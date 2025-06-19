Este artículo se escribió con contribuciones de Narayanan Alampallam, director de desarrollo global de socios, Microsoft, y Srinivasan Venkatarajan, director de negocios globales de socios (datos e IA), Microsoft.
¿Pueden los casos de uso de la IA agentiva convertirse en soluciones del mundo real? Más de 900 participantes Think así.
IBM Consulting y Microsoft organizaron su tercer hackathon anual con la participación de clientes y equipos de IBM la primavera pasada. El enfoque de este año: la IA agentiva. Con la experiencia de IBM Consulting y Microsoft, el hackatón brindó una oportunidad para que las organizaciones crearan un caso de uso específico, experimentaran y desarrollaran una solución verdaderamente innovadora impulsada por IA, lista para ofrecer valor comercial.
En todas las industrias, está claro que muchos líderes empresariales han centrado su atención, y sus inversiones, en agentes de IA. El estudio global de director ejecutivo (CEO) de IBM Institute for Business Value de este año reveló que el 61 % de los director ejecutivo (CEO) dicen que hoy están adoptando activamente agentes de IA y preparándose para implementarlos a escala. Sin embargo, las organizaciones tienen dificultades para desarrollar talento, priorizar casos de uso y probar las capacidades y la gobernanza.
Al reconocer estos desafíos, IBM Consulting y Microsoft diseñaron el hackathon para proporcionar a los participantes las tecnologías, la experiencia, el entorno de experimentación estructurado y el soporte práctico necesarios para superar estas barreras de desarrollo e implementación.
"Era importante que nuestro departamento utilizara el hackatón y la experiencia de IBM Consulting y Microsoft para explorar cómo la IA y la automatización podrían aumentar la eficiencia de nuestra fuerza laboral móvil", dijo John Harrison, director de TI del Departamento del Estado de Nueva Jersey. de Asuntos Comunitarios, que desarrolló una de las soluciones ganadoras, "Checkmate".
En asociación con IBM, el cliente creó Checkmate para abordar el desafío de la entrada de datos tradicional para la fuerza laboral móvil del Departamento de Asuntos Comunitarios del Estado de Nueva Jersey, como los inspectores de aplicación de códigos que promueven la seguridad pública. La solución utilizó una serie de agentes de IA construidos con Microsoft Azure AI e integrados con Microsoft Dynamics 365 (D365) y Power Automate.
Checkmate mostró cómo los usuarios podían capturar y compartir hallazgos en tiempo real de manera más eficiente al tiempo que garantizaban acciones de seguimiento oportunas. La solución permite la interacción conversacional entre los inspectores de seguridad pública y la IA generativa mediante la funcionalidad de Speech to Text. Durante estas interacciones, Checkmate tomará la entrada de los inspectores y la analizará con el texto del libro de códigos y otros elementos de datos para recomendar citaciones u otros cursos de acción. Una vez completada la inspección, los elementos de IA agentiva, como la intención y el reconocimiento de contexto, crearán el registro de inspección en D365 para el inspector.
En general, Checkmate tiene como objetivo aumentar la eficiencia de los empleados en el campo, apoyar un mejor cumplimiento en todo el departamento y reducir los errores humanos, hacer que el proceso de inspección sea más eficiente y, en resumen, promover la seguridad pública. “La solución impulsada por IA no solo se integrará en toda nuestra pila para mejorar nuestros procesos comerciales diarios, sino que también respalda un mejor cumplimiento, reduce los errores manuales y permite a nuestro equipo trabajar de manera más inteligente y tomar medidas más rápidas sobre sus hallazgos, ”, dijo Harrison.
Otro proyecto ganador provino del Departamento de Seguridad Infantil (DCS) del Estado de Arizona y se centró en crear una solución de IA agentiva para ayudar a transformar los servicios de bienestar infantil y responder mejor a las necesidades de las familias a las que atienden. Aprovechando la pila de IA de Microsoft, la solución del equipo pretende mejorar los procesos de identificación, seguimiento y envío de servicios del departamento para mejorar la precisión de sus reportes y ayudar a garantizar registros de servicio fiables. Reportes fiables y registros de servicio son clave para ayudar a apoyar la toma de decisiones de los trabajadores de caso y ayudar al departamento a asegurar y maximizar la financiación crítica basada en un seguimiento preciso de los servicios comunitarios.
"El equipo de IBM Consulting nos ayudó a implementar soluciones clave de IA generativa de Microsoft que han mejorado significativamente la eficiencia de los asistentes sociales, permitiéndoles centrarse en lo que realmente importa: ayudar a las familias", dijo Frank Sweeney, director de sistemas de información del Departamento de Servicios Infantiles del Estado de Arizona. .
Boletín de la industria
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
El hackatón de este año dio la bienvenida a más de 900 participantes, un récord en comparación con años anteriores, con 225 equipos de hackatones que abarcan clientes de 25 países diferentes en industrias que incluyen bienes de consumo envasados, retail y moda, atención médica, hotelería, industria y fabricación, y estado y gobiernos locales. Al final del evento de ocho semanas, se Enviaron más de 200 prototipos de soluciones para ser juzgados por un panel de Expertos de IBM y Microsoft.
"El IBM–Microsoft Agentic AI Hackathon muestra cómo la IA agentiva, combinada con una colaboración profunda de las industrias y el Power de Microsoft Azure, permite la experimentación rápida, la prueba de valor, al tiempo que allana el camino para soluciones Escalable que abordan la dirección de las necesidades empresariales del mundo real", dijo Piyush Mangalick, Vice President y Head de ingeniería aplicada de CoreAI en Microsoft.
Además de los clientes, equipos de empleados globales de IBM también participaron en el hackathon de este año para desarrollar sus propias soluciones únicas de IA agente. Los equipos ganadores de IBM emplearon las herramientas y servicios de IA agente de Microsoft para crear soluciones que respondieran a necesidades empresariales como la transformación de las operaciones bancarias, la optimización de la producción y planeación de la cadena de suministro, y la creación de un asesor digital inteligente para las experiencias de compra del consumidor, con cada solución con el potencial de ser escalada como un activo repetible para los clientes.
“El conocimiento colectivo y el crecimiento de los activos que presenciamos y aprovechamos es enorme”, escribió Sumeet Parashar, socio asociado y líder de ofertas de integración de IA de IBM Consulting, en una publicación de LinkedIn. Los participantes "[probaron] los límites de la tecnología, la creación de patrones y los activos de código para casos de uso, la gobernanza de la IA y todos los aspectos de la adopción de la IA".
La práctica de Microsoft de IBM Consulting se basa en una asociación de varios años destinada a ofrecer resultados comerciales para clientes que navegan por transformaciones complejas de IA, nube y seguridad. IBM cuenta con más de 33 000 profesionales certificados por Microsoft que se ven aumentados por las capacidades de nuestra plataforma de entrega impulsada por IA, IBM Consulting Advantage, para ofrecer un valor mejor y más rápido a los clientes.
Únase a los equipos de IBM Consulting y Microsoft, así como a un ganador del hackathon de IA agentic, para analizar su caso de uso, los procesos de desarrollo y la solución resultante: observe bajo demanda.
Para Aprenda más sobre cómo IBM Consulting y Microsoft están trabajando juntos, visite: www.ibm.com/mx-es/consulting/microsoft.
Descubra cómo puede desbloquear todo el potencial de la IA generativa con agentes de IA.
Esta guía completa desglosa casos de uso clave, capacidades principales y recomendaciones paso a paso para ayudarle a elegir las soluciones adecuadas para su negocio.
Dé forma a la IA generativa mediante contribuciones a los LLM de una manera abierta y accesible.
Únase a la comunidad de arquitectos y creadores de IA para aprender, compartir ideas y conectarse con otros.
Explore la diferencia entre los agentes y los asistentes de IA, y aprenda cómo pueden revolucionar la productividad empresarial.
¿Será 2025 el año de los agentes de IA? En este episodio de Mixture of Experts, revisamos modelos de IA, agentes, hardware y lanzamientos de productos con algunos de los principales expertos de la industria.
Permita a los desarrolladores crear, desplegar y monitorear agentes de IA con el estudio IBM watsonx.ai.
Cree una productividad revolucionaria con uno de los conjuntos de capacidades más completos de la industria para ayudar a las empresas a crear, personalizar y gestionar asistentes y agentes de IA.
Logre un ahorro de más del 90 % en costos de energía con los modelos más pequeños y abiertos de Granite, diseñados para mejorar la eficiencia de los desarrolladores. Estos modelos preparados para empresas ofrecen un rendimiento excepcional contra puntos de referencia de seguridad y en una amplia gama de tareas empresariales, desde la ciberseguridad hasta el RAG.
Automatice sus complejos flujos de trabajo y cree una productividad revolucionaria con uno de los conjuntos de capacidades más completos de la industria para ayudar a las empresas a crear, personalizar y gestionar agentes y asistentes de IA.