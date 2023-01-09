Para obtener más información sobre IBM y la programación verde, comience con el informe técnico del Institute for Business Value: La sustentabilidad de TI más allá del centro de datos.

Este informe técnico investiga cómo los desarrolladores de software pueden desempeñar un papel fundamental en la promoción de la computación responsable y la TI ecológica, analiza cuatro fuentes principales de emisiones de la infraestructura de TI y analiza cómo cumplir la promesa de TI ecológica con la nube híbrida.

La optimización de la infraestructura es una manera importante de reducir su huella de carbono mediante una mejor utilización de los recursos. Una de las formas más rápidas de lograr un impacto en la eficiencia energética es configurar los recursos automáticamente para reducir el desperdicio de energía y las emisiones de carbono. IBM Turbonomic Application Resource Management es una plataforma de software de IBM que puede automatizar acciones críticas que ofrecen de forma proactiva el uso más eficiente de los recursos informáticos, de almacenamiento y de red a sus aplicaciones en cada capa de la pila de forma continua, en tiempo real, sin poner en riesgo el rendimiento de las aplicaciones.

Cuando las aplicaciones consumen solo lo que necesitan para funcionar, puede aumentar la utilización, reducir los costos de energía y las emisiones de carbono, además de lograr operaciones con eficiencia continua. Los clientes de hoy están viendo una reducción de hasta el 70 % en la evitación del gasto de crecimiento al aprovechar IBM® Turbonomic para comprender mejor la demanda de aplicaciones. Lea el último estudio TEI de Forrester y descubra cómo la TI puede afectar el compromiso de su organización con una operación de TI sostenible, al tiempo que garantiza el rendimiento de las aplicaciones en el centro de datos y en la nube.

Una forma crítica de promover la computación verde es elegir una infraestructura de TI energéticamente eficiente para centros de datos on-prem y en la nube. Por ejemplo, IBM® LinuxONE Emperor 4 servidores pueden reducir el consumo de energía en un 75 % y el espacio en un 50 % para las mismas cargas de trabajo en servidores X86. La contenedorización, la optimización de intérpretes/compiladores y los aceleradores de hardware pueden reducir aún más las necesidades energéticas mediante la programación ecológica.