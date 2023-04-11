Solución de problemas de limitación de CPU en Kubernetes

La limitación de CPU es una métrica clave de rendimiento de las aplicaciones debido a la correlación directa entre el tiempo de respuesta y la limitación de CPU. Esta es una gran noticia para usted, ya que puede obtener esta métrica directamente de Kubernetes y OpenShift.

Para asegurarse de que los tiempos de respuesta de la aplicación permanezcan bajos, la CPU no se limite y continúe teniendo una aplicación de alto rendimiento, debe entender primero que cuando se produce una limitación de la CPU, no puede confiar únicamente en la utilización del núcleo de la CPU. Debe tener en cuenta todas las analytics y dependencias de Recursos que afectan el rendimiento de la aplicación. IBM Turbonomic ha incorporado estas consideraciones en su plataforma de analytics.

Al determinar las acciones de reajustar contenedores, Turbonomic analiza continuamente cuatro dimensiones:

Límites de CPU Solicitudes de CPU Límites de memoria Solicitudes de memoria

Turbonomic puede determinar los límites de CPU que mitigarán el riesgo de estrangulamiento y permitirán que sus aplicaciones funcionen sin obstáculos. Todo esto se debe al poder de agregar la limitación de CPU como una dimensión para que la plataforma analice y gestione las compensaciones que aparecen. Agregar la dimensión de la limitación de la CPU garantizará tiempos de respuesta de la aplicación bajos.

Además, Turbonomic está generando acciones para mover sus pods y escalar sus clústeres; como todos sabemos, es un desafío de conjunto. Los clientes tienen la capacidad de ver los KPI y preguntar "¿Cuál de mis servicios se está limitando?" También les permite comprender el historial de limitación de la CPU para cada servicio y recordar que cada servicio está directamente correlacionado con el tiempo de respuesta de la aplicación, lo que proporciona a los usuarios ventanas valiosas para conocer el rendimiento de su sistema.

En el contexto de Kubernetes, uno de los principales beneficios de Turbonomic es su capacidad para identificar y remediar rápidamente las consecuencias no deseadas de una estrategia de plataforma en lugar de que el cliente rediseñe su estrategia de plataforma multiinquilino. Turbonomic no solo puede monitorear las métricas de limitación de CPU, sino que la plataforma también puede ajustar automáticamente el tamaño correcto de su límite de CPU y reducir la limitación a un nivel manejable.