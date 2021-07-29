¿Qué es IoT con blockchain?

Usted puede transformar su negocio enviando sus datos de IoT a un libro mayor de blockchain inmutable para mayor tener responsabilidad, seguridad y confianza.

 ¿Cómo funciona IoT con blockchain?

El Internet de las cosas (IoT) permite que los dispositivos conectados a Internet envíen datos a redes privadas de blockchain para crear registros de transacciones compartidas a prueba de manipulaciones. IBM® Blockchain permite a sus asociados de negocios compartir y acceder a los datos de IoT con usted, pero sin la necesidad de un control y una gestión centrales. Cada transacción se puede verificar para evitar disputas y generar confianza entre todos los miembros autorizados de la red.
Beneficios de IoT y blockchain
Genere confianza en sus datos de IoT

Cada transacción se registra, se coloca en un bloque de datos y se agrega a una cadena de datos segura e inmutable que no se puede cambiar, solo se puede agregar.
Confíe en una mayor seguridad

Con IBM® Watson IoT Platform, puede seleccionar los datos que se van a gestionar, analizar, personalizar y compartir entre clientes y socios autorizados.
Obtenga mayor flexibilidad

IBM Blockchain Platform es abierta, interoperable y está diseñada para su mundo multinube, que emplea la última versión de la plataforma líder Hyperledger Fabric, optimizada para Red Hat OpenShift.
Genere nuevas eficiencias

IBM Blockchain agiliza los procesos y crea nuevo valor de negocio en todo su ecosistema al aprovechar los datos proporcionados por los dispositivos y sensores de IoT.
Aplicaciones de IoT y blockchain
Transporte de mercancías

El transporte de mercancías es un proceso complejo en el que intervienen distintas partes con prioridades diferentes. Un blockchain habilitado para IoT puede almacenar las temperaturas, la posición, las horas de llegada y el estado de los contenedores de transporte marítimo a medida que se desplazan.

Las transacciones inmutables de blockchain ayudan a garantizar que todas las partes puedan confiar en los datos y actuar con decisión para mover los productos con rapidez y eficacia.
Seguimiento y cumplimiento de componentes

La capacidad de rastrear los componentes que se emplean en aeronaves, automóviles u otros productos es fundamental tanto para la seguridad como para el cumplimiento normativo. Los datos de IoT almacenados en registros de blockchain compartidos permiten que todas las partes vean la procedencia de los componentes a lo largo de la vida de un producto.

Compartir esta información con agencias reguladoras, transportistas y fabricantes es seguro, más fácil y rentable.
Registro de datos de mantenimiento operativo

Los dispositivos de IoT rastrean el estado de seguridad de máquinas críticas y su mantenimiento. Desde motores hasta ascensores, blockchain proporciona un libro mayor de datos operativos sin manipulaciones y el mantenimiento resultante.

Los socios de reparación externos pueden monitorear el blockchain para el mantenimiento preventivo y registrar su trabajo en el blockchain. Los registros operativos también se pueden compartir con entidades gubernamentales para verificar el cumplimiento.
Soluciones relacionadas
IBM Blockchain para la cadena de suministro

IBM Blockchain ayuda a los socios de la cadena de suministro a compartir datos confiables a través de soluciones de blockchain autorizadas, para que todos los miembros se beneficien.

IBM Blockchain para el comercio minorista

Fomente una mayor confianza con los clientes y la colaboración en toda la cadena de suministro global con información universal y en tiempo real sobre productos y procesos.

TradeLens

Le da acceso a la misma información en toda la cadena de suministro con una plataforma abierta y neutral actualizada y validada casi en tiempo real por cada participante de la red.

Recursos
Remolcador y buque portacontenedores en un puerto industrial
¿Qué es la tecnología blockchain?
Aprenda desde cero qué es blockchain y cómo puede beneficiar a su organización. Descargue sin costo una copia de la guía Blockchain for Dummies de IBM.
Concepto isométrico de blockchain
Soluciones de blockchain
Puede unirse a las redes de blockchain que ya están transformando industrias al brindar confianza y transparencia revolucionarias a las cadenas de suministro, el comercio global, los pagos internacionales, nuestro suministro de alimentos y mucho más.
Trabajador examinando lámina metálica en una planta de fabricación
Consultoría y servicios de IBM Blockchain
Cree en colaboración con el proveedor de servicios de blockchain líder en la industria. Podemos ayudarle a construir una red comercial escalable respaldada por la mejor tecnología.
Vista aérea de una planta de producción por la noche
¿Cuál es el valor combinado de blockchain y la IA?
La convergencia de blockchain y la inteligencia artificial (IA) aporta un nuevo valor a los negocios. Explore los beneficios y los casos de uso de la industria sobre dónde está brindando oportunidades.
Vista lateral de una persona usando un teléfono inteligente sentado en una mesa de madera en una cafetería
Cómo blockchain aporta confianza a la IA y el IoT
La confianza en los datos puede aumentar radicalmente cuando la IA, el IoT y la nube emplean blockchain para rastrear la procedencia, las pruebas y los permisos de los datos generados por estos sistemas.
Persona sonriente usando un teléfono inteligente mientras está sentada en un sofá en casa
¿Qué tan importante es blockchain en el Internet de las cosas?
Ahora que el IoT volvió a estar en la mira, es un buen momento para analizar el impacto que tiene blockchain en la industria y los desafíos que hay que superar.
Las soluciones IBM Blockchain utilizan tecnología de contabilidad distribuida y blockchain empresarial para ayudar a los clientes a impulsar la agilidad operativa, la conectividad y nuevas fuentes de ingresos. Traspase los límites de su organización con intercambio de datos fiable y automatización del flujo de trabajo de extremo a extremo.

