¿Qué es IoT con blockchain?

Usted puede transformar su negocio enviando sus datos de IoT a un libro mayor de blockchain inmutable para mayor tener responsabilidad, seguridad y confianza.
El Internet de las cosas (IoT) permite que los dispositivos conectados a Internet envíen datos a redes privadas de blockchain para crear registros de transacciones compartidas a prueba de manipulaciones. IBM® Blockchain permite a sus asociados de negocios compartir y acceder a los datos de IoT con usted, pero sin la necesidad de un control y una gestión centrales. Cada transacción se puede verificar para evitar disputas y generar confianza entre todos los miembros autorizados de la red.
Cada transacción se registra, se coloca en un bloque de datos y se agrega a una cadena de datos segura e inmutable que no se puede cambiar, solo se puede agregar.
Con IBM® Watson IoT Platform, puede seleccionar los datos que se van a gestionar, analizar, personalizar y compartir entre clientes y socios autorizados.
IBM Blockchain Platform es abierta, interoperable y está diseñada para su mundo multinube, que emplea la última versión de la plataforma líder Hyperledger Fabric, optimizada para Red Hat OpenShift.
IBM Blockchain agiliza los procesos y crea nuevo valor de negocio en todo su ecosistema al aprovechar los datos proporcionados por los dispositivos y sensores de IoT.
El transporte de mercancías es un proceso complejo en el que intervienen distintas partes con prioridades diferentes. Un blockchain habilitado para IoT puede almacenar las temperaturas, la posición, las horas de llegada y el estado de los contenedores de transporte marítimo a medida que se desplazan.
Las transacciones inmutables de blockchain ayudan a garantizar que todas las partes puedan confiar en los datos y actuar con decisión para mover los productos con rapidez y eficacia.
La capacidad de rastrear los componentes que se emplean en aeronaves, automóviles u otros productos es fundamental tanto para la seguridad como para el cumplimiento normativo. Los datos de IoT almacenados en registros de blockchain compartidos permiten que todas las partes vean la procedencia de los componentes a lo largo de la vida de un producto.
Compartir esta información con agencias reguladoras, transportistas y fabricantes es seguro, más fácil y rentable.
Los dispositivos de IoT rastrean el estado de seguridad de máquinas críticas y su mantenimiento. Desde motores hasta ascensores, blockchain proporciona un libro mayor de datos operativos sin manipulaciones y el mantenimiento resultante.
Los socios de reparación externos pueden monitorear el blockchain para el mantenimiento preventivo y registrar su trabajo en el blockchain. Los registros operativos también se pueden compartir con entidades gubernamentales para verificar el cumplimiento.
IBM Blockchain ayuda a los socios de la cadena de suministro a compartir datos confiables a través de soluciones de blockchain autorizadas, para que todos los miembros se beneficien.
Fomente una mayor confianza con los clientes y la colaboración en toda la cadena de suministro global con información universal y en tiempo real sobre productos y procesos.
Le da acceso a la misma información en toda la cadena de suministro con una plataforma abierta y neutral actualizada y validada casi en tiempo real por cada participante de la red.
Las soluciones IBM Blockchain utilizan tecnología de contabilidad distribuida y blockchain empresarial para ayudar a los clientes a impulsar la agilidad operativa, la conectividad y nuevas fuentes de ingresos. Traspase los límites de su organización con intercambio de datos fiable y automatización del flujo de trabajo de extremo a extremo.