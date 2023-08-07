La base de datos blockchain de Orion: potenciar la gobernanza de datos multipartita

Orion atiende a una amplia gama de aplicaciones clave que abordan diversas necesidades de las industrias y brindan soluciones valiosas para empresas y organizaciones. Una aplicación notable se encuentra dentro del dominio de la cadena de suministro. Orion puede servir como un repositorio sólido para almacenar los datos de la huella de carbono de todos los componentes del producto, proporcionados por los fabricantes de piezas. Además, puede almacenar los términos contractuales entre compradores y vendedores de estas piezas, firmados por ambas partes. Además, Orion permite la inclusión de la fórmula utilizada para calcular la huella de carbono del producto, junto con enlaces a los datos de consumo de carbono de sus piezas individuales, que pueden ser actualizados por el propietario del producto. Al aprovechar Orion, las organizaciones pueden garantizar la autenticidad, el no repudio y la integridad de estos datos críticos. Además, los mecanismos de control de acceso a nivel de clave garantizan la privacidad de datos entre las partes involucradas. Si es necesario, se pueden emplear técnicas de preservación de la privacidad, como pruebas de conocimiento cero, para ocultar detalles confidenciales, incluso de la parte central. En tales casos, Orion puede retener solo los metadatos necesarios para demostrar la precisión de los registros, que pueden mantenerse fuera del sistema para auditores externos.

Además de la aplicación de la cadena de suministro, Orion ofrece numerosos casos de uso altamente beneficiosos que nuestros clientes han identificado. Por ejemplo, dentro del sector financiero y los dominios regulados, Orion puede facilitar los procesos de auditoría al proporcionar pruebas de autenticidad, integridad de datos y pruebas de manipulación para los registros de la empresa. Nuestras capacidades de firma múltiple permiten la automatización de diversos procesos de contratación empresarial y respaldan los servicios notariales en diferentes dominios. Además, Orion se puede utilizar para mantener la autenticidad e integridad de las pruebas recopiladas a través de procesos de reclamaciones de seguros. Puede simplificar la gestión de licencias, certificados, registros educativos y derechos de propiedad para organizaciones de gobierno. Orion también puede servir como una plataforma digital segura para gestionar procesos, registros y estados de vacunación, al tiempo que garantiza la confiabilidad. Además, permite establecer la procedencia de los bienes y el cumplimiento de los requisitos de mantenimiento en las cadenas de suministro. Además, Orion puede servir como almacenamiento fuera de la cadena para ecosistemas de contabilidad descentralizados, garantizando la integridad de los datos en entornos híbridos.

Orion ya ha sido desplegada con éxito como plataforma blockchain en varios proyectos financiados por la UE. En el proyecto C4IIoT, Orion mejoró el nivel de confianza en una plataforma de ciberseguridad del IoT al proporcionar características de trazabilidad, procedencia y no repudio para rastrear cambios en las configuraciones de máquinas y líneas de producción. En el proyecto COPA EUROPE, Orion se utiliza para rastrear la producción y el ciclo de vida de los activos de medios, facilitando el comercio confiable y seguro de videos deportivos, derechos e incentivos para los participantes. En el proyecto i4Q, Orion se emplea para salvaguardar la integridad de los datos del IoT industrial, incluidas las políticas de acceso a dispositivos y la información de ubicación crítica, apoyando casos de uso de fabricación inteligente. Estos proyectos demuestran la versatilidad y confiabilidad de Orion como tecnología de base de datos blockchain en escenarios del mundo real.

El servidor Orion, su documentación y el SDK del cliente están disponibles en Hyperledger Labs. Para profundizar en las capacidades de Orion, lea nuestro documento "Orion: A Centralized Blockchain Database with Multi-Party Data Access Control", que presentamos y publicamos en ICBC 2023.

La base de datos blockchain de Orion ofrece una solución sólida que mejora la transparencia, la autenticidad y la integridad en todos los ecosistemas empresariales. Orion se distingue de otras bases de datos centralizadas de blockchain al permitir que numerosas partes gobiernen el acceso a los datos compartidos. Su amplio control de acceso de lectura/escritura a nivel de clave y sus capacidades de firma múltiple permiten a las organizaciones ejercer un control detallado sobre la gobernanza de datos y garantizar la confianza en las interacciones entre múltiples partes.