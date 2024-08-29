Cómo adoptar los principios de seguridad por diseño mientras se adopta la IA

El rápido auge de las tecnologías de inteligencia artificial generativa (IA generativa) ha dado paso a una era transformadora para las industrias de todo el mundo. En los últimos 18 meses, las empresas han integrado cada vez más la IA generativa en sus operaciones, aprovechando su potencial para innovar y optimizar los procesos. Desde la automatización de la atención al cliente hasta la mejora del desarrollo de productos, las aplicaciones de la IA generativa son amplias e impactantes. Según un informe reciente de IBM, aproximadamente el 42 % de las grandes empresas adoptaron la IA, siendo la tecnología capaz de automatizar hasta el 30 % de las actividades de trabajo del conocimiento en diversos sectores, incluyendo ventas, marketing, finanzas y atención al cliente.

Sin embargo, la acelerada adopción de la IA generativa también conlleva riesgos significativos, como la inexactitud, problemas de propiedad intelectual y amenazas de ciberseguridad. Por supuesto, esta es solo una instancia de una serie de empresas que adoptan nuevas tecnologías, como la computación en la nube, solo para darse cuenta después de que incorporar principios de seguridad debería haber sido una prioridad desde el principio. Ahora, podemos aprender de esos errores del pasado y adoptar los principios de seguridad por diseño de manera temprana mientras desarrollamos aplicaciones empresariales basadas en IA generativa.