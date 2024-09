La multinube va un paso más allá y permite a las organizaciones emplear dos o más nubes de diferentes proveedores. Este tipo de computación en la nube puede incluir cualquier combinación de recursos: IaaS, PaaS o SaaS. Con la multinube, las cargas de trabajo se pueden ejecutar en diferentes entornos de nube para satisfacer necesidades únicas. Esto también significa que las empresas pueden evitar la dependencia de proveedores.

