¿Cuál es la diferencia entre una blockchain y una base de datos?

Si está familiarizado con las criptomonedas, entonces probablemente esté familiarizado con blockchain. Blockchain es la tecnología subyacente que garantiza que las transacciones sean precisas, transparentes e inmutables. ¿Por qué es importante esta tecnología? Cuando se trabaja con un gran número de stakeholders individuales, siempre existe la presencia fundamental de la incoherencia. Incluso si confía completamente en la otra persona, el error humano es inevitable.
Veamos un ejemplo rápido. Si vas a quedar con un amigo para cenar y su reloj no se actualizó para el horario de verano, fue un accidente, pero no hizo que se retrasaran menos. La tecnología Blockchain funciona de manera similar al reloj de su teléfono celular que realiza esta corrección automáticamente, pero en lugar de que el tiempo provenga de un único responsable de la toma de decisiones centralizado, se alcanza a través de un voto mayoritario de todos los participantes en la red.
La principal diferencia entre blockchain y una base de datos es la centralización. Si bien todos los registros protegidos en una base de datos están centralizados, cada participante en un Blockchain tiene una copia segura de todos los registros y todos los cambios para que cada usuario pueda ver la procedencia de los datos. La magia ocurre cuando hay una inconsistencia: dado que cada participante mantiene una copia de los registros, la tecnología blockchain identificará y corregirá inmediatamente cualquier información poco confiable. El reloj de su amigo se autocorregiría inmediatamente para el horario de verano, incluso si una tercera persona cambiara maliciosamente la hora para llegar tarde, la hora se Verify inmediatamente con todos los participantes y se corregiría.
Cuando los datos pueden identificarse y corregirse automáticamente en función de la lógica empresarial codificada (contratos inteligentes) y el consenso, los participantes son intrínsecamente capaces de confiar en ellos. Cuando dos empresas trabajan juntas, casi nunca comparten una única base de datos con un único conjunto de registros, porque un administrador de bases de datos (DBA) mantiene y actualiza la base de datos. Ese DBA está siendo pagado por una de las empresas y, por lo tanto, tiene un interés en el éxito de una empresa, pero no necesariamente en la otra. Si quieren hacer un cambio que beneficie a su empresa, la otra empresa nunca lo sabrá. Alternativamente, en una nota más nefasta, si un competidor decide sobornar al DBA, puede hacer cualquier cambio que quiera en la base de datos sin que ninguno de los participantes lo sepa.
Cuando la tecnología blockchain se incorpora al proceso de datos, se elimina el único punto de falla, en este caso el DBA, y se asegura de que si uno de los participantes realiza un cambio, los demás participantes lo corrijan inmediatamente. Después de que los datos se corrijan, el registro inalterable de cambios también indicará qué participante intentó realizar el cambio. Con el proceso de datos protegido, una empresa no solo puede confiar en los datos compartidos entre las empresas con las que trabaja, sino que incluso puede confiar en los datos compartidos por la competencia. Por ejemplo, si Samsung y Apple comparten tecnología entre sí, Samsung puede confiar en que Apple ha pagado por la tecnología y Apple puede confiar en que Samsung la ha entregado.
Algo interesante sucede cuando los competidores pueden confiar en los datos que se comparten, crea oportunidades para que más participantes dentro de la vertical se unan a la red blockchain y aumenten la visibilidad de los datos. Ampliando el ejemplo anterior, si Samsung y Apple comparten tecnología y datos en una red blockchain, y una empresa de transporte se une a la red, esos datos que la empresa de transporte quiere compartir en la red son inmediatamente accesibles para cada uno de los demás participantes y luego replicados en sus registros. Cada vez que uno de los participantes realiza un cambio, todos los participantes validan una nueva versión del registro. En este caso, Apple podría rastrear el envío desde la fábrica de Samsung hasta el centro de fabricación de Apple.
Además, si se agrega un banco a la red, el pago al banco y a cada participante luego de una transacción se puede activar automáticamente cuando se cumple una condición en los datos, y debido a que estos datos están protegidos y validados por todos los participantes, ningún participante puede alterar los datos de manera fraudulenta o accidental para cumplir con el desencadenante condicional dentro de los datos.
