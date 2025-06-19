"Era importante que nuestro departamento utilizara el hackatón y la experiencia de IBM Consulting y Microsoft para explorar cómo la IA y la automatización podrían aumentar la eficiencia de nuestra fuerza laboral móvil", dijo John Harrison, director de TI del Departamento del Estado de Nueva Jersey. de Asuntos Comunitarios, que desarrolló una de las soluciones ganadoras, "Checkmate".

En asociación con IBM, el cliente creó Checkmate para abordar el desafío de la entrada de datos tradicional para la fuerza laboral móvil del Departamento de Asuntos Comunitarios del Estado de Nueva Jersey, como los inspectores de aplicación de códigos que promueven la seguridad pública. La solución utilizó una serie de agentes de IA construidos con Microsoft Azure AI e integrados con Microsoft Dynamics 365 (D365) y Power Automate.

Checkmate mostró cómo los usuarios podían capturar y compartir hallazgos en tiempo real de manera más eficiente al tiempo que garantizaban acciones de seguimiento oportunas. La solución permite la interacción conversacional entre los inspectores de seguridad pública y la IA generativa mediante la funcionalidad de Speech to Text. Durante estas interacciones, Checkmate tomará la entrada de los inspectores y la analizará con el texto del libro de códigos y otros elementos de datos para recomendar citaciones u otros cursos de acción. Una vez completada la inspección, los elementos de IA agentiva, como la intención y el reconocimiento de contexto, crearán el registro de inspección en D365 para el inspector.

En general, Checkmate tiene como objetivo aumentar la eficiencia de los empleados en el campo, apoyar un mejor cumplimiento en todo el departamento y reducir los errores humanos, hacer que el proceso de inspección sea más eficiente y, en resumen, promover la seguridad pública. “La solución impulsada por IA no solo se integrará en toda nuestra pila para mejorar nuestros procesos comerciales diarios, sino que también respalda un mejor cumplimiento, reduce los errores manuales y permite a nuestro equipo trabajar de manera más inteligente y tomar medidas más rápidas sobre sus hallazgos, ”, dijo Harrison.

Otro proyecto ganador provino del Departamento de Seguridad Infantil (DCS) del Estado de Arizona y se centró en crear una solución de IA agentiva para ayudar a transformar los servicios de bienestar infantil y responder mejor a las necesidades de las familias a las que atienden. Aprovechando la pila de IA de Microsoft, la solución del equipo pretende mejorar los procesos de identificación, seguimiento y envío de servicios del departamento para mejorar la precisión de sus reportes y ayudar a garantizar registros de servicio fiables. Reportes fiables y registros de servicio son clave para ayudar a apoyar la toma de decisiones de los trabajadores de caso y ayudar al departamento a asegurar y maximizar la financiación crítica basada en un seguimiento preciso de los servicios comunitarios.

"El equipo de IBM Consulting nos ayudó a implementar soluciones clave de IA generativa de Microsoft que han mejorado significativamente la eficiencia de los asistentes sociales, permitiéndoles centrarse en lo que realmente importa: ayudar a las familias", dijo Frank Sweeney, director de sistemas de información del Departamento de Servicios Infantiles del Estado de Arizona. .