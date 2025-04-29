La cadena de suministro de software siempre fue vulnerable: JP Morgan lo dijo en voz alta

Cuando el director de seguridad de la información de JP Morgan, Patrick Opet, hizo sonar las alarmas esta semana en las empresas estadounidenses con una carta abierta a la industria para priorizar la seguridad en la cadena de suministro de software, pocas personas escucharon algo que nunca antes habían escuchado. Lo más sorprendente de la noticia fue que procedía del banco más grande de Estados Unidos (por activos) y del banco más grande del mundo (por capitalización bursátil), y las instituciones financieras no suelen ser conocidas por sus declaraciones audaces y rotundas.
Además, la carta de Opet destaca el riesgo particular para sectores más regulados y sensibles, como las finanzas, donde el costo de la quiebra puede alcanzar billones de dólares. El informe del costo de una filtración de datos de IBM 2024 encontró que el costo medio global de una sola filtración en la industria financiera fue de 6.08 millones USD, solo superado por el costo de las filtraciones en la industria de la salud a 9.77 millones USD.
“La conveniencia ya no puede superar al control”, dijo Opet en su publicación de LinkedIn, por lo que pidió a los proveedores de software de terceros, líderes de seguridad y a la comunidad tecnológica en general que analicemos más de cerca los “puntos únicos de falla” que pueden llevar a “consecuencias potencialmente catastróficas en todo el sistema”.
Esta “conveniencia” puede parecer un sistema perfectamente integrado de datos y procesos que se actualizan sin retrasos ni interacción manual, lo cual es indiscutiblemente un objetivo para las empresas. Sin embargo, como advierte Nataraj Nagaratnam, Director de tecnología de IBM para la seguridad e infraestructura de IA, “a medida que los agentes de IA popularizan un uso más autónomo de la IA, por ejemplo, es más importante que nunca garantizar que las medidas de seguridad empresarial coincidan con el riesgo que conllevan estas innovaciones”.
Nagaratnam habló con IBM Think desde el recinto del evento RSA en Santo Francisco, donde se unió a 40 000 profesionales de la seguridad en uno de los mayores eventos de ciberseguridad del año. La carta de Opet fue el tema del día, generando debate y un reconocimiento de que se trataba de un llamado a las armas para crear estándares en toda la industria y una forma de medir el cumplimiento de ellos.
En estos primeros días, el jurado está deliberando sobre cuáles deberían ser exactamente estos estándares y medidas. Pero lo que está en juego no podría ser más importante. Un ejemplo: el ataque de ransomware al proveedor de software CDK Global, que ofrece servicios de software a las industrias del automóvil, costó a los concesionarios de autos más de 1.000 millones de dólares en conjunto, según una estimación de Anderson Economic Group, una consultora de East Lansing, MI. Como dijo Opet: "La búsqueda de participación en el mercado a expensas de la seguridad expone a ecosistemas de clientes completos a un riesgo significativo y dará como resultado una situación insostenible para el sistema económico".
¿Qué podemos sacar inmediatamente de esto? Los expertos de IBM escucharon tres llamadas a la acción de la carta de Opet y el debate circundante:
También aparecen casi cada semana nuevas herramientas de las industrias para ayudar a las compañías con la gobernanza y el cumplimiento normativo. Ayer mismo, por ejemplo, Credo AI, una plataforma de Gobernanza de la IA, e IBM colaboraron para lanzar watsonx.governance Compliance Accelerator, que ayuda a los propietarios de caso de uso de IA y a los oficiales de cumplimiento a cumplir con diversas regulaciones de una manera más rápida y automatizada.
Hacer que los líderes empresariales individuales sean responsables de la tecnología que utilizan contribuiría en gran medida a mejorar la seguridad, dice Nagarajan de IBM. "Cuando responsabiliza a los líderes empresariales por la tecnología que utilizan, cómo se gestiona, con qué propósito, cómo se mantiene segura, eso mejorará automáticamente la seguridad".
Obtenga insights para prepararse y responder a los ciberataques con mayor rapidez y eficacia con IBM X-Force Threat Intelligence Index.
Vea por qué IBM ha sido nombrado actor principal y obtenga insights para seleccionar el proveedor de servicios de consultoría de ciberseguridad que mejor se adapte a las necesidades de su organización.
Descubra cómo está cambiando el panorama de seguridad actual y cómo afrontar los desafíos y aprovechar la resiliencia de la IA generativa.
Conozca las amenazas más recientes y fortalezca sus defensas en la nube con el informe IBM® X-Force sobre el escenario de amenazas en la nube.
Descubra cómo la seguridad de datos ayuda a proteger la información digital del acceso no autorizado, la corrupción o el robo a lo largo de todo su ciclo de vida.
Transforme su programa de seguridad con las soluciones del mayor proveedor de seguridad empresarial.
Transforme su negocio y gestione el riesgo con servicios de consultoría de ciberseguridad, nube y seguridad gestionada.
Aumente la velocidad, precisión y productividad de los equipos de seguridad con soluciones cibernéticas potenciadas por IA.
Ya sea que necesite una solución de seguridad de datos, gestión de endpoints o gestión de identidad y acceso (IAM), nuestros expertos están listos para trabajar con usted para lograr una postura de seguridad sólida. Transforme su negocio y gestione el riesgo con un líder global del sector en servicios de consultoría de ciberseguridad, en la nube y de seguridad gestionada.