Almacenamiento primario frente a almacenamiento secundario: ¿cuál es la diferencia?

Para comprender mejor las diferencias entre el almacenamiento primario y el almacenamiento secundario, considere cómo piensan los seres humanos. Cada día, las personas son bombardeadas mentalmente por una cantidad sorprendente de datos entrantes.

Contactos personales: el estadounidense promedio hace o recibe 6 llamadas telefónicas por día, así como envía o recibe aproximadamente 32 mensajes de texto .

el estadounidense promedio . Datos de trabajo: además, la mayoría de las personas también participan en actividades laborales que involucran datos organizacionales entrantes a través de cualquier número de directivas o comunicados comerciales.

además, la mayoría de las personas también participan en actividades laborales que involucran datos organizacionales entrantes a través de cualquier número de directivas o comunicados comerciales. Publicidad: se estima que la persona promedio está expuesta a hasta 10 000 anuncios o mensajes patrocinados por día . Si restamos 8 horas de sueño nocturno en promedio, eso equivale a que una persona esté expuesta a un mensaje publicitario cada 5.76 segundos que está despierta.

se estima que la persona promedio está expuesta a hasta . Si restamos 8 horas de sueño nocturno en promedio, eso equivale a que una persona esté expuesta a un mensaje publicitario cada 5.76 segundos que está despierta. Noticia: la cifra publicitaria no incluye la información de noticias transmitida por los medios, que estamos recibiendo en un número cada vez mayor de formatos. En muchos programas de noticias de televisión actuales, se utiliza una sola pantalla para transmitir simultáneamente varios tipos de información. Por ejemplo, un programa de noticias podría incluir una entrevista en video con una figura noticiosa, mientras que un desplazamiento en la parte inferior de la pantalla anuncia los titulares de noticias de última hora y una barra lateral muestra las últimas actualizaciones del mercado de valores.

la cifra publicitaria no incluye la información de noticias transmitida por los medios, que estamos recibiendo en un número cada vez mayor de formatos. En muchos programas de noticias de televisión actuales, se utiliza una sola pantalla para transmitir simultáneamente varios tipos de información. Por ejemplo, un programa de noticias podría incluir una entrevista en video con una figura noticiosa, mientras que un desplazamiento en la parte inferior de la pantalla anuncia los titulares de noticias de última hora y una barra lateral muestra las últimas actualizaciones del mercado de valores. Redes sociales: esa cifra tampoco explica la creciente y generalizada influencia de las redes sociales. A través de los sitios web de redes sociales, los foros de mensajería y las comunidades en línea, las personas están absorbiendo aún más datos.

Claramente, se trata de mucha información entrante para absorber y procesar. Desde el momento en que nos despertamos hasta que nos volvemos a dormir, nuestras mentes analizan todos estos datos posibles, haciendo una serie casi interminable de juicios minuciosos sobre qué información retener y qué ignorar. En la mayoría de los casos, esa decisión se reduce a la utilidad. Si la mente percibe que esta información deberá recordarse nuevamente, a esos datos se les otorga un mayor orden de prioridad mental.

Estas decisiones de priorización ocurren con una frecuencia tan rápida que nuestras mentes están entrenadas para dar entrada a estos datos sin realmente darse cuenta, dejando que la mente humana decida cómo se asigna la memoria primaria y secundaria. Afortunadamente, la mente humana es bastante experta en la gestión de este tipo de multitareas, al igual que las computadoras modernas.

Existe una analogía adecuada entre cómo funciona la mente humana y cómo se gestiona la memoria de la computadora. En la mente, la memoria a corto plazo de una persona está más dedicada a las necesidades cognitivas más apremiantes y "actuales". Esto puede incluir datos como un código de acceso utilizado para la banca personal, la hora programada de una cita médica importante o la información de contacto de clientes comerciales actuales. En otras palabras, es información de la más alta prioridad prevista. Del mismo modo, el almacenamiento primario se ocupa de las necesidades de procesamiento más apremiantes de la computadora.

El almacenamiento de datos secundario, por otro lado, ofrece almacenamiento a largo plazo, como la memoria a largo plazo de una persona. El almacenamiento secundario tiende a operar con menos frecuencia y puede requerir más potencia de procesamiento informático para recuperar datos almacenados durante mucho tiempo. De esta manera, refleja la misma retención y procesamiento que la memoria a largo plazo. Los ejemplos de memoria a largo plazo para un ser humano podrían incluir el número de una licencia de conducir, datos retenidos durante mucho tiempo o el número de teléfono de un cónyuge.