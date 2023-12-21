Reubicar la fabricación a EE. UU.: el papel de la IA, la automatización y la fuerza laboral digital

Reubicar la fabricación a EE. UU. ha sido una tendencia significativa en los últimos años, impulsada por tensiones geopolíticas, interrupciones en la cadena de suministro, proximidad a clientes y mercados, sinergias de ecosistemas y la necesidad de un impacto positivo en la economía nacional. Sin embargo, la reubicación presenta varios desafíos, principalmente problemas de fuerza laboral, técnicos y económicos.
La IA, la automatización y la fuerza laboral digital pueden ayudar a abordar estos desafíos. Para las organizaciones dispuestas a enfrentar estos desafíos y convertirse en optimizadores transformacionales desde el principio, esta también es una oportunidad para saltarse generaciones de evolución de fabricación y adoptar tecnologías que ayudarán a superar a la competencia desde el principio.
A continuación, se presentan algunas recomendaciones concretas y ejemplos de IBM para las empresas que están considerando la reubicación de la fabricación:
Boletín de la industria
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Uno de los principales obstáculos para la reubicación es acceder a una fuerza laboral de fabricación calificada. Según un informe del Manufacturing Institute, 5 de cada 10 puestos vacantes para trabajadores calificados en la industria manufacturera estadounidense siguen hoy sin ocuparse debido a la crisis de la brecha de habilidades. La reubicación de la producción requiere trabajadores con habilidades técnicas para operar equipamiento controlado por computadora, así como habilidades sociales como la resolución de problemas.
Para abordar este desafío, las empresas pueden utilizar la fuerza laboral digital para complementar la fuerza laboral existente mediante la automatización de tareas repetitivas, peligrosas o complejas. Por ejemplo, los robots colaborativos (cobots) pueden trabajar junto con trabajadores humanos para realizar tareas que requieren precisión o destreza, liberando a los trabajadores humanos para que se centren en tareas de mayor valor. Además, las herramientas impulsadas por IA pueden ayudar a identificar brechas de habilidades y proporcionar programas de capacitación personalizados para empleados con habilidades cruzadas.
Según estudios citados por Deloitte, se estima que la IA y machine learning contribuirán a un aumento del 37 % en la productividad laboral para 2025. Además, un estudio del Foro Económico Mundial encontró que, para 2025, la automatización y una nueva división del trabajo entre humanos y máquinas interrumpirán 85 millones de empleos, pero también crearán 97 millones de nuevos roles, destacando la necesidad de que los trabajadores adquieran nuevas habilidades.
La reubicación de la producción plantea retos en cuanto a procesos e infraestructura. La fabricación en el extranjero permitió ciclos de producción más largos con costos de cambio más baratos entre productos, mientras que la reubicación requiere una mayor flexibilidad y agilidad en los sistemas de producción.
La fuerza laboral digital puede hacer que los procesos sean más adaptables. La tecnología de gemelos digitales crea representaciones virtuales de activos físicos para simular cambios, lo que permite a las empresas probar y optimizar los procesos de producción antes de su implementación. Los algoritmos de machine learning pueden optimizar continuamente las operaciones, mejorando la eficiencia y reduciendo el desperdicio.
El número total de robots de servicio vendidos para uso profesional alcanzó las 158 000 unidades en 2022, un aumento del 48 % según un informe de la International Federation of Robotics. La implementación de estas tecnologías requiere una inversión inicial, pero da como resultado una producción más eficiente y rentable en general. Esto puede ayudar a los fabricantes estadounidenses a ponerse al día con los componentes críticos de los VE como las baterías, donde actualmente lideran las empresas chinas.
Si bien la reubicación elimina los riesgos de la cadena de suministro de la producción en el extranjero, la economía aún debe tener sentido. Boston Consulting Group estima que la reubicación supondrá un aumento de los costos de entre el 10 y el 30 % en comparación con la deslocalización. La automatización de tareas con trabajadores digitales también reduce los costos laborales generales en comparación con países (relativamente) con salarios más bajos, como China.
Las empresas deben equilibrar los costos de implementación a corto plazo con los ahorros a largo plazo y los beneficios estratégicos. Las empresas que invierten en tecnologías digitales pueden lograr ahorros de costos y crecimiento de los ingresos. Además, un estudio de la National Bureau of Economic Research encontró (PDF) que la automatización puede provocar un desplazamiento temporal del empleo, pero también puede generar crecimiento laboral a largo plazo.
A continuación, examinamos dos estudios de caso (la industria de semiconductores y la fabricación de baterías para VE) que muestran cómo la fuerza laboral digital puede ayudar a abordar los desafíos de reubicar la fabricación a EE. UU.
La industria de semiconductores proporciona un ejemplo pertinente de los desafíos y soluciones de reubicación que podrían aplicarse. Los semiconductores son componentes esenciales para industrias críticas como la informática y las comunicaciones, pero las interrupciones en la cadena de suministro crítico amenazan la economía mundial.
La cadena de suministro actual de semiconductores es global y compleja, cuyo diseño, fabricación de equipamiento, fabricación y ensamblaje se llevan a cabo en diferentes países. La cuota de fabricación en EE. UU. ha disminuido del 37 % en 1990 a solo el 12 % en la actualidad. Para satisfacer la capacidad para aplicaciones críticas, EE. UU. necesita agregar entre 18 y 20 nuevas plantas de fabricación de semiconductores (“fabs”), lo que requiere entre 70 y 90 000 nuevos empleos, un aumento del 50 % con respecto a la fuerza laboral actual. Sin embargo, muchas funciones de fabricación de semiconductores están disminuyendo debido a la automatización, mientras que las funciones de ingeniería están aumentando. Esto crea la necesidad de mejorar y volver a capacitar a la fuerza laboral existente.
Las tecnologías digitales pueden ayudar a abordar los desafíos de la fuerza laboral en la industria de semiconductores. Las herramientas impulsadas por IA pueden identificar las carencias de habilidades y ofrecer programas de capacitación personalizados para que los empleados adquieran habilidades transversales. La tecnología de gemelos digitales puede simular y optimizar los procesos de producción, reduciendo la necesidad de prototipos físicos y acelerando el desarrollo de nuevos productos. Los robots colaborativos pueden trabajar junto con los trabajadores humanos para realizar tareas repetitivas, liberando a los trabajadores humanos para que se centren en tareas de mayor valor.
La implementación de tecnologías digitales requiere una inversión inicial, pero puede conducir a una producción más eficiente y rentable en general. Reubicar la fabricación de semiconductores a EE. UU. también puede reducir los riesgos de la cadena de suministro, mejorar la proximidad a los clientes y mercados y crear un ecosistema de proveedores e innovación. También puede ayudar a abordar la brecha de fuerza laboral creando nuevas oportunidades de trabajo y mejorando las habilidades de la fuerza laboral existente.
En conclusión, la industria de semiconductores ofrece un ejemplo convincente de cómo la fuerza laboral digital puede ayudar a abordar los desafíos de reubicar la manufactura a EE. UU. Al aprovechar las tecnologías digitales, las empresas pueden superar los desafíos técnicos, económicos y de fuerza laboral y lograr beneficios estratégicos.
La fabricación de baterías para VE en EE. UU. presenta desafíos únicos en cuanto a fuerza laboral, tecnología y economía. Sin embargo, al igual que en el ejemplo anterior de la fabricación de semiconductores, estos retos pueden abordarse mediante la adopción de la IA, la automatización y la mano de obra digital.
La cadena de suministro mundial de baterías para VE se concentra principalmente en Asia. Para cumplir con sus ambiciosos objetivos de vehículos eléctricos, EE. UU. necesita aumentar la capacidad nacional de fabricación de baterías. Esto requiere una importante ampliación de las infraestructuras y la capacitación de la fuerza laboral. La automatización puede abordar los desafíos de la fuerza laboral al asumir tareas repetitivas, liberando a la fuerza laboral para tareas más complejas. Los gemelos digitales pueden simular el proceso de producción de baterías, lo que permite realizar pruebas y optimizaciones antes de la implementación real. La implementación de estas tecnologías requiere una importante inversión inicial. Sin embargo, la automatización puede conducir a una producción más eficiente y rentable, lo que permite a los fabricantes estadounidenses competir a nivel mundial. También puede contribuir a reducir los costos del pack de baterías, un componente fundamental del costo total de los VE.
La fabricación de baterías para VE ubicada en EE. UU. también puede aportar beneficios estratégicos. Puede proteger la cadena de suministro, reducir la dependencia de proveedores extranjeros, fomentar la innovación, contribuir al crecimiento del empleo y ayudar a cerrar la brecha de habilidades.
Los desafíos asociados con la reubicación de la fabricación a EE. UU. son abordables: los problemas técnicos, económicos y de fuerza laboral pueden tratarse mediante la adopción de IA, automatización y fuerza laboral digital. Además, esta es una oportunidad única en la vida para los fabricantes, ya que están volviendo a entrar en el mercado estadounidense con un enfoque totalmente nuevo. Considere adoptar estos rasgos fundamentales que distinguen a los líderes y empresas que están reubicando:
Descargue el informe de fabricación habilitada para la nube de IBV para saber más sobre los cinco entrenamientos que avanzan sus prioridades impulsadas por la tecnología.
¿Asistirá al CES, del 9 al 12 de enero, en Las Vegas? Acérquese al IBM Meeting Center para aprender más de nuestros expertos de la industria sobre la tecnología que impulsa la industria manufacturera.
Explore cómo los directores ejecutivos (CEO) están utilizando la IA generativa y la modernización de las aplicaciones para impulsar la innovación y seguir siendo competitivos.
Descubra cómo los principales fabricantes están aprovechando las tecnologías de la Industria 4.0, como IA, IoT y automatización, para descubrir nuevos insights de datos.
Explore cómo Boston Dynamics e IBM se asocian para llevar robots impulsados por IA a la planta de producción.
Implemente soluciones tecnológicas transformadoras para la industria manufacturera con el fin de lograr la agilidad empresarial.
Aplique las mejores prácticas de gestión de activos a sus operaciones de fabricación mediante el seguimiento de activos en tiempo real y una mejor programación del mantenimiento.
Transforme sus operaciones empresariales con IBM utilizando datos enriquecidos y potentes tecnologías de IA para integrar procesos de optimización.
IBM ofrece soluciones tecnológicas transformadoras para la industria manufacturera con el fin de lograr la agilidad empresarial.