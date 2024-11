Introducidos por primera vez por el fabricante Xilinx en 1985, los FPGA son muy valorados por su versatilidad y potencia de procesamiento. Como resultado, son la opción preferida en muchas aplicaciones de computación de alto rendimiento (HPC), procesamiento de señales digitales (DSP) y creación de prototipos.



A diferencia de los circuitos integrados específicos de la aplicación (ASIC) tradicionales, los FPGA están diseñados para configurar (y reconfigurarse) "en el campo" una vez que se completa el proceso de fabricación inicial. Si bien la personalización es la oferta de mayor valor de los FPGA, cabe señalar que los FPGA no solo permiten la programabilidad, sino que la requieren. A diferencia de los ASIC, los FPGA no son soluciones "listas para usar" y deben configurar antes de su uso con un lenguaje de descripción de hardware (HDL), como verilog o VHDL. La programación de un FPGA requiere conocimientos especializados, lo que puede aumentar los costos y retrasar los despliegues. Si bien algunas FPGA ofrecen memoria no volátil que puede retener las instrucciones de programación cuando se apagan, normalmente las FPGA deben configurar en el arranque.

Beneficios de FPGA

A pesar de estos desafíos, los FPGA siguen siendo útiles en aplicaciones que requieren alto rendimiento, baja latencia y flexibilidad en tiempo real. Los FPGA son especialmente adecuados para aplicaciones que requieren lo siguiente:

Prototipado rápido: las FPGA se pueden configurar rápidamente en múltiples tipos de circuitos digitales personalizados, lo que permite despliegues, evaluaciones y modificaciones aceleradas sin la necesidad de procesos de fabricación costosos y que consumen mucho tiempo.

las FPGA se pueden configurar rápidamente en múltiples tipos de circuitos digitales personalizados, lo que permite despliegues, evaluaciones y modificaciones aceleradas sin la necesidad de procesos de fabricación costosos y que consumen mucho tiempo. Aceleramiento de hardware: las aplicaciones exigentes se benefician de las capacidades de procesamiento paralelo de la FPGA. Las FPGA pueden ofrecer mejoras significativas en el rendimiento para tareas computacionalmente intensivas, como el procesamiento de señales, la criptografía y los algoritmos de machine learning.

las aplicaciones exigentes se benefician de las capacidades de procesamiento paralelo de la FPGA. Las FPGA pueden ofrecer mejoras significativas en el rendimiento para tareas computacionalmente intensivas, como el procesamiento de señales, la criptografía y los algoritmos de machine learning. Personalización: Las FPGA son una solución de hardware flexible que se puede optimizar fácilmente para cumplir con los requisitos específicos del proyecto.

Las FPGA son una solución de hardware flexible que se puede optimizar fácilmente para cumplir con los requisitos específicos del proyecto. Longevidad: los diseños basados en FPGA pueden beneficiarse de una vida útil de hardware más larga, ya que las FPGA se pueden actualizar y reconfigurar para satisfacer las demandas cambiantes del proyecto y los estándares tecnológicos.

Componentes de FPGA

Para lograr la reconfigurabilidad, las FPGA se componen de una matriz de bloques lógicos programables interconectados por un tejido de enrutamiento programable. Los componentes principales de un FPGA típico son los siguientes:

Bloques lógicos configurables (CLB): los CLB proporcionan funcionalidad informática y pueden contener una pequeña cantidad de elementos lógicos primitivos, como puertas lógicas, tablas de búsqueda pequeñas (LUT), multiplexores y flip-flops para almacenamiento de datos.

los CLB proporcionan funcionalidad informática y pueden contener una pequeña cantidad de elementos lógicos primitivos, como puertas lógicas, tablas de búsqueda pequeñas (LUT), multiplexores y flip-flops para almacenamiento de datos. Interconexiones programables: compuestos por segmentos de cable unidos por conmutadores programables eléctricamente, estos enlaces proporcionan rutas de enrutamiento entre los diversos recursos FPGA, permitiendo diferentes configuraciones y la creación de circuitos digitales personalizados.

compuestos por segmentos de cable unidos por conmutadores programables eléctricamente, estos enlaces proporcionan rutas de enrutamiento entre los diversos recursos FPGA, permitiendo diferentes configuraciones y la creación de circuitos digitales personalizados. Bloques de E/S (IOB): la interfaz entre una FPGA y otros dispositivos externos está habilitada por bloques de entrada y salida (E/S), que permiten que la FPGA reciba datos de periféricos y los controle.

Casos de uso de FPGA

Versátiles por naturaleza, los FPGA son comunes en una amplia variedad de industrias y aplicaciones:

Aeroespacial y defensa: al ofrecer un procesamiento paralelo de alta velocidad valioso para la adquisición de datos, los FPGA son una opción preferida para sistemas de radar, procesamiento de imágenes y comunicaciones seguras.

al ofrecer un procesamiento paralelo de alta velocidad valioso para la adquisición de datos, los FPGA son una opción preferida para sistemas de radar, procesamiento de imágenes y comunicaciones seguras. Sistemas de control industrial (ICS): los sistemas de control industrial utilizados para supervisar infraestructuras, como redes eléctricas, refinerías de petróleo y plantas de tratamiento de agua, emplean FPGA que pueden optimizarse fácilmente para satisfacer las necesidades únicas de diversas industrias. En estas industrias críticas, las FPGA se pueden emplear para implementar diversas automatizaciones y características de cifrado basadas en hardware para una ciberseguridad eficiente.

los sistemas de control industrial utilizados para supervisar infraestructuras, como redes eléctricas, refinerías de petróleo y plantas de tratamiento de agua, emplean FPGA que pueden optimizarse fácilmente para satisfacer las necesidades únicas de diversas industrias. En estas industrias críticas, las FPGA se pueden emplear para implementar diversas automatizaciones y características de cifrado basadas en hardware para una ciberseguridad eficiente. Desarrollo de ASIC: los FPGA se emplean a menudo en la creación de prototipos de nuevos chips ASIC.

FPGA se emplean a menudo en la creación de prototipos de nuevos chips ASIC. Automotriz: el procesamiento Advanced de señal también hace que los FPGA sean adecuados para aplicaciones automotrices, incluyendo sistemas Advanced de asistencia al conductor (ADAS), fusión de sensores y GPS.

el procesamiento Advanced de señal también hace que los FPGA sean adecuados para aplicaciones automotrices, incluyendo sistemas Advanced de asistencia al conductor (ADAS), fusión de sensores y GPS. Centros de datos: los FPGA agregan valor a los centros de datos al optimizar servidores de alto ancho de banda y baja latencia, redes e infraestructura de almacenamiento.

Características de FPGA