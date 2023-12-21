Reubicar la fabricación a EE. UU.: el papel de la IA, la automatización y la fuerza laboral digital

A continuación, examinamos dos estudios de caso (la industria de semiconductores y la fabricación de baterías para VE) que muestran cómo la fuerza laboral digital puede ayudar a abordar los desafíos de reubicar la fabricación a EE. UU.

Estudio de caso 1: Semiconductores

La industria de semiconductores proporciona un ejemplo pertinente de los desafíos y soluciones de reubicación que podrían aplicarse. Los semiconductores son componentes esenciales para industrias críticas como la informática y las comunicaciones, pero las interrupciones en la cadena de suministro crítico amenazan la economía mundial.

La cadena de suministro actual de semiconductores es global y compleja, cuyo diseño, fabricación de equipamiento, fabricación y ensamblaje se llevan a cabo en diferentes países. La cuota de fabricación en EE. UU. ha disminuido del 37 % en 1990 a solo el 12 % en la actualidad. Para satisfacer la capacidad para aplicaciones críticas, EE. UU. necesita agregar entre 18 y 20 nuevas plantas de fabricación de semiconductores (“fabs”), lo que requiere entre 70 y 90 000 nuevos empleos, un aumento del 50 % con respecto a la fuerza laboral actual. Sin embargo, muchas funciones de fabricación de semiconductores están disminuyendo debido a la automatización, mientras que las funciones de ingeniería están aumentando. Esto crea la necesidad de mejorar y volver a capacitar a la fuerza laboral existente.

Las tecnologías digitales pueden ayudar a abordar los desafíos de la fuerza laboral en la industria de semiconductores. Las herramientas impulsadas por IA pueden identificar las carencias de habilidades y ofrecer programas de capacitación personalizados para que los empleados adquieran habilidades transversales. La tecnología de gemelos digitales puede simular y optimizar los procesos de producción, reduciendo la necesidad de prototipos físicos y acelerando el desarrollo de nuevos productos. Los robots colaborativos pueden trabajar junto con los trabajadores humanos para realizar tareas repetitivas, liberando a los trabajadores humanos para que se centren en tareas de mayor valor.

La implementación de tecnologías digitales requiere una inversión inicial, pero puede conducir a una producción más eficiente y rentable en general. Reubicar la fabricación de semiconductores a EE. UU. también puede reducir los riesgos de la cadena de suministro, mejorar la proximidad a los clientes y mercados y crear un ecosistema de proveedores e innovación. También puede ayudar a abordar la brecha de fuerza laboral creando nuevas oportunidades de trabajo y mejorando las habilidades de la fuerza laboral existente.

En conclusión, la industria de semiconductores ofrece un ejemplo convincente de cómo la fuerza laboral digital puede ayudar a abordar los desafíos de reubicar la manufactura a EE. UU. Al aprovechar las tecnologías digitales, las empresas pueden superar los desafíos técnicos, económicos y de fuerza laboral y lograr beneficios estratégicos.

Estudio de caso 2: Fabricación de baterías para VE

La fabricación de baterías para VE en EE. UU. presenta desafíos únicos en cuanto a fuerza laboral, tecnología y economía. Sin embargo, al igual que en el ejemplo anterior de la fabricación de semiconductores, estos retos pueden abordarse mediante la adopción de la IA, la automatización y la mano de obra digital.

La cadena de suministro mundial de baterías para VE se concentra principalmente en Asia. Para cumplir con sus ambiciosos objetivos de vehículos eléctricos, EE. UU. necesita aumentar la capacidad nacional de fabricación de baterías. Esto requiere una importante ampliación de las infraestructuras y la capacitación de la fuerza laboral. La automatización puede abordar los desafíos de la fuerza laboral al asumir tareas repetitivas, liberando a la fuerza laboral para tareas más complejas. Los gemelos digitales pueden simular el proceso de producción de baterías, lo que permite realizar pruebas y optimizaciones antes de la implementación real. La implementación de estas tecnologías requiere una importante inversión inicial. Sin embargo, la automatización puede conducir a una producción más eficiente y rentable, lo que permite a los fabricantes estadounidenses competir a nivel mundial. También puede contribuir a reducir los costos del pack de baterías, un componente fundamental del costo total de los VE.

La fabricación de baterías para VE ubicada en EE. UU. también puede aportar beneficios estratégicos. Puede proteger la cadena de suministro, reducir la dependencia de proveedores extranjeros, fomentar la innovación, contribuir al crecimiento del empleo y ayudar a cerrar la brecha de habilidades.