El problema del iceberg de la IA: lo que los CMO no ven podría perjudicarlos

En lo que respecta a la IA, los CMO están sintiendo la presión. Según un nuevo estudio del IBM Institute for Business Value (IBV), el playbook de marketing tradicional, "más de todo", está chocando con un muro. Y aunque muchos líderes de marketing tienen grandes esperanzas en la IA, en la práctica, pueden estar luchando por obtener los resultados que esperan. Pero, ¿y si las nuevas herramientas y aplicaciones de IA son solo la punta del iceberg? ¿Y si el valor de la IA no solo residiera en lo visible, sino también en lo que se esconde bajo la superficie?

En el estudio, en el que se encuestó a 1800 ejecutivos de marketing y ventas de todo el mundo, el 81 % de los CMO dijeron que ven a la IA como un cambio de juego. Pero el 84 % dijo que los desafíos con operaciones rígidas y fragmentadas han limitado su capacidad para aprovechar la tecnología de manera efectiva.

“Muchos CMO dicen que no cuentan con una estructura que les permita aprovechar la IA de manera transformadora”, dijo Jonathan Adashek, vicepresidente sénior de marketing y comunicaciones de IBM, durante una entrevista reciente con IBM Think.

Hay varias razones posibles para esta desconexión, entre ellas la compartimentación de los departamentos, la rigidez de los procesos internos o la fragmentación de los conjuntos de datos. Para complicar aún más las cosas, muy pocos líderes sienten que cuentan con las personas adecuadas para enfrentar el desafío, incluso cuando la mayoría de los CMO dicen que ahora también se espera que impulsen el crecimiento y la rentabilidad.

“Solo el 21% cree que tiene el talento adecuado en su organización para lograr sus objetivos en los próximos años”, dijo Adashek.