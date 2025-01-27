gRPC frente a REST

En el gran atlas de Internet, las interfaces de programación de aplicaciones (API) son las carreteras que conectan ciudades, pueblos, playas y otros destinos. Las API permiten que las aplicaciones de software se comuniquen entre sí para intercambiar datos, características y funcionalidad. Un informe de Imperva de 2023 encontró que alrededor del 71 % del tráfico de Internet consistía en llamadas a API, lo que demuestra cuán vital es esta tecnología para el funcionamiento de las aplicaciones y empresas modernas.

No es de extrañar que comprender cómo construir una API sea una habilidad fundamental para la mayoría de los desarrolladores. Pero, como corresponde a una infraestructura tan importante, existen múltiples variedades.

Para ampliar nuestra metáfora, una superautopista de 12 carriles no es "mejor" que una carretera de superficie de un solo carril; esa supercarretera destruiría el tejido de un vecindario urbano y esa carretera superficial sería un desastre en un área de mucho tráfico. Los diferentes estilos arquitectónicos para crear API, como REST y gRPC, funcionan de la misma manera: cada uno tiene fortalezas y debilidades, y comprender esas fortalezas y debilidades es vital para la creación de una infraestructura saludable.