El Papel de RPA en la Automatización de Procesos de IT

La automatización sigue siendo el núcleo de muchos programas actuales de transformación digital. Sin embargo, la mayoría de las iniciativas de automatización están centradas en el negocio, concentradas en mejorar las experiencias del cliente, el manejo de los pedidos, las ventas, el marketing, las finanzas y las operaciones de la cadena de suministro.
La transformación digital ha aumentado la carga de los equipos de IT, obligando a las empresas a darse cuenta de que la automatización de procesos de IT es igualmente importante. Las habilidades y los recursos de IT se han estresado y son escasos. Muchas organizaciones estaban plagadas de tareas de IT manuales y repetitivas excesivas que disminuían la productividad. Se produjeron retrasos inaceptables. Además, las herramientas de IT utilizadas para gestionar la infraestructura, los servicios de infraestructura, los proveedores y las cargas de trabajo suelen estar aisladas, desconectadas y carecen de orquestación cuando necesitan trabajar juntas para resolver problemas o responder a nuevas oportunidades.
En respuesta, muchas organizaciones están modernizando su infraestructura de IT y preparándose para acelerar las iniciativas de automatización de procesos en toda la empresa y sus líneas de negocio. Para comprender sus esfuerzos, encuestamos a 566 profesionales de negocios y IT que operan a nivel mundial en diversas industrias sobre sus prioridades de gasto en IT. Descubrimos que entre los encuestados, el 47% dijo que la automatización de la infraestructura de IT y el 42% dijo que la automatización de los procesos de negocio se encuentran entre sus principales prioridades de gasto en IT.
P. ¿En qué invertirá probablemente su organización para mejorar las operaciones de IT o la prestación de servicios?
La automatización de procesos de IT plantea desafíos únicos. Los procesos de IT pueden ejecutarse en múltiples plataformas e involucrar una variedad de tecnologías para gestionar una amplia gama de recursos físicos y virtuales. Se pueden utilizar docenas (y a veces cientos) de herramientas de IT de una variedad de proveedores dispares. La mayoría no intercambia datos entre sí. Las organizaciones de IT se dan cuenta de que, con el tiempo, han curado grandes y diversos cobertizos de herramientas de IT. En la actual era hipercompetitiva de los negocios digitales, estas herramientas deben funcionar juntas como cadenas de herramientas integradas e interoperables a través de las cuales se pueden automatizar los procesos de IT.
Las empresas líderes de la industria ahora buscan la automatización de procesos de IT y la integración de la cadena de herramientas como multiplicadores de fuerza. Su objetivo es liberar y ampliar las habilidades y recursos de IT existentes a una gama más amplia de iniciativas empresariales y de IT.
Comienza por establecer un centro de excelencia (CoE) de IT responsable de mejorar y automatizar los procesos de IT. Una de las tareas principales de un CoE de IT es inventariar, documentar y organizar los procesos de IT dentro de un marco. Luego, gestiona los procesos como activos estratégicos dentro de un documento de cartera de procesos de IT (o repositorio de datos que captura información sobre el valor y la importancia de los procesos, su función en las operaciones y los recursos de IT que consumen (entre otra información relevante). Luego, el CoE de IT examina los procesos dentro de la cartera utilizando tecnologías de descubrimiento de procesos que pueden visualizar y analizar los procesos de IT y las actividades de la fuerza laboral de IT para revelar oportunidades de automatización. Estas técnicas basadas en datos proporcionan los medios para diseñar automatizaciones de manera inteligente utilizando la tecnología de automatización robótica de procesos (RPA).
La tecnología de automatización robótica de procesos (RPA) crea robots de software (bots) que pueden automatizar actividades humanas repetitivas dentro y entre procesos de IT. RPA proporciona capacidades para automatizar los flujos de datos y procesos a nivel granular — por ejemplo, formularios de aplicación y campos de datos — para permitir la integración de datos y procesos entre sistemas de origen y destino. Puede utilizar diversas tecnologías de inteligencia artificial (IA) para dar sentido a los datos no estructurados, ayudar a guiar los diseños de automatización, permitirles ser más inteligentes a medida que ejecutan y aumentar las habilidades de los profesionales de IT con medios inteligentes para hacer recomendaciones, predicciones y tomar decisiones. En este sentido, RPA puede crear fuerzas laborales digitales para aumentar las organizaciones de IT con habilidades para hacerlas más eficientes y multifacéticas en sus capacidades.
Las organizaciones líderes en la industria están buscando RPA para facilitar la colaboración entre profesionales de IT para reducir errores, costos y tiempos de ciclo, mejorar el rendimiento del negocio hacia resultados específicos o deseados y funcionar a escala. Cuando la RPA desempeña un papel central en la automatización de procesos de IT, las organizaciones de IT pueden ser más eficaces en sus esfuerzos y eficientes en la ejecución de sus tareas. Esto también brinda a las organizaciones de IT la capacidad de extraer un mayor valor de todas las demás inversiones en IT.
