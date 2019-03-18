Desde la perspectiva de un especialista en marketing, el término web es mucho más fácil de asimilar que “sistema global de computadoras interconectadas” o incluso “world wide web”. Desde la perspectiva de un etimólogo, el término Web 3.0 se deriva de la palabra de moda de marketing Web 2.0 popularizada por su colega de marketing y tecnólogo, Tim O'Reilly. En su artículo (enlace externo a ibm.com), O'Reilly utilizó el término para describir el cambio de paradigma entre generaciones de la web.

La evolución de esta palabra de moda hacia la Web 3.0 es controvertida y aún está siendo definida (enlace externo a ibm.com) por los especialistas en marketing de hoy. Por lo tanto, desde mi perspectiva como especialista en marketing de blockchain y autoproclamado tecnólogo evolutivo, haré todo lo posible para ampliar el cuerpo de conocimientos existente.

Comenzando por la raíz del árbol evolutivo, está el inicio de la world wide web a principios de la década de 1990, donde una red interconectada de computadoras que utilizan Internet Protocol TCP/IP y HTTP nos llevó de cero a 1.0. La Web 1.0 revolucionó nuestra capacidad de comunicación al hacer posible el intercambio de información sin fricciones. Esta primera iteración de la web fue unidireccional, utilizada solo para la comunicación unidireccional básica. Empresas como Netscape, Yahoo! y AOL florecieron en esta naciente plataforma de intercambio de información donde las aplicaciones más populares eran páginas web estáticas que publicaban información desde una fuente central y mensajes de correo electrónico.

La especulación exuberante en torno a esta nueva tecnología dio lugar al auge de la inversión en los puntocom a mediados y finales de los 90. El estallido de esta burbuja en el otoño de 2001 provocó que la mayoría de las empresas (enlace externo a ibm.com) en el NASDAQ se desplomaran al menos un 75 por ciento. De las cenizas de este colapso, florecieron plataformas que convirtieron el flujo de información en bidireccional. Durante este renacimiento, denominado en retrospectiva Web 2.0 o web social, la web se volvió más social y dinámica. Wikipedia obtuvo el conocimiento de código abierto de sus usuarios, eBay conectó a compradores y vendedores de todo el mundo y LinkedIn permitió a las personas compartir capital social.

A medida que la tecnología continúa avanzando a lo largo de la curva exponencial postulada por la Ley de Moore, ¿cómo será la evolución de la Web 2.0? Muchos tecnólogos evolutivos han postulado muchas teorías, pero al igual que la especiación biológica, probablemente no sabremos cómo será la próxima generación de la web sin retrospectiva. Sin embargo, podemos suponer que probablemente habrá una convergencia de las tecnologías emergentes actuales como los principales componentes de la Web 3.0: