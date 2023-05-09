Presentamos la tecnología detrás de watsonx.ai La cartera de productos de IA de IBM para empresas

Estamos en la frontera de una revolución de la IA. Durante la última década, el aprendizaje profundo surgió de una colisión sísmica de la disponibilidad de datos y la pura potencia de cálculo, permitiendo una serie de capacidades impresionantes de IA. Pero nos hemos enfrentado a un reto paradójico: la automatización requiere mucha mano de obra. Suena como una broma, pero no lo es, como puede saber cualquiera que haya intentado resolver problemas de negocios con IA.

Las herramientas tradicionales de IA, aunque potentes, pueden ser costosas, llevar mucho tiempo y difíciles de usar. Los datos deben recopilarse laboriosamente, curarse y etiquetarse con anotaciones específicas de la tarea para entrenar modelos de IA. La creación de un modelo requiere habilidades especializadas y difíciles de encontrar, y cada nueva tarea requiere repetir el proceso. Como resultado, las empresas se han centrado principalmente en automatizar tareas con abundantes datos y alto valor empresarial, dejando todo lo demás sobre la mesa. Pero esto está empezando a cambiar.

La aparición de transformadores y métodos de aprendizaje autosupervisados nos ha permitido aprovechar grandes cantidades de datos sin etiquetar, allanando el camino para grandes modelos preentrenados, a veces llamados “modelosfundacionales”. Estos modelos de gran tamaño han reducido el costo y la mano de obra que implica la automatización.

Los modelos fundacionales proporcionan una base potente y versátil para una variedad de aplicaciones de IA. Podemos utilizar modelos fundacionales para realizar tareas rápidamente con datos anotados limitados y un esfuerzo mínimo; en algunos casos, solo necesitamos describir la tarea en cuestión para convencer al modelo de que la resuelva.

Pero estas potentes tecnologías también introducen nuevos riesgos y desafíos para las empresas. Muchos de los modelos actuales están entrenados en conjuntos de datos de calidad y procedencia desconocidas, lo que lleva a respuestas ofensivas, con sesgo o objetivamente incorrectas. Los modelos más grandes son costosos, consumen mucha energía para entrenar y ejecutar, y complejos de desplegar.

En IBM hemos estado desarrollando un enfoque que aborda los desafíos principales para el uso de modelos fundacionales para empresas. Hoy, anunciamos watsonx.ai, la puerta de entrada de IBM a las últimas herramientas y tecnologías de IA del mercado actual. Como prueba de lo rápido que avanza este campo, algunas herramientas tienen solo unas semanas de antigüedad y, mientras escribo estas líneas, estamos añadiendo otras nuevas.

Lo que se incluye en watsonx.ai, parte de las soluciones más grandes de watsonx de IBM anunciadas esta semana, es variado, y seguirá evolucionar, pero nuestra promesa general es la misma: proporcionar productos de automatización seguros y listos para la empresa.

Es parte de nuestro trabajo continuo en IBM acelerar el recorrido de nuestros clientes para obtener valor de este nuevo paradigma en IA. A continuación, describiré nuestro trabajo para crear una suite de modelos fundacionales de nivel empresarial y entrenados en IBM, incluido nuestro enfoque de las arquitecturas de datos y modelos. También voy a describir nuestra nueva cartera y herramientas que permiten a las empresas crear y desplegar soluciones basadas en modelos fundacionales utilizando un amplio catálogo de modelos de código abierto, además de los nuestros.