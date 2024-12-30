A medida que 2024 llega a su fin, la industria de la robótica aún está muy lejos del droide C-3PO integral de los sueños de ciencia ficción. Pero gracias a la IA, ahora un robot puede colgar una camiseta en una percha, una tarea aparentemente sencilla que demuestra lo mucho que ha avanzado la investigación en robótica.
Los investigadores no son los únicos entusiasmados con este tipo de avances en robótica impulsados por IA; los inversores también lo están. Las startups de robótica están en camino de recaudar casi 7.500 millones de dólares para fines de 2024. Y los robots humanoides por sí solos podrían convertir en un mercado de 7 billones de dólares para 2050.
Hablamos con Jose Favilla, líder global de Industria 4.0 en IBM, sobre las mayores tendencias en robótica de este año y qué esperar en 2025.
La destreza manual en humanoides ha avanzado mucho este año. Google enseñó a los robots a atarse los cordones de los zapatos. Figure tiene uno que puede preparar café. Y luego está la nueva mano Optimus de Tesla, que tiene 22 grados de libertad y ¡puede atrapar una pelota de tenis!
Los avances logrados en la destreza de los robots este año son notables. Reflejan una convergencia de diseños de hardware avanzados y sofisticadas técnicas de aprendizaje de IA. Estos desarrollos no solo mejoran la funcionalidad de los robots, sino que también allanan el camino para su integración en diversos sectores, transformando en última instancia la forma en que interactuamos con la tecnología en nuestra vida diaria, como ayudar en las tareas domésticas, cuidar o incluso realizar cirugías complejas.
El futuro de la destreza de los robots parece prometedor, ya que la investigación en curso tiene como objetivo cerrar la brecha entre las capacidades de manipulación humana y robótica. Las áreas clave de enfoque incluyen el desarrollo de hardware y la sensorial avanzada, lo que permite que el robot interactúe con el entorno de forma más natural, así como algoritmos de aprendizaje de IA mejorados, lo que permite a los robots realizar una gama más amplia de tareas.
En septiembre, el cofundador de World Labs, Fei-Fei Li, sugirió que la IA basada en visión, capaz de ver y comprender verdaderamente el mundo físico, es clave para el avance de la robótica.
El énfasis de Fei-Fei Li en la IA basada en la visión subraya su potencial transformador en robótica. Al permitir que las máquinas perciban y comprendan su entorno como lo hacen los humanos, es probable que seamos testigos de una evolución significativa en la forma en que los robots operan y se integran en nuestra vida diaria.
La IA basada en la visión equipa a los robots con la capacidad de percibir su entorno, navegar por entornos, reconocer objetos e interpretar escenas complejas. Los robots podrán analizar entradas visuales en tiempo real, lo que les permitirá tomar decisiones informadas. Esto requiere integración con otras formas de entradas, como sensores.
Los avances realizados este año indican un futuro prometedor en el que los robots inteligentes mejoran la productividad y la seguridad en numerosas aplicaciones.
Por el contrario, los investigadores del MIT han argumentado que utilizar grandes modelos lingüísticos en lugar de costosos datos visuales es una mejor opción.
Si bien los LLM desempeñarán un papel crucial en el avance de la robótica y, en particular, en la integración del conocimiento, existe la necesidad de un enfoque holístico que adopte el procesamiento del lenguaje natural para comunicarse a través de voz, IA visual e incluso otras formas de modelos fundacionales que puedan interpretar los datos de los sensores en la forma de una serie temporal. Un enfoque holístico que abarque e integre estas tecnologías probablemente generará los avances más significativos en las capacidades y aplicaciones robóticas en los próximos años.
Sin embargo, este enfoque requiere arquitecturas sofisticadas que puedan fusionar eficazmente los datos de los sensores, la percepción visual y la comprensión lingüística. El desarrollo de tales sistemas integrados plantea desafíos técnicos, pero también presenta oportunidades para la innovación.
Los robots humanoides han logrado importantes avances en almacenes y fábricas de automóviles este año. ¿Se expandirán a otros tipos de fábricas o negocios en 2025?
Para 2025, los robots humanoides están listos para expandir su footprint más allá de los almacenes y entornos automotrices en diversas industrias, como la atención médica, la venta minorista, la agricultura y los entornos domésticos. La combinación de iniciativas de producción en masa, avances tecnológicos y un creciente reconocimiento de sus posibles beneficios sugiere que los robots humanoides desempeñarán un papel crucial en la transformación de nuestra forma de trabajar y vivir. A medida que estas tecnologías maduren, es probable que fomenten nuevas formas de colaboración entre humanos y robots que mejoren la productividad y la calidad de vida en múltiples sectores.
Se prevé que el mercado global de robots humanoides crezca significativamente debido a los avances en IA y las reducciones en los costos de producción. Y con la aparición de importantes actores procedentes de Asia, en particular de China, el escenario competitivo se está volviendo cada vez más dinámico. Es probable que esta competencia impulse la innovación y reduzca los costos, haciendo que los robots humanoides sean más accesibles para diversas empresas.
Mencionaste que hubo muchos avances en China. ¿Hay otras regiones que debamos vigilar?
La Federación Internacional de Robótica (IFR) señala que China se convirtió en el mercado de robots de más rápido crecimiento a nivel mundial, debido a sus iniciativas estratégicas de gobierno y las inversiones destinadas a consolidar al país como líder mundial en este campo. El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT) de China ha establecido objetivos ambiciosos para el despliegue masivo de robots humanoides para 2025 y apunta a capacidades tecnológicas avanzadas para 2027.
Sin embargo, otros países, como Estados Unidos, Japón, Europa y Corea del Sur, también están preparados para contribuir a los avances en robótica. En Estados Unidos, compañías como Tesla, con su robot Optimus , y Boston Dynamics, con Atlas, están ampliando los límites de la robótica humanoide. Japón es el hogar de empresas como SoftBank Robotics, creadora de Pepper, y Honda, con ASIMO. Países como Alemania y Francia están invirtiendo en tecnologías robóticas. Corea del Sur también está emergiendo como un actor notable en el sector de la robótica.
Hablando de Japón, este año los científicos japoneses crearon un robot sonriente con piel "viva".
Los recientes avances en robots biohíbridos, en particular la creación de un robot sonriente con piel "viva" en Japón, significan un cambio innovador en la robótica que fusiona componentes biológicos y sintéticos. Este campo está evolucionando rápidamente y es muy prometedor para diversas aplicaciones en la atención médica, el monitoreo ambiental y más.
A medida que la investigación continúa y se abordan las consideraciones éticas, podemos anticipar un futuro en el que los robots biohíbridos desempeñen un papel crucial en la mejora de las capacidades humanas y en la resolución de desafíos complejos en diversos dominios.
El desarrollo de la robótica biohíbrida requerirá la colaboración de múltiples disciplinas, como la biología, la ingeniería, la ciencia de los materiales y la ética. Este enfoque interdisciplinario será crucial para abordar los retos técnicos y garantizar una innovación responsable.
A medida que avanza la robótica biohíbrida, surgen cuestiones éticas con respecto al tratamiento de estas entidades. Cuestiones como la sensibilidad, la percepción del dolor y las implicaciones morales de crear máquinas parecidas a la vida necesitarán una cuidadosa consideración a medida que avance la tecnología.
También se ha debatido sobre un único humanoide de uso general que pueda realizar una amplia gama de tareas. Por ejemplo, el director ejecutivo (CEO) de NVIDIA, Jensen Huang, anunció el Proyecto GR00T, un modelo fundacional para robots humanoides, a principios de este año—y dijo que algún día nuestras vidas podrían estar llenas de "agentes digitales y físicos". En algunos aspectos, esta parece ser la mayor noticia sobre robótica de 2024.
La visión articulada por Jensen Huang con respecto al futuro de los robots humanoides y los agentes de IA sugiere un cambio transformador en la forma en que interactuamos con la tecnología. Sus predicciones, en particular la introducción de GR00T y el concepto de una plataforma humanoide de propósito general, apuntan hacia un futuro en el que los agentes digitales y físicos coexisten y colaboran en la vida diaria, presentando interesantes posibilidades para la innovación y la colaboración entre humanos y máquinas.
Sin embargo, se requiere un cambio cultural para fomentar la aceptación de los robots humanoides en nuestra vida cotidiana, lo que requiere innovaciones que prioricen las interacciones fáciles de usar. Como suele suceder con la introducción de nuevas tecnologías, veremos que esto sucede gradualmente, comenzando con los primeros en adoptarlas y expandiéndose a una adopción más amplia con el tiempo.
Descubra la ventaja que IBM Robotic Process Automation puede aportar a su organización con 992 000 USD en beneficios y un 124 % de retorno de la inversión (ROI).
Descubra la función de RPA en la automatización de procesos de TI, desde aumentar la transformación digital hasta impulsar iniciativas de automatización centradas en el negocio.
IBM Robotic Process Automation es un software que tiene como objetivo automatizar tareas administrativas repetitivas y que consumen mucho tiempo mediante el uso de robots de software que emulan las acciones humanas en una computadora. Forme parte de la solución de IBM para la automatización empresarial.
IBM Cloud Pak for Business Automation es un conjunto modular de componentes de software integrados para la gestión y automatización de operaciones.
Descubra soluciones de automatización de procesos empresariales que ofrecen automatizaciones inteligentes rápidamente con herramientas de código bajo.
Descubra cómo la IA para las operaciones de TI ofrece los insights para impulsar un rendimiento empresarial excepcional.