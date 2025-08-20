¿Qué es blockchain para el bien social?

Las instituciones benéficas, las organizaciones sin fines de lucro y las organizaciones no gubernamentales (ONG) normalmente no cuentan con la tecnología adecuada para llegar a los donantes corporativos que pueden y están dispuestos a ayudar. Ya sea que se trate de financiar una infraestructura de TI más moderna, expandir las habilidades internas o encontrar otros recursos, las conexiones críticas pueden perderse o simplemente no establecerse nunca. Además, los niveles de responsabilidad fiduciaria y visibilidad financiera exigidos por los donantes corporativos pueden abrumar a estas organizaciones si no están preparadas para abordarlos.
La tecnología blockchain puede impulsar nuevos modelos de cambio, promover el conocimiento y ayudar a las organizaciones sociales a crear sistemas compartidos de registro que respondan a los requisitos de los donantes corporativos.
Newlight Technologies crea bienes de consumo de alto rendimiento a partir de gases de efecto invernadero. Blockchain garantiza que los procesos de los productos y el impacto en el medio ambiente se puedan rastrear, auditar y comunicar.
La tecnología blockchain crea un sistema de registro distribuido y compartido entre los miembros de la red que elimina la necesidad de diferentes libros mayores y las discrepancias causados por ellos.
Se requiere el consenso de todos los miembros de una red de blockchain para validar cada transacción, y todas las transacciones validadas se registran permanentemente en el blockchain. Nadie puede eliminarlos, ni siquiera los administradores del sistema.
Cada miembro de la red debe tener privilegios de acceso para poder participar, manteniendo alejados a los actores maliciosos. Además, la información se comparte con otros miembros de la red únicamente cuando la necesitan.
Día tras día, los innovadores de blockchain están descubriendo cómo utilizar los beneficios únicos de la tecnología para descentralizar el poder, redefinir el valor, forjar nuevas alianzas y reformular el statu quo.
El programa IBM Science for Social Good se basa en la premisa de que la ciencia y la tecnología aplicadas pueden resolver los problemas más difíciles del mundo acelerando la velocidad y el ritmo de las soluciones a través del método científico. Desde 2016, el programa ha reunido a científicos e ingenieros de IBM Research con académicos, expertos en la materia de distintas organizaciones no gubernamentales (ONG), organismos del sector público y empresas sociales para abordar los desafíos sociales emergentes a través de la ciencia y la tecnología. El resultado hasta ahora: 28 proyectos innovadores, 19 asociaciones, 9 patentes en trámite, entre otros.
La tecnología de inteligencia artificial (IA) se encuentra entre las soluciones que se están explorando por su papel en la mejora de la sociedad. Desde un programa de las Naciones Unidas diseñado para simplificar la sostenibilidad en los países en desarrollo, hasta los servicios sociales, la seguridad pública y las iniciativas de educación, las tecnologías cognitivas se están aplicando a una visión de un mundo más seguro y productivo.
A través de los casos de uso, entérese de cómo el poder de blockchain mejora el bien social y permite a las empresas ayudar a resolver problemas globales.
IBM Food Trust ayuda a Farmer Connect a aumentar la confianza a través de un registro verificable del recorrido que el café sigue hasta llegar a su taza, rastreando los granos desde el momento en que se cosechan. El futuro del café es la trazabilidad.
"La trazabilidad significa tener la proyección para saber: '¿Este café se obtuvo de una manera responsable y sostenible?'"
- Dan Behrends, fundador y presidente de Farmer Connect
Plastic Bank está ayudando a más de mil millones de personas en áreas de altos índices de pobreza y gran contaminación por plásticos a transformar sus vidas. Están utilizando una solución creada en IBM Blockchain Platform para recolectar e intercambiar desechos plásticos por los artículos que más necesitan.
"Usamos blockchain para resolver problemas globales, brindando inclusión financiera a los más carenciados del mundo y habilitando sistemas sociales transparentes de reciclaje de plástico".
- Shaun Frankson, cofundador y director de Tecnología de Plastic Bank
