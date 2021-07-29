¿Qué es IoT con blockchain?

El transporte de mercancías es un proceso complejo en el que intervienen distintas partes con prioridades diferentes. Un blockchain habilitado para IoT puede almacenar las temperaturas, la posición, las horas de llegada y el estado de los contenedores de transporte marítimo a medida que se desplazan.



Las transacciones inmutables de blockchain ayudan a garantizar que todas las partes puedan confiar en los datos y actuar con decisión para mover los productos con rapidez y eficacia.