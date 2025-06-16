Conozca Simular, la startup que quiere construir computadoras autónomas

¿Pueden las computadoras volverse autónomas? Esa es la apuesta detrás de Simular, una startup que crea agentes de IA que pueden utilizar las computadoras como lo hacen los humanos. IBM Think habló sobre computadoras agentes con el CEO y cofundador de Simular, Ang Li, que trabajó en Google DeepMind y en la conducción autónoma de Baidu.
Según Li, cuando interactuamos con una computadora, los humanos pasamos mucho tiempo haciendo muchos movimientos inútiles. Por ejemplo, según un estudio que realizó junto con su equipo, el usuario promedio pasa hasta cinco horas al día solo moviendo el ratón.
“El teclado y el mouse no son naturales”, dijo en una entrevista con IBM Think. "Nuestra generación todavía está acostumbrada a eso, pero la anterior no, y tal vez la próxima tampoco". En cambio, dijo Li, deberíamos mirar hacia adentro y ver cómo operan los humanos para informar cómo evoluciona la IA. "La tecnología intenta crear algo que sea fácil de comunicar, como el habla, y trata de hacer que esta máquina se comporte como humanos, para que podamos interactuar de una manera más natural".
Simular prevé un futuro en el que las computadoras funcionen como sistemas totalmente autónomos. “Todo el mundo piensa que la AGI [inteligencia artificial general] actúa como robots humanoides, coches autónomos”, dijo Li. “Siento que definitivamente es una de las direcciones, pero ¿y si las computadoras pueden hacer todo el trabajo que yo hago? Eso ya es inteligencia a nivel humano”. Li cree que esto es posible ahora gracias a avances tecnológicos como infraestructuras de código abierto y los sistemas multiagente.
Simular se lanzó en macOS a principios de esta primavera como un navegador nativo, con el objetivo de hacerse cargo de las tareas más mundanas y repetitivas que pueden atascar a las personas en trabajos que no son satisfactores o impactantes. En lugar de ejecutarse en la nube, el agente de Simular se ejecuta localmente a través de un navegador WebKit nativo, operando de forma autónoma entre bastidores y permitiendo a los usuarios intervenir en cualquier momento.
En la visión de Li, los humanos se mantendrán al tanto y coexistirán con los agentes. "Los agentes siguen cometiendo muchos errores, por lo que es importante que los humanos tengan la capacidad de intervenir de inmediato", dijo. “Es como el director ejecutivo (CEO) de una empresa. Si quieres enviar un cheque de pago o enviar dinero a otra empresa, siempre necesitas que alguien lo firme, ¿verdad?
La navegación agentiva es un espacio abarrotado, y la competencia se está calentando este año. The Browser Company acaba de abrir Dia, su propia versión de la navegación agentiva, para los usuarios de su antiguo producto insignia, Arc.
“La IA va a cambiar la forma en que interactuamos con nuestra computadora y las cosas para las que recurrimos a ella”, dijo Josh Miller, director ejecutivo (CEO) de The Browser Company, en un podcast reciente.
En enero, OpenAI lanzó Operator, un agente autónomo para tareas basadas en navegador. Unas semanas después, Perplexity adelantó su propio navegador de IA, Comet, que aún no se lanzó. “La razón por la que estamos desarrollando el navegador es que podría ser la mejor manera de crear agentes”, dijo el director ejecutivo (CEO) de Perplexity, Aravind Srinivas, en una entrevista. con The Verge el pasado mes de abril.
Li, que publicó un artículo con este equipo el otoño pasado sobre una infraestructura agente abierta que emplea computadoras como un humano, ve que el ritmo de la innovación de IA agente avanza rápidamente. “Creo que es bueno que más gente esté trabajando en esto”, dijo.
Está convencido de que los humanos, en un futuro cercano, simplemente podrán enfocarse en la innovación creativa. “Si la tecnología es lo suficientemente buena, todos llevarán una caja pequeña, o algo aún más pequeño”, dijo. “Entonces [usted] simplemente habla con la caja, y la caja hará el trabajo por usted. No tiene que mirar las pantallas. Ese es el futuro que veo”.
