La cadena de suministro de software siempre fue vulnerable: JP Morgan lo dijo en voz alta

Cuando el director de seguridad de la información de JP Morgan, Patrick Opet, hizo sonar las alarmas esta semana en las empresas estadounidenses con una carta abierta a la industria para priorizar la seguridad en la cadena de suministro de software, pocas personas escucharon algo que nunca antes habían escuchado. Lo más sorprendente de la noticia fue que procedía del banco más grande de Estados Unidos (por activos) y del banco más grande del mundo (por capitalización bursátil), y las instituciones financieras no suelen ser conocidas por sus declaraciones audaces y rotundas.

Además, la carta de Opet destaca el riesgo particular para sectores más regulados y sensibles, como las finanzas, donde el costo de la quiebra puede alcanzar billones de dólares. El informe del costo de una filtración de datos de IBM 2024 encontró que el costo medio global de una sola filtración en la industria financiera fue de 6.08 millones USD, solo superado por el costo de las filtraciones en la industria de la salud a 9.77 millones USD.

“La conveniencia ya no puede superar al control”, dijo Opet en su publicación de LinkedIn, por lo que pidió a los proveedores de software de terceros, líderes de seguridad y a la comunidad tecnológica en general que analicemos más de cerca los “puntos únicos de falla” que pueden llevar a “consecuencias potencialmente catastróficas en todo el sistema”.

Esta “conveniencia” puede parecer un sistema perfectamente integrado de datos y procesos que se actualizan sin retrasos ni interacción manual, lo cual es indiscutiblemente un objetivo para las empresas. Sin embargo, como advierte Nataraj Nagaratnam, Director de tecnología de IBM para la seguridad e infraestructura de IA, “a medida que los agentes de IA popularizan un uso más autónomo de la IA, por ejemplo, es más importante que nunca garantizar que las medidas de seguridad empresarial coincidan con el riesgo que conllevan estas innovaciones”.