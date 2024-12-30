A medida que 2024 llega a su fin, la industria de la robótica aún está muy lejos del droide C-3PO integral de los sueños de ciencia ficción. Pero gracias a la IA, ahora un robot puede colgar una camiseta en una percha, una tarea aparentemente sencilla que demuestra lo mucho que ha avanzado la investigación en robótica.

Los investigadores no son los únicos entusiasmados con este tipo de avances en robótica impulsados por IA; los inversores también lo están. Las startups de robótica están en camino de recaudar casi 7.500 millones de dólares para fines de 2024. Y los robots humanoides por sí solos podrían convertir en un mercado de 7 billones de dólares para 2050.

Hablamos con Jose Favilla, líder global de Industria 4.0 en IBM, sobre las mayores tendencias en robótica de este año y qué esperar en 2025.