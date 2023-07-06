¿Qué son las pruebas de integridad de datos?

La precisión de los datos se refiere a la corrección de los valores de los datos y al grado en que representan las entidades del mundo real que deben describir.

Las pruebas de integridad de datos ayudan a garantizar que los datos sean precisos al validar que los valores de los datos se ajusten al formato, rango y tipo esperados.

Este proceso también implica verificar si hay errores de ingreso de datos, como errores ortográficos y valores incorrectos o missing values.

2. Mantener la coherencia de los datos

La coherencia de los datos es la uniformidad de los datos almacenados en diferentes sistemas o dentro de un solo sistema.

Las pruebas de integridad de datos ayudan a mantener la coherencia al garantizar que los datos se actualicen, inserten o eliminen de acuerdo con reglas predefinidas y que estos cambios se propaguen de manera coherente en todos los sistemas afectados.

Este proceso ayuda a prevenir anomalías en los datos, como entradas duplicadas o conflictivas, que pueden conducir a un análisis de datos defectuoso.

3. Salvaguardar la confiabilidad de los datos

Las anomalías contextuales son puntos de datos que se desvían de la norma dentro de un contexto específico. La confiabilidad de los datos se refiere a la capacidad de un sistema de almacenamiento de datos para proporcionar datos precisos y completos de manera constante cuando sea necesario.

Las pruebas de integridad de datos ayudan a salvaguardar la confiabilidad de los datos al garantizar que los datos permanezcan incorruptos y accesibles durante todo su ciclo de vida, desde la entrada inicial hasta el almacenamiento, la recuperación y el procesamiento.

Al realizar pruebas de integridad de datos de forma rutinaria, las organizaciones pueden detectar y resolver posibles problemas antes de que se intensifiquen, lo que garantiza que sus datos sigan siendo confiables.

