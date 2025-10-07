Mutable frente a inmutable es un principio que impulsa los enfoques modernos tanto para el desarrollo de software como para la gestión de infraestructura.

La distinción se puede comparar con escribir texto en una pizarra. Si puede agregar palabras, borrar partes o cambiar lo que está escrito, es como un recurso mutable. Pero si la pizarra está sellada bajo un vidrio en el momento en que termina y debe usar una nueva pizarra para escribir otra cosa, ese es un recurso inmutable.

Si bien este concepto se aplica ampliamente en la informática, se encuentra más comúnmente en la programación. En programación, comprender qué tipos de datos se pueden modificar directamente y cuándo se debe crear una nueva copia es esencial para las tareas comunes. Estas tareas incluyen escribir algoritmos, crear interfaces de programación de aplicaciones (API) y diseñar clases en programación orientada a objetos (OOP).

La elección de usar objetos mutables o inmutables afecta la forma en que se gestionan los datos en la memoria, la seguridad con la que se pueden compartir o cambiar y si pueden producirse efectos secundarios no deseados. Esta es la razón por la cual mutable versus inmutable es un concepto fundamental tanto para programadores principiantes como experimentados.

Por ejemplo, en el lenguaje de programación Python, las listas y los diccionarios son tipos mutables. Los elementos se pueden agregar, eliminar o modificar dentro de esos objetos. Por el contrario, los objetos como los booleanos (valores verdaderos o falsos) o las tuplas (colecciones ordenadas como (1,2,3)) son tipos inmutables. Sus contenidos no se pueden cambiar ni mutar sin crear un objeto completamente nuevo.