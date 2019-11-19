En estos días, las cadenas de suministro son complejas y están distribuidas, e involucran a una gran cantidad de partes. Las empresas de la cadena de suministro están modernizando sus operaciones comerciales mediante la adopción de tecnologías como IoT y blockchain para monitorear los activos con precisión. De hecho, desde 2018, el mercado de blockchain en IoT (enlace externo a ibm.com) creció de 30 millones a 113 millones de dólares, y se proyecta que aumente a más de 3 mil millones con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de casi el 93 por ciento para 2024.
Los sensores de IoT se utilizan para recopilar información relacionada con las condiciones ambientales, verificar cuánto tiempo permanece la carga en un camión en particular o en un puerto específico, y si está siendo manipulada o afectada por cualquier medio que viole las instrucciones de manejo. Esta información se puede utilizar para resolver disputas de facturas proporcionando pruebas para reclamaciones de seguros. También ayuda a las empresas a optimizar las operaciones de su cadena de suministro para mejorar la eficiencia.
El impacto económico (enlace externo a ibm.com) de las aplicaciones industriales de IoT en el PIB mundial podría oscilar entre los 4 billones y 11 billones de dólares para 2025. Este impacto económico de IoT se debe principalmente a la visibilidad y la capacidad de control remoto que proporciona a casi todas las industrias, lo que se traduce en una mayor eficiencia operativa y seguridad.
Un sistema de gestión de la cadena de suministro basado en blockchain se basa en un libro mayor distribuido compartido que proporciona un registro indiscutible de todos los datos relacionados con el estado de los envíos y de los camiones, las condiciones del entorno de almacenamiento y más.
Estos son dos posibles casos de uso de blockchain en la gestión de la cadena de suministro:
1. Fuente del producto
Tanto la empresa como el consumidor pueden rastrear todo el ciclo de vida del producto a lo largo de la cadena de suministro utilizando tecnologías blockchain e IoT. Blockchain es un registro de datos preciso donde todas las comunicaciones entre dispositivos IoT se guardan en el historial. Proporciona acceso instantáneo a toda la información relacionada con los productos; por ejemplo, la fecha en que se capturó, registró y vendió un pez, un registro completo de su viaje desde el océano hasta la mesa.
2. Contratos inteligentes
Blockchain e IoT juntos garantizan un envío seguro de carga, incluso en operaciones transfronterizas. El sistema actúa como un acuerdo en línea entre todas las partes involucradas en una operación. Se puede decir que los términos y condiciones del contrato están escritos en códigos informáticos, lo que facilita las transacciones financieras entre partes desconocidas sin disputas.
La minimización del papeleo es otra área en la que las tecnologías blockchain e IoT pueden ser beneficiosas. El transporte de un contenedor de un lugar a otro implica muchos intermediarios. Como la mayoría de las empresas siguen utilizando métodos tradicionales de comercio, se mantiene el requisito del papeleo. Blockchain e IoT permiten a las empresas ahorrar en costos laborales y garantizar la protección de datos al eliminar el papeleo en todo el ecosistema.
A medida que entre 50 y 200 000 millones de dispositivos conectados estén en línea para 2020 (enlace externo a ibm.com), surgirán riesgos de seguridad fundamentales y podrían empeorar exponencialmente con la falta de estándares de protocolo de referencia probados abiertamente para la interacción de IoT. IoT puede sufrir posibles fallas sistémicas con consecuencias desastrosas a medida que escala.
El Internet de las cosas tiene que ver con la ingesta y transmisión de una cantidad masiva de datos. La principal preocupación es proteger esos datos. Los datos pasan a través de varios dispositivos y soluciones integradas, incluidos analytics de datos, dispositivos y plataformas IoT. Se vuelve complicado garantizar su seguridad, teniendo en cuenta que los datos también deben atravesar tantas fronteras administrativas, cada una con su propio conjunto de políticas.
Además de proteger los datos, es vital garantizar la entrega segura de los datos en el momento, la forma y el lugar adecuados.
El ecosistema actual de IoT opera en un modelo centralizado en el que varios dispositivos IoT son identificados, conectados y verificados por servicios en la nube que ofrecen almacenamiento de datos y capacidades. No importa si los dispositivos están lejos o uno al lado del otro; siempre existe la necesidad de Internet, que sirve como conducto para el paso de datos.
En el ecosistema de IoT centralizado, las empresas tienen que lidiar con altos costos de infraestructura y mantenimiento provocados por la implementación de soluciones de IoT integradas. Imagínese el aumento de los costos cuando el número de dispositivos IoT conectados a Internet alcance los millones. Un aumento en la cantidad de dispositivos conectados también aumenta la cantidad de comunicaciones, lo que genera problemas de escalabilidad, economía e ingeniería.
Dado que blockchain es un libro mayor distribuido descentralizado, no se requiere ninguna autoridad central ni administrador específico para los registros de datos y las transacciones. Basada en algoritmos criptográficos, la tecnología blockchain está diseñada para garantizar que se evite la alteración de los datos para una alta seguridad. Cada bloque en la red blockchain tiene un hash para el bloque anterior, lo que significa que ninguno de los bloques puede modificarse o sustituirse.
Cuando se integra con IoT, blockchain puede ofrecer a los proveedores de logística entregas rápidas y costos operativos optimizados en una variedad de aplicaciones. Un caso de uso basado en blockchain para la logística de la cadena de frío es IBM® Food Trust, que utiliza la tecnología blockchain para crear transparencia y responsabilidad en la cadena de suministro de alimentos.
Cuando agrega autonomía y transparencia al proceso de llevar las cosas del punto A al B, hacemos que las operaciones logísticas sean seguras y optimizadas.
Se espera que el mercado de la tecnología blockchain global crezca de 315 millones hace solo un par de años, a 20 mil millones de dólares para 2024. Y aunque el IoT del consumidor está acaparando la mayor parte de la atención, el mundo de los wearables inteligentes y los electrodomésticos conectados solo representará el 22 por ciento del potencial total del IoT.
En conjunto, blockchain e IoT pueden llevar la gestión de la cadena de suministro al siguiente nivel. Imagínese cómo puede funcionar el proceso de transporte implementando ambas tecnologías.
