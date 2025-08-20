¿Su organización planea lanzar una nueva aplicación móvil? Tal vez los ejecutivos quieran expandirse a un nuevo canal de ventas, equipar a los técnicos de campo con una manera más fácil de recopilar datos o brindar a los empleados un acceso rápido y conveniente a la información de beneficios.
Android podría ser la plataforma ideal para comenzar su camino de desarrollo de aplicaciones móviles. Con más de dos mil millones de usuarios de Android en todo el mundo, el desarrollo para Android puede ayudarle a conectarse con más clientes, colaboradores y empleados.
Si está creando su primera aplicación, descubrirá que el entorno de desarrollo abierto de Android tiene pocas barreras de entrada. Probablemente, ya esté familiarizado con Java, el lenguaje nativo de Android (y si no, consulte "¿Qué es Java?"). Y a diferencia del desarrollo de aplicaciones para iOS, que requiere usar una Mac, Android le permite desarrollar aplicaciones con casi cualquier computadora de escritorio o portátil.
Ya sea que esté planeando lanzar su aplicación exclusivamente en Android o considerando el desarrollo tanto para Android como para iOS, comprender cómo empezar y seguir algunas prácticas recomendadas puede ayudar a garantizar un proceso de desarrollo eficiente y exitoso.
Para comenzar con el desarrollo de Android, necesita el kit de desarrollo Java (JDK, siglas en inglés de Java development kit) gratuito y el kit de desarrollo de software (SDK, siglas en inglés de software development kit) gratuito Android. Estos dos kits de desarrollo incluyen todos los servicios, herramientas y bibliotecas necesarios para el desarrollo de Android, aunque puede extender su aplicación con innumerables servicios y bibliotecas de terceros de código abierto. Una vez que sepa lo que quieres que haga su aplicación, no faltarán bibliotecas para darle soporte y diseñarla.
El SDK incluye el potente entorno de desarrollo integrado (IDE, siglas en inglés de integrated development environment) Android Studio de Google. Con un editor de código, un diseñador de IU y un emulador, Android Studio es la plataforma preferida para desarrollar una aplicación Android ganadora. Android Studio se ejecuta en Windows, MacOS y Unix, lo que le ofrece más opciones para su hardware de desarrollo. También podrá usar Android Studio para desplegar su aplicación en Google Play Store más adelante en el proceso de desarrollo.
Si bien Java se considera ampliamente el lenguaje oficial de las aplicaciones de Android, hay un nuevo lenguaje para considerar: Kotlin. En 2017, Google hizo de Kotlin un lenguaje oficial de Android, y desde entonces se ha convertido en una opción popular para los desarrolladores. Si bien Java es un lenguaje familiar y cómodo, Kotlin puede ofrecer una serie de ventajas sobre Java.
En primer lugar, Kotlin es menos complejo de usar que Java. También es más eficiente, ya que requiere menos código escrito para realizar las mismas tareas. Como resultado, Kotlin puede hacer que su código sea más fácil de entender para otros desarrolladores.
Kotlin también puede ayudar a reducir errores. Uno de los mayores problemas potenciales en el desarrollo Java es la excepción de referencia nula, donde el programa intenta acceder a una variable de referencia antes de indicar la referencia a un objeto. Puede detener toda la aplicación. Kotlin evita este problema, ya que puede restringir qué objetos pueden apuntar a una referencia nula. También ofrece pruebas significativas para ayudar a evitar excepciones de puntero nulo.
Debido a que cada aplicación móvil es diferente, no existe una única estrategia para lograr el éxito. Aún así, algunos consejos se aplican a prácticamente cualquier aplicación:
Las aplicaciones móviles deben ser ligeras para adaptarse a las limitaciones de CPU, memoria y almacenamiento de los dispositivos móviles. Si necesita desarrollar aplicaciones más sofisticadas que un dispositivo Android típico, busque la nube. Android tiene opciones incomparables para la integración con servicios en la nube, que pueden ayudarle a descargar los requisitos de recursos y, al mismo tiempo, mejorar las capacidades de su aplicación.
Uno de los servicios en la nube más fáciles de implementar son las notificaciones push. Con las notificaciones push basadas en la nube, puede enviar mensajes fácilmente a toda su base de usuarios, a usuarios específicos o incluso a una sola persona. Cuando no necesita depender de la aplicación en sí para enviar mensajes, puede cambiar el contenido sobre la marcha o programar la entrega de mensajes sin tener que actualizar su aplicación.
IBM® Watson ofrece algunos de los servicios más populares y potentes basados en la nube. Aproveche los servicios de Watson para analizar datos, admitir un chatbot o clasificar imágenes.
Además de mejorar la eficiencia de su aplicación a medida que se ejecuta en dispositivos móviles y aumentar su funcionalidad, la nube puede ayudarle a reducir la infraestructura de backend que necesita para ejecutar su aplicación. Por ejemplo, puede crear API o usar las existentes que conectan su aplicación a la nube, lo que evita la necesidad de un servidor en el backend de su aplicación. Mediante el uso de un proveedor de funciones como servicio (FaaS, siglas en inglés de function-as-a-service), puede reemplazar las llamadas del servidor con una instancia dedicada de la acción necesaria. Esto no solo reduce la carga de rendimiento, sino que también ofrece una solución de escalado rentable que usted paga solo cuando ocurre una acción.
Una vez que haya diseñado, desarrollado y probado su aplicación, es hora de compartirla con sus clientes, empleados o colaboradores. Con Android, puede distribuir su aplicación a través de un sitio web, lo que permite a los usuarios instalar la aplicación directamente en sus dispositivos. Cuando distribuye a una audiencia interna, puede alojar su aplicación en un sitio de intranet como descarga directa.
Utilice Google Play Store, la tienda oficial de Android, para distribuir su aplicación más ampliamente. Por ejemplo, es posible que desee distribuir a una audiencia global de clientes o colaboradores (también puede usar Google Play para distribuir aplicaciones empresariales privadas internamente a los empleados de su organización). Para distribuir una aplicación a través de Google Play, deberá unirse al programa para desarrolladores de Android y pagar una tarifa anual de 25 USD. Google Play Store requiere que las aplicaciones públicas cumplan con un conjunto de estándares de calidad antes de que puedan publicarse en la tienda. Una vez aprobada una aplicación, puede usar Android Studio para firmarla y publicarla en Google Play Store.
Con IBM® Watson, tiene todo lo que necesita para crear, desplegar y gestionar IA de nivel empresarial, en cualquier nube pública, privada o híbrida.
IBM® Watson es una IA abierta para cualquier entorno de nube. Watson viene integrado y entrenado previamente en una arquitectura de información flexible optimizada para acelerar la producción y despliegue de IA. Diseñe modelos y desarrolle aplicaciones para ayudar a su negocio a hacer predicciones más precisas, automatizar procesos, interactuar con usuarios y clientes, y aumentar la experiencia.