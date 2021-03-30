Sin embargo, para muchos de nosotros, hay tareas repetitivas que debemos completar para poder superar la jornada laboral.

Es por eso que la automatización robótica de procesos (RPA) junto con la inteligencia artificial (IA) es una tecnología de automatización tan transformadora. Nos libera de las tareas monótonas que nos impiden llegar a un trabajo de mayor valor.

Imagine su jornada laboral y las tareas manuales que debe realizar regularmente. ¿Cómo podría ayudarle la RPA? Estos son algunos beneficios útiles de la RPA que pueden motivarlo para adoptarla en su lugar de trabajo. Gartner predice que, para 2024, el software de automatización reemplazará el 69 % de la carga de trabajo de un gerente (enlace externo a ibm.com).