Hay algunos problemas fundamentales cuando se utilizan modelos generativos predefinidos y listos para usar. Cada organización debe equilibrar las oportunidades de creación de valor con los riesgos involucrados. Dependiendo del negocio y el caso de uso, si la tolerancia al riesgo es baja, las organizaciones encontrarán que construir internamente o trabajar con un socio confiable arrojará mejores resultados.

Las preocupaciones a considerar con los modelos de IA generativa listos para usar incluyen:

Los datos de Internet no siempre son justos y precisos

En el centro de gran parte de la IA generativa actual se encuentran grandes cantidades de datos de fuentes como Wikipedia, sitios web, artículos, archivos de imagen o audio, etc. Los modelos generativos coinciden con patrones en los datos subyacentes para crear contenido y, sin controles, puede haber intenciones maliciosas para promover la desinformación, el sesgo y el acoso en línea. Debido a que esta tecnología es tan nueva, a veces hay una falta de responsabilidad, una mayor exposición al riesgo reputacional y regulatorio relacionado con cosas como derechos de autor y regalías.

Puede haber una desconexión entre los desarrolladores de modelos y todos los casos de uso de modelos

Es posible que los desarrolladores intermedios de modelos generativos no vean el alcance total de cómo se usará y adaptará el modelo para otros fines. Esto puede dar lugar a suposiciones y resultados erróneos que no son cruciales cuando los errores implican decisiones menos importantes, como seleccionar un producto o un servicio, pero son importantes cuando afectan una decisión crítica para el negocio que puede exponer a la organización a acusaciones de comportamiento poco ético, incluido el sesgo o problemas de cumplimiento que pueden dar lugar a auditorías o multas.

Los litigios y la regulación afectan el uso

La preocupación por los litigios y las regulaciones limitará inicialmente la forma en que las grandes organizaciones utilizan la IA generativa. Esto es especialmente cierto en industrias altamente reguladas como los servicios financieros y la atención médica, donde la tolerancia es muy baja para decisiones poco éticas y con sesgo basadas en datos y modelos incompletos o inexactos que pueden tener repercusiones perjudiciales.

Eventualmente, el escenario regulatorio para los modelos generativos se pondrá al día, pero las empresas deberán ser proactivas para adherirse a ellos para evitar violaciones de cumplimiento, daños a la reputación de su empresa, auditorías y multas.