¿Qué es blockchain para el bien social?

El programa IBM Science for Social Good se basa en la premisa de que la ciencia y la tecnología aplicadas pueden resolver los problemas más difíciles del mundo acelerando la velocidad y el ritmo de las soluciones a través del método científico. Desde 2016, el programa ha reunido a científicos e ingenieros de IBM Research con académicos, expertos en la materia de distintas organizaciones no gubernamentales (ONG), organismos del sector público y empresas sociales para abordar los desafíos sociales emergentes a través de la ciencia y la tecnología. El resultado hasta ahora: 28 proyectos innovadores, 19 asociaciones, 9 patentes en trámite, entre otros.

La tecnología de inteligencia artificial (IA) se encuentra entre las soluciones que se están explorando por su papel en la mejora de la sociedad. Desde un programa de las Naciones Unidas diseñado para simplificar la sostenibilidad en los países en desarrollo, hasta los servicios sociales, la seguridad pública y las iniciativas de educación, las tecnologías cognitivas se están aplicando a una visión de un mundo más seguro y productivo.

