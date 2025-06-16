Conozca Simular, la startup que quiere construir computadoras autónomas

¿Pueden las computadoras volverse autónomas? Esa es la apuesta detrás de Simular, una startup que crea agentes de IA que pueden utilizar las computadoras como lo hacen los humanos. IBM Think habló sobre computadoras agentes con el CEO y cofundador de Simular, Ang Li, que trabajó en Google DeepMind y en la conducción autónoma de Baidu.

Según Li, cuando interactuamos con una computadora, los humanos pasamos mucho tiempo haciendo muchos movimientos inútiles. Por ejemplo, según un estudio que realizó junto con su equipo, el usuario promedio pasa hasta cinco horas al día solo moviendo el ratón.

“El teclado y el mouse no son naturales”, dijo en una entrevista con IBM Think. "Nuestra generación todavía está acostumbrada a eso, pero la anterior no, y tal vez la próxima tampoco". En cambio, dijo Li, deberíamos mirar hacia adentro y ver cómo operan los humanos para informar cómo evoluciona la IA. "La tecnología intenta crear algo que sea fácil de comunicar, como el habla, y trata de hacer que esta máquina se comporte como humanos, para que podamos interactuar de una manera más natural".