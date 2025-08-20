Emplee el lenguaje conocido Java o simplifique el desarrollo con Kotlin





Aproveche la nube para ampliar su aplicación y reducir la sobrecarga del servidor





Distribuya su aplicación internamente o use Google Play Store

¿Su organización planea lanzar una nueva aplicación móvil? Tal vez los ejecutivos quieran expandirse a un nuevo canal de ventas, equipar a los técnicos de campo con una manera más fácil de recopilar datos o brindar a los empleados un acceso rápido y conveniente a la información de beneficios.

Android podría ser la plataforma ideal para comenzar su camino de desarrollo de aplicaciones móviles. Con más de dos mil millones de usuarios de Android en todo el mundo, el desarrollo para Android puede ayudarle a conectarse con más clientes, colaboradores y empleados.

Si está creando su primera aplicación, descubrirá que el entorno de desarrollo abierto de Android tiene pocas barreras de entrada. Probablemente, ya esté familiarizado con Java, el lenguaje nativo de Android (y si no, consulte "¿Qué es Java?"). Y a diferencia del desarrollo de aplicaciones para iOS, que requiere usar una Mac, Android le permite desarrollar aplicaciones con casi cualquier computadora de escritorio o portátil.

Ya sea que esté planeando lanzar su aplicación exclusivamente en Android o considerando el desarrollo tanto para Android como para iOS, comprender cómo empezar y seguir algunas prácticas recomendadas puede ayudar a garantizar un proceso de desarrollo eficiente y exitoso.