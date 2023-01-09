Hace veinte años, la programación tenía fronteras. Las restricciones de ancho de banda y la potencia de procesamiento limitada obligaron a los desarrolladores a tener siempre en cuenta la longitud y la complejidad de su código. Pero a medida que la tecnología permitió una mayor innovación, los programadores ya no estaban limitados por el tamaño.
Por ejemplo, una mayor potencia informática permitió un procesamiento más rápido de archivos y aplicaciones de gran tamaño. Las bibliotecas y la infraestructura de código abierto permitieron a los ingenieros de software reutilizar fragmentos de código en sus proyectos, creando mayores posibilidades. Esto también condujo a programas con más líneas de código y más potencia de procesamiento necesaria para analizarlo. La consecuencia no deseada fue un mayor uso de energía y una mayor demanda mundial de electricidad.
A medida que las empresas buscan transformar el negocio e implementar prácticas más sustentables, están profundizando en los procesos establecidos para encontrar nuevas eficiencias. Esto incluye evaluar los bloques básicos de sus operaciones empresariales, desde almacenar datos de forma más eficiente hasta examinar cómo se escribe el código.
En este post, exploraremos cómo la programación verde ayuda a las organizaciones a encontrar formas innovadoras de priorizar la sustentabilidad y alcanzar sus objetivos de reducción de energía.
La programación verde es una práctica informática sostenible desde el punto de vista medioambiental que busca minimizar la energía necesaria para procesar líneas de código y, a su vez, ayudar a las organizaciones a reducir el consumo energético total. Muchas organizaciones establecieron objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para responder a la crisis del cambio climático y a las regulaciones globales; La programación verde es una forma de apoyar estos objetivos de sustentabilidad.
La programación ecológica es un segmento de la computación ecológica, una práctica que busca limitar el impacto ambiental de la tecnología, incluida la reducción de la huella de carbono en operaciones de alta intensidad, como en líneas de fabricación, centros de datos e incluso las operaciones diarias de los equipos de negocios. . Este amplio paraguas de computación verde también incluye software verde: aplicaciones que se han construido utilizando prácticas de programación verde.
Los avances en tecnología, desde big data hasta minería dedatos, han contribuido a un aumento masivo en el consumo de energía en el sector de la tecnología de la información y las comunicaciones. Según la Asociación para la Maquinaria Computacional, el consumo anual de energía en los centros de datos se ha duplicado en la última década. Hoy en día, la computación y las TI son responsables de entre el 1.8 % y el 3.9 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.
Para comprender completamente cómo la programación verde puede reducir el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero, ayuda sumergirse en el consumo de energía del software:
Investigaciones recientes sobre la velocidad y el consumo energético de diferentes lenguajes de programación encontraron que C era el más eficiente en velocidad, reduciendo el consumo de energía y memoria y ofreciendo otra oportunidad potencial de ahorro energético. Sin embargo, todavía existe cierto debate en términos de cómo se realiza esto y qué métricas deben utilizarse para evaluar el ahorro de energía.
La programación verde comienza con los mismos principios que se utilizan en la programación tradicional. Para reducir la cantidad de energía necesaria para procesar el código, los desarrolladores pueden adoptar principios de programación menos intensivos en energía en su ciclo de vida de DevOps.
El enfoque de programación lean se centra en utilizar la cantidad mínima de procesamiento necesaria para entregar una aplicación final. Por ejemplo, los desarrolladores de sitios web pueden priorizar la reducción del tamaño de los archivos (por ejemplo, cambiar medios de alta calidad por archivos más pequeños). Esto no solo acelera los tiempos de carga del sitio web, sino que también mejora la experiencia del usuario.
La programación Lean también tiene como objetivo reducir la hinchazón del código, un término utilizado para referirse al código innecesariamente largo o lento que es un desperdicio de Recursos. El código de código abierto puede ser un factor que contribuye a esta hinchazón del software. Debido a que el código de código abierto está diseñado para servir a una amplia gama de aplicaciones, contiene una cantidad significativa de código que no se utiliza para el software específico. Por ejemplo, un desarrollador puede incorporar toda una biblioteca en una imagen, pero solo necesitar una parte de la funcionalidad. Este código redundante emplea potencia de procesamiento adicional y conduce a emisiones excesivas de carbono.
Al adoptar prácticas de programación ágil, los desarrolladores son más propensos a diseñar código que utilice la mínima cantidad de procesamiento, sin dejar de ofrecer los resultados deseados.
Los principios de la programación verde suelen estar diseñados para complementar los estándares y prácticas de sustentabilidad de TI existentes utilizados en toda la organización. Al igual que la implementación de iniciativas de sustentabilidad en otras áreas de la organización, la programación verde requiere cambios tanto estructurales como culturales.
Más allá de los beneficios de ahorro de energía, las empresas también pueden encontrar ventajas adicionales en las prácticas de programación verde, que incluyen las siguientes:
