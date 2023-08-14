Cómo la IA generativa correlaciona los objetivos empresariales y de TI para maximizar los resultados empresariales

El uso eficaz de los recursos de TI para respaldar los objetivos comerciales puede cambiar las reglas para cualquier organización. Pero los desafíos importantes retrasan la integración de la tecnología transformadora en los procesos de negocio. Los propietarios de empresas a menudo lidian con la frustrante realidad de descubrir problemas de TI que afectan sus operaciones solo después de que han surgido las quejas de los clientes, lo que les deja pocas oportunidades de mitigar los problemas de manera proactiva. La falta de concientización oportuna dificulta la resolución rápida de problemas y conduce a una desconexión entre los esfuerzos del equipo de TI y los objetivos comerciales generales de la organización. Esta desconexión se ve agravada aún más por la necesidad de utilizar equipos de soporte de múltiples proveedores para la resolución de problemas, desviando tiempo y recursos de la actividad principal.

El potencial transformador de la tecnología de IA generativa, junto con la implementación estratégica y la colaboración, puede cerrar la brecha entre la TI y los objetivos comerciales para impulsar el éxito continuo y garantizar que su organización ofrezca resultados comerciales específicos.

Los avances en IA generativa impulsada por modelos de lenguaje grandes (LLM) continúan inspirando nuevas soluciones que ayudan a las empresas a superar estos desafíos organizacionales de larga data. Estos avances llegan inmediatamente después de los avances evolutivos en TI y tecnologías en la nube que permiten a las empresas de todas las industrias crecer a escala, expandirse a nuevos mercados y encontrar nuevos caminos hacia el éxito. El principal de estos avances es la mejora en la tecnología de nube híbrida, que facilita desplegar, administrar y asegurar aplicaciones en múltiples entornos de nube.

Sin embargo, un extenso patrimonio de nube híbrida puede convertirse rápidamente en uno complicado que los equipos de TI deben dedicar mucho tiempo a observar para garantizar la seguridad y la operatividad. Muchas redes de TI organizacionales alojan decenas de miles de aplicaciones que operan dentro de su red de nube híbrida. Con tantas aplicaciones, se convierte en un desafío importante para las operaciones de TI enfocarse en lograr los resultados comerciales deseados. Cada aplicación crea una señal que los profesionales de TI deben observar y comprender rápidamente para determinar el estado de la aplicación y la red, de modo que puedan reaccionar si algo afecta negativamente el rendimiento del negocio. En un ámbito complejo de TI de nube híbrida, es difícil correlacionar las operaciones de TI con los resultados empresariales y tomar medidas proactivas.