigne fondos, implemente flujos de trabajo inteligentes y soluciones digitales para transformar procesos y mida el progreso.
Nunca ha sido más importante comenzar su camino hacia la sustentabilidad de la cadena de suministro. IBM sabe lo que se necesita para crear cadenas de suministro más sostenibles, transparentes y socialmente conscientes.
Considere las siguientes soluciones para ayudarlo en su camino:
Descubra cómo convertir los insights de sustentabilidad en acciones y dé el siguiente paso para aprovechar el poder de la IA generativa.
Descubra cómo los usuarios de IBM Turbonomic lograron una TI sostenible y redujeron su huella medioambiental al tiempo que garantizaban el rendimiento de las aplicaciones.
Descubra cómo IBM Maximo puede ayudar a optimizar el valor de los activos a lo largo del ciclo de vida.
Descubra cómo los ejecutivos de sustentabilidad y los líderes del cero neto consiguen cumplir con la CSRD.
Descubra cómo las organizaciones pueden establecer y alcanzar objetivos de sustentabilidad claros que proporcionen un beneficio competitivo.
Optimice la forma en que asigna recursos a las aplicaciones en todo su ecosistema con la plataforma IBM Turbonomic.
Comience su recorrido hacia la sustentabilidad hoy mismo conectando su roadmap estratégico con las operaciones diarias.
Utilice los servicios de consultoría de sustentabilidad de IBM para convertir la ambición de sustentabilidad en acción y convertir en una empresa más responsable y rentable.