Almacenamiento primario frente a almacenamiento secundario: ¿cuál es la diferencia?

¿Qué es el almacenamiento primario?

La memoria de la computadora se prioriza de acuerdo con la frecuencia con la que se requiere esa memoria para llevar a cabo funciones operativas. El almacenamiento primario es el medio de contener la memoria primaria (o memoria principal), que es la memoria de trabajo de la computadora y el principal componente operativo. La memoria principal o primaria también se denomina "almacenamiento principal" o "memoria interna". Contiene cantidades relativamente concisas de datos, a los que la computadora puede acceder mientras funciona.

Debido a que se accede con tanta frecuencia a la memoria primaria, está diseñada para lograr velocidades de procesamiento más rápidas que los sistemas de almacenamiento secundario. El almacenamiento primario logra este aumento de rendimiento por su ubicación física en la placa base de la computadora y su proximidad a la unidad central de procesamiento (CPU).

Al tener el almacenamiento primario más cerca de la CPU, es más fácil leer y escribir en el almacenamiento primario, además de obtener un acceso rápido a los programas, datos e instrucciones que están en uso actualmente y que se encuentran dentro del almacenamiento primario.

¿Qué es el almacenamiento secundario?

La memoria externa también se conoce como memoria secundaria e implica dispositivos de almacenamiento secundarios que pueden almacenar datos de manera persistente y continua. Debido a que se pueden utilizar con una fuente de energía interrumpible, se dice que los dispositivos de almacenamiento secundario proporcionan almacenamiento no volátil.

Estos dispositivos de almacenamiento de datos pueden salvaguardar los datos a largo plazo y establecer la permanencia operativa y un registro duradero de los procedimientos existentes con fines de archivo. Esto los convierte en los hosts perfectos para albergar copias de seguridad de datos, respaldar los esfuerzos de recuperación ante desastres y mantener el almacenamiento a largo plazo y la protección de datos de los archivos esenciales.

Cómo la memoria de la computadora imita la memoria humana

Para comprender mejor las diferencias entre el almacenamiento primario y el almacenamiento secundario, considere cómo piensan los seres humanos. Cada día, las personas son bombardeadas mentalmente por una cantidad sorprendente de datos entrantes.

  • Contactos personales: el estadounidense promedio hace o recibe 6 llamadas telefónicas por día, así como envía o recibe aproximadamente 32 mensajes de texto.
  • Datos de trabajo: además, la mayoría de las personas también participan en actividades laborales que involucran datos organizacionales entrantes a través de cualquier número de directivas o comunicados comerciales.
  • Publicidad: se estima que la persona promedio está expuesta a hasta 10 000 anuncios o mensajes patrocinados por día. Si restamos 8 horas de sueño nocturno en promedio, eso equivale a que una persona esté expuesta a un mensaje publicitario cada 5.76 segundos que está despierta.
  • Noticia: la cifra publicitaria no incluye la información de noticias transmitida por los medios, que estamos recibiendo en un número cada vez mayor de formatos. En muchos programas de noticias de televisión actuales, se utiliza una sola pantalla para transmitir simultáneamente varios tipos de información. Por ejemplo, un programa de noticias podría incluir una entrevista en video con una figura noticiosa, mientras que un desplazamiento en la parte inferior de la pantalla anuncia los titulares de noticias de última hora y una barra lateral muestra las últimas actualizaciones del mercado de valores.
  • Redes sociales: esa cifra tampoco explica la creciente y generalizada influencia de las redes sociales. A través de los sitios web de redes sociales, los foros de mensajería y las comunidades en línea, las personas están absorbiendo aún más datos.

Claramente, se trata de mucha información entrante para absorber y procesar. Desde el momento en que nos despertamos hasta que nos volvemos a dormir, nuestras mentes analizan todos estos datos posibles, haciendo una serie casi interminable de juicios minuciosos sobre qué información retener y qué ignorar. En la mayoría de los casos, esa decisión se reduce a la utilidad. Si la mente percibe que esta información deberá recordarse nuevamente, a esos datos se les otorga un mayor orden de prioridad mental.

Estas decisiones de priorización ocurren con una frecuencia tan rápida que nuestras mentes están entrenadas para dar entrada a estos datos sin realmente darse cuenta, dejando que la mente humana decida cómo se asigna la memoria primaria y secundaria. Afortunadamente, la mente humana es bastante experta en la gestión de este tipo de multitareas, al igual que las computadoras modernas.

Existe una analogía adecuada entre cómo funciona la mente humana y cómo se gestiona la memoria de la computadora. En la mente, la memoria a corto plazo de una persona está más dedicada a las necesidades cognitivas más apremiantes y "actuales". Esto puede incluir datos como un código de acceso utilizado para la banca personal, la hora programada de una cita médica importante o la información de contacto de clientes comerciales actuales. En otras palabras, es información de la más alta prioridad prevista. Del mismo modo, el almacenamiento primario se ocupa de las necesidades de procesamiento más apremiantes de la computadora.

El almacenamiento de datos secundario, por otro lado, ofrece almacenamiento a largo plazo, como la memoria a largo plazo de una persona. El almacenamiento secundario tiende a operar con menos frecuencia y puede requerir más potencia de procesamiento informático para recuperar datos almacenados durante mucho tiempo. De esta manera, refleja la misma retención y procesamiento que la memoria a largo plazo. Los ejemplos de memoria a largo plazo para un ser humano podrían incluir el número de una licencia de conducir, datos retenidos durante mucho tiempo o el número de teléfono de un cónyuge.

Memoria utilizada en el almacenamiento principal

Numerosas formas de memoria de almacenamiento primaria dominan cualquier debate sobre informática:

  • Memoria de acceso aleatorio (RAM): el tipo de memoria más importante, la RAM maneja y alberga numerosos procesos clave, incluidas las aplicaciones del sistema y los procesos que la computadora está administrando actualmente. La RAM también sirve como una especie de plataforma de lanzamiento para archivos o aplicaciones.
  • Memoria de solo lectura (ROM): la ROM permite ver los contenidos, pero no permite a los espectadores realizar cambios en los datos recopilados. La ROM es un almacenamiento no volátil porque sus datos permanecen incluso cuando la computadora está apagada.
  • Memoria caché: otra forma clave de almacenamiento de datos que almacena datos que a menudo se recuperan y utilizan. La memoria caché contiene menos capacidad de almacenamiento que la RAM, pero es más rápida que esta.
  • Registros: los tiempos de acceso a datos más rápidos de todos los publican los registros, que existen dentro de las CPU y almacenan datos para lograr el objetivo del procesamiento inmediato.
  • Memoria flash: la memoria flash ofrece almacenamiento no volátil que permite escribir y guardar datos (así como reescribir y volver a guardar). La memoria flash también permite tiempos de acceso rápidos. La memoria flash se utiliza en teléfonos inteligentes, cámaras digitales, memorias USB y unidades flash.
  • Almacenamiento en la nube: el almacenamiento en la nube puede funcionar como almacenamiento principal, en determinadas circunstancias. Por ejemplo, las organizaciones que alojan aplicaciones en sus propios centros de datos requieren algún tipo de servicio en la nube para fines de almacenamiento.
  • Memoria dinámica de acceso aleatorio (DRAM): un tipo de memoria semiconductora basada en RAM, la DRAM tiene un diseño que relega cada bit de datos a una celda de memoria que alberga un pequeño condensador y un transistor. La DRAM es una memoria no volátil gracias a un circuito de actualización de memoria dentro del condensador DRAM. La DRAM se utiliza con mayor frecuencia para crear la memoria principal de una computadora.
  • Memoria estática de acceso aleatorio (SRAM): otro tipo de memoria semiconductora basada en RAM, la arquitectura de la SRAM se basa en un circuito de bloqueo y flip-flop para el almacenamiento de datos. La SRAM es un almacenamiento volátil que sacrifica sus datos cuando se elimina la energía del sistema. Sin embargo, cuando está operativa, proporciona un procesamiento más rápido que la DRAM, lo que a menudo aumenta el precio de la SRAM. La SRAM se utiliza normalmente dentro de la memoria caché y los registros.

Memoria utilizada en el almacenamiento secundario

Hay tres formas de memoria comúnmente utilizadas en el almacenamiento secundario:

  • Almacenamiento magnético: los dispositivos de almacenamiento magnético acceden a los datos que se escriben en un disco metálico giratorio que contiene campos magnéticos.
  • Almacenamiento óptico: si un dispositivo de almacenamiento utiliza un láser para leer datos de un disco de metal o plástico que contiene ranuras (muy parecido a un LP de audio), se considera almacenamiento óptico.
  • Almacenamiento de estado sólido: los dispositivos de almacenamiento de estado sólido (SSS) funcionan con circuitos electrónicos. La memoria flash se usa comúnmente en dispositivos SSS, aunque algunos usan memoria de acceso aleatorio (RAM) con respaldo de batería. El SSS ofrece transferencia de datos de alta velocidad y alto rendimiento, aunque sus costos financieros en comparación con el almacenamiento magnético y el almacenamiento óptico pueden resultar prohibitivos.

Tipos de dispositivos de almacenamiento primario

Los recursos de almacenamiento se designan como almacenamiento primario según su utilidad percibida y cómo se utiliza ese recurso. Algunos observadores asumen incorrectamente que el almacenamiento primario depende del espacio de almacenamiento de un medio de almacenamiento en particular, la cantidad de datos contenidos dentro de su capacidad de almacenamiento o su arquitectura de almacenamiento específica. En realidad, no se trata de cómo un medio de almacenamiento podría almacenar información. Se trata de la utilidad prevista de ese medio de almacenamiento.

A través de este enfoque basado en la utilidad, es posible que los dispositivos de almacenamiento primario adopten múltiples formas:

Tipos de dispositivos de almacenamiento secundario

Si bien algunas formas de memoria secundaria se basan internamente, también existen dispositivos de almacenamiento secundario que son de naturaleza externa. Los dispositivos de almacenamiento externo (también llamados dispositivos de almacenamiento auxiliar) se pueden desconectar fácilmente y utilizar con otros sistemas operativos, y ofrecen almacenamiento no volátil:

  • HDD
  • Disquetes
  • Unidades de cinta magnética
  • Discos duros portátiles
  • Unidades de estado sólido basadas en flash
  • Tarjetas de memoria
  • Unidades flash
  • Unidades USB
  • DVD
  • CD-ROM
  • Discos Blu-ray
  • CD 

Los datos son el alma de cualquier sistema informático. El almacenamiento primario y el almacenamiento secundario están involucrados en la gestión de un flujo de datos cada vez mayor, pero abordan sus tareas desde diferentes ángulos. El almacenamiento primario consiste en permitir las operaciones informáticas mediante la gestión activa de los archivos necesarios. El almacenamiento secundario se ocupa de retener permanentemente los datos que se consideran importantes y que vale la pena guardar, pero que pueden no ser necesarios de inmediato.

Y ahora hay un nuevo elemento que debe tenerse en cuenta en esta ecuación de datos: la seguridad. Con amenazas cibernéticas más frecuentes y en evolución, es esencial contar con un almacenamiento de datos que contenga protecciones de datos integradas. Descubra cómo puede obtener el almacenamiento que su organización necesita, además de la seguridad para mantener protegidos los datos valiosos de manera continua.

