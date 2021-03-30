Sin embargo, para muchos de nosotros, hay tareas repetitivas que debemos completar para poder superar la jornada laboral.
Es por eso que la automatización robótica de procesos (RPA) junto con la inteligencia artificial (IA) es una tecnología de automatización tan transformadora. Nos libera de las tareas monótonas que nos impiden llegar a un trabajo de mayor valor.
Imagine su jornada laboral y las tareas manuales que debe realizar regularmente. ¿Cómo podría ayudarle la RPA? Estos son algunos beneficios útiles de la RPA que pueden motivarlo para adoptarla en su lugar de trabajo. Gartner predice que, para 2024, el software de automatización reemplazará el 69 % de la carga de trabajo de un gerente (enlace externo a ibm.com).
Imagine un caso de uso centrado en un trabajador de un centro de atención telefónica de atención médica. La misión principal de ese trabajador es atender quejas y solicitudes de los pacientes y garantizar la satisfacción del cliente resolviendo los problemas de la manera más precisa y rápida posible. Pero, al mismo tiempo, este trabajador debe ingresar informes de estado de llamadas en tres sistemas diferentes y buscar en tres bases de datos diferentes para encontrar una respuesta para el paciente en tiempo real. Esto puede volverse abrumador rápidamente.
Las herramientas de RPA son una gran solución para esta situación. Un asistente digital impulsado por IA puede usar bots de RPA para automatizar el trabajo de entrada de datos del informe de estado y las consultas de reclamos de salud en segundo plano. Esto permite a la RPA optimizar los flujos de trabajo para que los asociados puedan centrarse en obtener soluciones rápidas y, en el mejor de los casos, experiencias más positivas para cada paciente.
Aquí en Brasil, existe un mandato legal que requiere que los empleados realicen un seguimiento del tiempo de trabajo registrando la entrada y la salida al menos cuatro veces al día (inicio del trabajo, pausa para el almuerzo, fin de la pausa para el almuerzo, fin del trabajo). Para lograr esto, utilizamos una interfaz de usuario de escritorio que requiere que ingrese su identificación de empleado en su computadora. ¿Por qué no comenzar el día subcontratando esta tarea a su asistente digital? Con la RPA, puede configurar su robot de software para que registre la entrada cuando se produzca un evento determinado (por ejemplo, cuando se encienda la computadora) y configure una salida con un solo clic al final del día. Esta tarea trivial ahora está automatizada, lo que le ahorra tiempo y energía, que se acumulan con el tiempo.
Quizás sea responsable de tareas administrativas, como distribuir las actas de una reunión grabada a una audiencia amplia. Es posible que haya tomado notas durante la reunión o que haya olvidado algunos de los detalles importantes y deba escuchar la grabación para escribirlos. De cualquier manera, este puede ser un proceso que requiere mucho tiempo.
Con el software de RPA, su asistente digital podría transcribir y resumir la reunión por usted si programa el bot de software para usar modelos de resumen de texto de IA y aprovechar el software Natural Language Understanding. Incluso si su herramienta de reuniones ya tiene una capacidad de transcripción de grabaciones, aún puede usar la RPA para resumir el texto por usted. Esto optimiza significativamente su productividad porque el 70 % de su trabajo ya está hecho. Gracias al poder de la automatización inteligente, lo único que le queda por hacer es revisar, afinar y distribuir los minutos para que pueda concentrarse en elementos más importantes.
Para muchos de nosotros, especialmente aquellos en la industria de servicios financieros, investigar y crear informes es una de las tareas más mundanas y tediosas que enfrentamos. Sin embargo, presentan otro gran caso de uso de la RPA. Por ejemplo, a menudo hay que presentar diferentes informes en diferentes momentos. Con frecuencia, los datos del informe deben obtenerse de sistemas que no se comunican entre sí y, a continuación, prepararse en un formato que sea fácil de entender.
La RPA puede eliminar gran parte de este trabajo. Puede introducir datos curados en hojas de cálculo de Microsoft Excel para automatizar la creación de informes o gráficos, incluso desde sistemas que no exportan a Excel. Al implementar la RPA, puede generar informes a partir de datos de diferentes sistemas una vez a la semana, una vez al mes o siempre que sea necesario. Su plataforma de automatización puede incluso configurar procesos empresariales con antelación para recopilar los datos necesarios para el informe y analizarlos. De este modo, podrá centrarse en el trabajo de valor agregado, como sacar conclusiones y desarrollar estrategias, en lugar de dedicar la mayor parte de su tiempo a la elaboración de informes.
Si no ha tenido experiencia con soluciones de RPA, puede ser increíble ver cómo un asistente digital puede acelerar su jornada laboral y las operaciones de su empresa. ¿Por qué no lo prueba y comienza ahora mismo la transformación digital de su organización? Simplemente regístrese aquí y pruebe IBM® Robotic Process Automation sin costo durante 30 días.
