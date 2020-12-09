Los clústeres edge son básicamente nodos edge que son clústeres basados en Kubernetes. Entonces, ¿cuál es la razón para configurar un pequeño clúster como nodo edge? Cada nodo edge, en este caso, el clúster edge, se registra en el intercambio bajo la organización del propietario del clúster edge. El registro consta de un ID y un token de seguridad que se aplica solo a ese clúster edge. Un proceso de agente autónomo se ejecuta en ese clúster edge y aplica las políticas establecidas por el propietario del clúster edge. Al mismo tiempo, a los bots de acuerdos autónomos (o agbots) se les asignan políticas de despliegue para desplegar servicios en estos clústeres edge.

Lo anterior describe los pasos en el producto IBM Edge Application Manager, que permite el despliegue de servicios edge en un clúster edge a través de un operador de Kubernetes, habilitando así los mismos mecanismos de despliegue autónomos que se utilizan con dispositivos edge. Esto significa que toda la potencia de Kubernetes como plataforma de gestión de contenedores está disponible para los servicios de edge.

Este enlace en el centro de conocimiento del producto detalla los pasos para instalar un agente edge en un clúster edge. Después de lo cual, las aplicaciones pertinentes se pueden instalar en ese clúster edge. Como habrá adivinado, IEAM admite Kubernetes, K3s, MiniKube, Microk8s y Red Hat OpenShift.

Este blog describió el valor comercial único que proporciona el despliegue de clústeres en el edge, no necesariamente en el borde lejano, pero nodos en ubicaciones remotas on premises. Para reiterar, las capacidades de agrupación en clústeres de nodos edge le ayudan a gestionar y desplegar cargas de trabajo desde un clúster de centro de gestión a instancias remotas de OCP u otros clústeres basados en Kubernetes.

Un clúster edge permite casos de uso en el perímetro que requieren la coubicación de la computación con las operaciones comerciales o que requieren más escalabilidad, disponibilidad y capacidad informática de las que puede admitir un dispositivo edge. Además, no es raro que los clústeres edge proporcionen los servicios de aplicaciones necesarios para admitir los servicios que se ejecutan en dispositivos edge debido a su proximidad a esos dispositivos.