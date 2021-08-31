El Papel de RPA en la Automatización de Procesos de IT

En respuesta, muchas organizaciones están modernizando su infraestructura de IT y preparándose para acelerar las iniciativas de automatización de procesos en toda la empresa y sus líneas de negocio. Para comprender sus esfuerzos, encuestamos a 566 profesionales de negocios y IT que operan a nivel mundial en diversas industrias sobre sus prioridades de gasto en IT. Descubrimos que entre los encuestados, el 47% dijo que la automatización de la infraestructura de IT y el 42% dijo que la automatización de los procesos de negocio se encuentran entre sus principales prioridades de gasto en IT.

Principales prioridades de gasto en IT: Enfoque en la Automatización

P. ¿En qué invertirá probablemente su organización para mejorar las operaciones de IT o la prestación de servicios?

La automatización de procesos de IT plantea desafíos únicos. Los procesos de IT pueden ejecutarse en múltiples plataformas e involucrar una variedad de tecnologías para gestionar una amplia gama de recursos físicos y virtuales. Se pueden utilizar docenas (y a veces cientos) de herramientas de IT de una variedad de proveedores dispares. La mayoría no intercambia datos entre sí. Las organizaciones de IT se dan cuenta de que, con el tiempo, han curado grandes y diversos cobertizos de herramientas de IT. En la actual era hipercompetitiva de los negocios digitales, estas herramientas deben funcionar juntas como cadenas de herramientas integradas e interoperables a través de las cuales se pueden automatizar los procesos de IT.



Las empresas líderes de la industria ahora buscan la automatización de procesos de IT y la integración de la cadena de herramientas como multiplicadores de fuerza. Su objetivo es liberar y ampliar las habilidades y recursos de IT existentes a una gama más amplia de iniciativas empresariales y de IT.