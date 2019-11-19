

En estos días, las cadenas de suministro son complejas y están distribuidas, e involucran a una gran cantidad de partes. Las empresas de la cadena de suministro están modernizando sus operaciones comerciales mediante la adopción de tecnologías como IoT y blockchain para monitorear los activos con precisión. De hecho, desde 2018, el mercado de blockchain en IoT (enlace externo a ibm.com) creció de 30 millones a 113 millones de dólares, y se proyecta que aumente a más de 3 mil millones con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de casi el 93 por ciento para 2024.

Los sensores de IoT se utilizan para recopilar información relacionada con las condiciones ambientales, verificar cuánto tiempo permanece la carga en un camión en particular o en un puerto específico, y si está siendo manipulada o afectada por cualquier medio que viole las instrucciones de manejo. Esta información se puede utilizar para resolver disputas de facturas proporcionando pruebas para reclamaciones de seguros. También ayuda a las empresas a optimizar las operaciones de su cadena de suministro para mejorar la eficiencia.

El impacto económico (enlace externo a ibm.com) de las aplicaciones industriales de IoT en el PIB mundial podría oscilar entre los 4 billones y 11 billones de dólares para 2025. Este impacto económico de IoT se debe principalmente a la visibilidad y la capacidad de control remoto que proporciona a casi todas las industrias, lo que se traduce en una mayor eficiencia operativa y seguridad.