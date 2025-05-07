Innovadores de Ferrari, Meta, Lumen y otros actores importantes subieron al escenario en IBM Think 2025 esta semana para compartir cómo están utilizando la IA para resolver problemas del mundo real, desde desplegar IA especialmente diseñada hasta la extracción de valor real de los datos empresariales.
¿Qué avances tecnológicos emergentes podrían marcar el futuro de su industria? Descúbralo con las opiniones más perspicaces de Think 2025.
10:30 a. m. EDT | 6 de mayo de 2025
¿Alguna vez ha visto una máquina de procesamiento de datos con inyección de combustible que pueda viajar a 230 mph? Si está en IBM Think, diríjase al piso de demostración para ver el auto de carreras de Fórmula 1 Scuderia Ferrari HP. Con sensores que detectan calor sensorial, presión, fricción y combustible, esta máquina genera más de un millón de puntos de datos por segundo. También explica por qué el presidente y CEO de IBM, Arvind Krishna, invitó al director del equipo de Scuderia Ferrrari HP, Frédéric Vasseur, al escenario esta mañana durante su discurso de apertura de Think 2025.
“La IA es el motor de productividad”, explicó Krishna. “La IA desbloquea el valor de sus datos”. En este caso, IBM watsonx está utilizando IA generativa para transformar el torrente de datos de seguimiento que Scuderia Ferrari HP recopila en una nueva experiencia móvil más personalizada más personalizada e interactiva para los apasionados aficionados de Ferrari de todo el mundo. Esto, a su vez, ayuda a Ferrari (y a sus socios) a aumentar el compromiso con sus clientes principales.
Esos clientes o seguidores principales también están cambiando de rumbo. “Ya no son solo los aficionados históricos”, dijo Vasseur. Los nuevos aficionados están “más enfocados en el nombre de la novia del conductor que en los tiempos por vuelta”. Esa base de aficionados se ha triplicado en los últimos cinco años y ahora cuenta con más de 390 millones de seguidores en todo el mundo. Eso es 10 veces la población de Canadá. Comprender lo que quieren esas personas nuevas se está volviendo tan importante como ganar en la pista.
Pasando del circuito a la planta de fábrica, donde millones de sensores generan una montaña de datos de fabricación, Krishna también habló con Kate Johnson, presidenta y CEO de Lumen Technologies, sobre cómo llevar el poder cerebral de la IA de watsonx a la red de fibra de Lumen (la mayor de EE. UU.) y a sus centros de datos periféricos. En la industria, como en las carreras, "cada milisegundo importa", dijo Johnson. "No es como un Ferrari, pero es el mismo concepto".
¿Por qué Lumen se asocia con IBM? “Para ayudar a las empresas a aprovechar al máximo su IA”, dijo. A juzgar por el discurso de apertura de Krishna, este será un estribillo común durante toda la semana, especialmente porque el 99 % de todos los datos empresariales no han sido tocados por la IA hasta la fecha. "Si puede desbloquear el valor de esos datos, es una gran oportunidad para la empresa", dijo Krishna.
“Pero no toda la IA se construye de la misma manera, y no toda la IA se basa en la empresa”, agregó Krishna. "Si necesita desbloquear el valor de ese 99 %, necesitará un enfoque de IA que se adapte a la empresa". Esto puede significar el uso de modelos más pequeños, que son mucho más rentables y pueden ser más precisos que los modelos más grandes.
11:30 a. m. EDT | 6 de mayo de 2025
La IA está en auge y la infraestructura empresarial está compitiendo para mantenerse al día.
El martes en la conferencia Think de IBM, un panel de expertos empresariales dirigido por Rob Thomas, vicepresidente sénior de software y director comercial de IBM, entregó un mensaje claro: la IA generativa se mueve rápido, pero la mayoría de la infraestructura no está lista para admitirla. .La sesión de apertura, ¿Cuál es la prisa?, puso de relieve el creciente desajuste entre la ambición de la IA y la realidad operativa, y lo que las empresas pueden hacer para solucionarlo.
Los entornos de nube de hoy en día a menudo están fragmentados, y las demandas de IA a escala solo ejercen más presión sobre ellos. Armon Dadgar, cofundador y CTO de HashiCorp, describió una situación a la que se enfrentan miles de empresas: equipos de aplicaciones desconectados, sistemas dispersos y creciente ineficiencia. “Lo que vemos día tras día son brechas”, dijo. Pero cerrarlas es posible, insistió, estandarizando los flujos de trabajo y creando plataformas unificadas que admitan todo el ciclo de vida de las aplicaciones y la infraestructura.
Deutsche Telekom ya está viendo resultados medibles de dicha automatización. La empresa redujo el tiempo de parches en un 80 por ciento, lo que permitió a los equipos administrar las crecientes amenazas de seguridad sin abrumar sus operaciones. "Quizá no sean las cosas alucinantes de las que lee", dijo Peter Leukert, director de sistemas de información (CIO), "pero es el núcleo de nuestras funciones lo que debemos hacer bien".
Madhu Kochar, vicepresidente de automatización de IBM, enfatizó que la mayoría de las pilas tecnológicas no fueron diseñadas para escalar para el futuro que la IA está creando. “Los entornos híbridos son más complejos que nunca, y la IA generativa se suma a ellos”, dijo. Para aclarar la complejidad de las API, aplicaciones, endpoints de integración, datos y eventos de una empresa, IBM ofrece su plataforma de integración híbrida webMethods, que proporciona a las organizaciones control unificado y visibilidad en tiempo real entre los entornos.
Kochar enfatizó que las empresas deben cambiar hacia la automatización agentiva y la orquestación impulsada por IA, y agregó que "las integraciones rígidas y estáticas no funcionarán". Al adoptar estos métodos, las empresas pueden reducir los meses de trabajo a horas.
La adopción de la nube puede ser generalizada, pero los resultados siguen siendo desiguales. “El ROI es un poco menos seguro, 20 % más o menos”, dijo Thomas. El ingrediente que falta, dijo, es la infraestructura híbrida, una arquitectura que conecta la nube pública, los sistemas privados y los entornos on premises en un conjunto cohesivo y orquestado.
De cara al futuro, los expertos enfatizaron que el escenario está preparado para un rápido crecimiento. “En los próximos tres años, se crearán mil millones de aplicaciones sobre la base de la IA generativa”, dijo Thomas. “Necesitarán poder trabajar entre ellas perfectamente”.
5 p. m. EDT | 6 de mayo de 2025
Con los agentes surgen oportunidades. Tomemos como ejemplo a Pepsi: la empresa ya está trabajando con más de 1500 bots, asistentes y agentes, según las estadísticas compartidas por Magesh Bagavathi, vicepresidente sénior y director global de Datos, analytics e IA de PepsiCo, durante una conferencia en Think 2025.
“Todos estos bots están comenzando a expandirse a escala, y todo se está uniendo porque tenemos un enfoque muy centrado en la plataforma”, continuó. Eso significa que con la IA agentiva, PepsiCo puede ahorrar miles de horas en toda su cadena de valor.
Al implementar agentes, la interacción con los sistemas empresariales ya no requerirá habilidades o conocimientos especializados. “El próximo gran cambio son los sistemas de inteligencia impulsados por agentes de IA”, dijo Ritika Gunnar, gerente general de datos e IA de IBM. “Son ejecutadores. No solo informan de insights. Actúan de forma autónoma, orquestando los flujos de trabajo en toda la empresa. Esto es poner la IA al servicio de las empresas”.
Esto viene con una advertencia, advirtió: “Ahora, el auge de agentes de IA en toda la empresa es inmensamente prometedor. Pero seamos realistas por un minuto: también crea una complejidad significativa”.
¿Un gran culpable? Las empresas están desplegando agentes en silos, y no siempre están bien integrados en las herramientas y aplicaciones existentes. Esto fue el catalizador detrás de la actualización de IBM Watsonx Orchestrate, que ofrece orquestación de agentes para gestionar la coordinación multiagente y multiherramienta necesaria para abordar proyectos complejos entre proveedores. “Crear agentes poderosos es solo el comienzo”, dijo Gunnar. “La verdadera magia ocurre cuando se conectan”.
Peter Doolan, director de atención al cliente de Slack, cree que las plataformas de agentes desbloquearán niveles de crecimiento sin precedentes para las empresas. Cita el ejemplo de uno de los clientes de Slack, Adecco, un proveedor de recursos humanos y una empresa de personal temporal que recibe 300 millones de solicitantes cada año.
"No hay forma de que Adecco pueda tener suficientes humanos para poder leer y analizar todos esos 300 millones de aplicaciones", dijo Doolan. “Y este es un ejemplo perfecto de cómo la fuerza laboral digital tiene la capacidad de potenciar una empresa mientras [ayuda] a las personas a reenfocarse en cuál es su superpoder, que es comprender el trabajo perfecto para usted y el momento perfecto para tener ese trabajo”.
Y esa es una razón para ser optimista, dijo Doolan. "Hay un optimismo extraordinario sobre el futuro, sobre cómo podemos tomar este valor sin explotar y liberarlo en todas nuestras fuerzas laborales".
9:30 a. m. EDT | 7 de mayo de 2025
Los datos empresariales han ocupado un lugar central en Think 2025, particularmente el hecho de que menos del 1 % de ellos actualmente alimenta los modelos lingüísticos masivos que dominan los titulares de IA.
"Los datos son el verdadero diferenciador", dijo Matt Hicks, director ejecutivo (CEO) de Red Hat, en una enérgica conversación magistral esta mañana con Ric Lewis, vicepresidente sénior de Infraestructura de IBM. Dentro de esos datos está todo lo que hace que una empresa sea única: sus relaciones con los clientes, su historial operativo y sus conocimientos institucionales.
Pero esos datos suelen estar dispersos, entre sistemas on-prem, nubes públicas y privadas y entornos edge, creando una configuración híbrida casi de forma predeterminada. “Para que la IA sea efectiva, necesitamos llevar la IA a todas aquellas ubicaciones donde tiene datos, donde tiene aplicaciones, donde tiene clientes”, dijo Hillery Hunter, CTO y gerente general de innovación de infraestructura de IBM. “Incluyendo [en] el centro de su empresa de misión crítica”.
Un enfoque que está ganando terreno es el híbrido por diseño: una estrategia que integra datos y sistemas en todos los entornos desde el principio, en lugar de superponerlos después del hecho. IBM y su filial Red Hat se apoyan en este modelo como pilar central de la preparación empresarial para la IA. Con esta estrategia, las empresas gestionan y supervisan el ciclo de vida completo de los modelos de IA, tanto predictivos como generativos, en entornos que van desde servidores individuales hasta sistemas distribuidos.
Si bien diseñar dichos sistemas desde el principio es el enfoque óptimo, es completamente posible conectar la arquitectura heredada para obtener un mejor acceso a datos dispersos y en silos, y es esencial para desbloquear el valor de los datos propietarios de una empresa. De hecho, IBM trabaja con muchas empresas para hacer precisamente eso, incluida BNP Paribas.
El CTO del Grupo BNP Paribas, Jean-Michel Garcia, acompañó a Hunter en el escenario para describir cómo el banco ha aplicado dicho modelo híbrido por diseño, trabajando tanto con IBM como con Red Hat. Este enfoque ha respaldado los esfuerzos de la empresa por extraer valor de sus datos en diversos entornos, al tiempo que cumple con los requisitos normativos y de seguridad.
Esta estrategia es el resultado de una asociación que ha existido durante siete años, pero una extensión de 10 años recién firmada impulsará una nueva fase: construir lo que Garcia llama una "fábrica de IA". Esta será una infraestructura especialmente diseñada que incluye hardware, software y flujos de trabajo para desarrollar, entrenar y desplegar IA a escala. Y es posible, continúa, "como resultado de tener una fuerte hibridación, además de una sólida plataforma de contenerización, más el modelo de gestión de datos adecuado".
A medida que las empresas se mueven de la “promesa de IA a la ganancia de IA” como lo expresó Hunter, “hacer IA rápido, pero con cuidado” tendrá que ser lo más destacado, dijo García. "Me gusta llamarlo IA con cinturones de seguridad", agregó Hunter.
12:30 p. m. EDT | 7 de mayo de 2025
Cuando Meta lanzó su primer modelo Llama abierto hace dos años, muchos cuestionaron la conveniencia de gastar miles de millones para desarrollar modelos que se compartirían de forma gratuita. Algunos dudaban de que fuera siquiera posible que la empresa desarrollara modelos de código abierto de alto rendimiento para la comunidad en general y, al mismo tiempo, desarrollara modelos para sus propios productos. Aún así, Meta apostó a que la apertura aceleraría la innovación.
Esa apuesta parece estar dando sus frutos. En una conversación de apertura con Dinesh Nirmal, vicepresidente sénior de productos de software en IBM, Ash Jhaveri, vicepresidente de Reality Labs y asociaciones de IA en Meta, compartió que la empresa ha visto 1.2 mil millones de descargas de su serie de modelos Llama. “La belleza de lo abierto es que la comunidad se convierte en un multiplicador de fuerza”, dijo Jhaveri. Luego, los desarrolladores querían una infraestructura, por lo que Meta también creó una infraestructura modular denominada Llama Stack, "una caja de herramientas modular en la que se pueden conectar cosas como agentes, entrenamiento posterior, evaluaciones, y todos encajan como piezas de Lego", explicó.
Ese diseño modular hace que Llama Stack de Meta se adapte naturalmente a IBM, que comparte la creencia central de que la comunidad de IA funciona mejor cuando trabaja en conjunto. Ahora, watsonx está integrado como un proveedor de API dentro de Llama Stack, lo que permite a las empresas implementar IA generativa a escala, con apertura en el núcleo.
Pero no todas las industrias pueden abrirse por completo. Como señaló Nirmal, sectores como la defensa, la seguridad y la atención médica enfrentan diferentes limitaciones, incluida la necesidad de un estricto cumplimiento, supervisión regulatoria y umbrales de riesgo. Entra Richard Vitek, vicepresidente de datos, analytics y habilitación de IA en Lockheed Martin. “Queremos poder usar todas esas herramientas abiertas [y] obtener el beneficio de todo ese conocimiento”, dijo, “pero no exponer ningún riesgo de seguridad”.
Esa dinámica de tira y afloja (innovación abierta frente a seguridad en sistemas cerrados) es algo en lo que IBM está ayudando a las empresas. Comienza por incorporar la gobernanza y la seguridad en las primeras etapas de preparación de los datos empresariales para las herramientas de IA, dijo Nirmal. Al usar la plataforma watsonx.data, por ejemplo, las empresas pueden garantizar que los datos propietarios se gobiernen a medida que se ingieren y almacenan, lo que los hace seguros desde el principio. La mejor parte, agregó, es “que la plataforma watsonx.data ahora puede preparar datos listos para la IA para las empresas en menos de cinco minutos”.
Si bien la conferencia magistral se centró en los datos, también subrayó algo más amplio: la fortaleza del ecosistema de la industria. "Para mí, el futuro no se trata solo de abrir o cerrar", dijo Jhaveri; "realmente se trata de con quién estamos construyendo".
2:30 p. m. EDT | 7 de mayo de 2025
Los líderes empresariales de hoy no son ajenos a conciliar las demandas a corto plazo con la innovación a largo plazo, y hay mucho en juego. “Los CEO se enfrentan a las presiones contrapuestas de financiar las operaciones existentes e invertir en innovación”, dijo Mohamad Ali, vicepresidente sénior de IBM Consulting, durante su discurso de apertura en Think 2025.
Citando un nuevo estudio del IBM Institute for Business Value (IBV), que encuestó a 2000 líderes, Ali señaló que los CEO no solo están adoptando la IA, sino que están adoptando activamente agentes de IA y preparándose para implementarlos a escala.
Donde más se pone a prueba el liderazgo, dijo Ali, es en equilibrar la presión para mostrar resultados trimestrales, reducir costos y mantener las operaciones centrales funcionando sin problemas con la necesidad de invertir en herramientas de próxima generación, arquitectura de datos y mejora de las habilidades de la fuerza laboral.
Alcanzar ese equilibrio entre eficiencia e innovación requiere más que visión. Y empresas como Heineken y Cencora están construyendo las bases técnicas necesarias para convertir la ambición de la IA en resultados.
Para avanzar en su transformación digital, Heineken, una de las marcas de cerveza más emblemáticas del mundo, está revisando su pila de datos para acelerar la entrega de valor impulsada por IA. Ronald den Elzen, director digital y de tecnología de The Heineken Company, reconoció desde el escenario que la empresa todavía tiene "una enorme cantidad de trabajo por hacer [para] construir una copia de seguridad digital segura y resiliente".
Pawan Verma, vicepresidente ejecutivo y director de datos e información de la empresa farmacéutica Cencora, subrayó esa idea. “Se necesitan datos confiables, en particular, datos que puedan propagarse”, dijo. "Se combina eso con una cultura que analiza [los datos] todos los días, porque en nuestra industria, lo más crítico es la confiabilidad y la precisión".
Para ambas empresas, la IA escalable y confiable comienza con una infraestructura de datos sólida a nivel empresarial. Pero la infraestructura por sí sola no es suficiente. La IA debe integrarse en los flujos de trabajo de manera que apoye el talento humano, no que lo reemplace.
IBM ha sido su propio "cliente cero" al integrar la IA en operaciones reales. En RR. HH., por ejemplo, la empresa ha automatizado un millón de tareas y ahora resuelve el 95 % de las solicitudes de los empleados, en 11.5 millones de interacciones, sin escalar.
"Es un número asombroso", dijo Neil Dhar, socio gerente global de IBM Consulting. “¿Qué hace eso? Crea una función de recursos humanos de primer nivel capaz de adaptarse a toda la organización. Podemos empoderar a nuestra gente, permitirles hacer lo que necesitan hacer”.
Mientras tanto, la IA agéntica ahora se está convirtiendo en una “capa inteligente” en vastos sistemas, ayudando a los equipos a resolver problemas rápidamente e integrar datos perfectamente. Esa es la idea detrás de la asociación de IBM con Oracle, que incorpora watsonx al flujo de trabajo.
“Este es realmente un momento innovador en nuestras vidas, en el que realmente existe una oportunidad en la que todos deben pensar en los agentes de IA en el flujo de trabajo”, dijo Laura-Elizabeth Ware, vicepresidenta sénior de aplicaciones de North America HCM Cloud Applications. “Pero incluso antes de comenzar, en el área de RR. HH., se necesita analizar las habilidades y definir la estrategia de habilidades”.
Ese enfoque en la fuerza laboral es oportuno. El estudio del IBV sobre CEO reveló que más de un tercio de los líderes esperan volver a capacitar y renovar las habilidades de sus equipos, y la mitad prevé contratar personal para puestos que no existían hace un año. Eso significa que un inventario claro de habilidades es crítico, y comprender dónde encajan los agentes en los flujos de trabajo y conjuntos de habilidades reales está surgiendo como una nueva frontera de la preparación empresarial.
5:30 p. m. EDT | 7 de mayo de 2025
¿Está IBM intentando eliminar la instrucción?
Seguro se veía así ya que la empresa introdujo un nuevo concepto de “computación generativa” durante su conferencia magistral final de Think 2025. La computación generativa reemplaza la ingeniería rápida con programación estructurada para modelos de lenguaje grandes (LLM), y es parte de un impulso más amplio para fusionar la inteligencia artificial, la computación clásica de alto rendimiento y los sistemas cuánticos en un modelo unificado para TI empresarial. El enfoque está en la utilidad inmediata y real, más que en la especulación lejana.
"Ya no son sueños", dijo Zaira Nazario, directora de ciencia y tecnología de IBM. "Ya estamos conectando sistemas HPC y cuánticos para permitir la supercomputación centrada en tecnología cuántica".
Los expertos de IBM afirman que el prompting se ha convertido en un método insostenible para crear sistemas complejos de IA. Sriram Raghavan, un vicepresidente de IBM Research para IA, argumentó que las interacciones basadas en instrucciones son demasiado frágiles y específicas del modelo para escalar.
“Muy pronto, vamos a tener libros y libros de instrucciones”, dijo, llamando a gran parte de la práctica actual “seguridad por oración”.
La computación generativa, por el contrario, permite a los desarrolladores crear aplicaciones de IA a través de un tiempo de ejecución que impone reglas, restricciones y comportamientos claros. En las pruebas, el nuevo marco de IBM logró una precisión comparable a los modelos de 70 000 millones de parámetros utilizando sistemas con solo 1000 millones de parámetros.
El enfoque de computación generativa de IBM aplica los principios de la ingeniería de software a la IA, permitiendo a los desarrolladores definir el comportamiento a través de componentes modulares, en lugar del lenguaje natural. El tiempo de ejecución admite características como la generación de varios pasos, reglas de formato estrictas y enrutamiento específico del modelo, todo manejado mediante programación. Esto significa que los desarrolladores pueden crear aplicaciones sin reescribir el código cada vez que cambia el modelo subyacente. El resultado, dijo Raghavan, es un desarrollo más rápido, mejor seguridad y un rendimiento más confiable en modelos de diferentes tamaños y capacidades.
Junto con su trabajo en IA, IBM ha traspasado la frontera de computación cuántica, alcanzando lo que llama una nueva fase de capacidades técnicas. Jay Gambetta, IBM Fellow y vicepresidente de IBM Quantum, afirmó que la empresa alcanzó la utilidad cuántica, lo que significa que sus computadoras cuánticas ahora pueden resolver problemas que los sistemas tradicionales no pueden simular.
Describió experimentos que emparejaron un procesador de 45 cúbits con la supercomputadora Fugaku de Japón para simular moléculas complejas, con resultados que coinciden con los mejores métodos clásicos. Un seguimiento de 77 qubits mostró una promesa similar. Gambetta dijo que la empresa espera demostrar supremacía cuántica para 2026, un hito en el que los sistemas cuánticos superan a las computadoras tradicionales en problemas significativos del mundo real con precisión verificada.
Al conmemorar el 100 aniversario de la mecánica cuántica, Gambetta señaló que el trabajo fundacional de IBM, desde ser pionera del hardware cuántico hasta el lanzamiento de la primera computadora cuántica accesible en la nube, la posicionó para liderar esta nueva era.
“No estamos interesados en demostraciones”, dijo Gambetta. “Estamos construyendo sistemas que realmente funcionan”.
El futuro de la gestión de recursos de aplicaciones con IBM Turbonomic
IBM está presentando avances innovadores dentro de IBM Turbonomic, diseñados para ayudar a las organizaciones a mejorar el rendimiento de sus aplicaciones y su postura de eficiencia. IBM Turbonomic ahora se integra con GitHub y HashiCorp Terraform, lo que permite optimizar de forma segura las cargas de trabajo de aplicaciones basadas en la nube definidas como código. Esto garantiza que las organizaciones puedan mantener un rendimiento y una eficiencia sólidos de las aplicaciones a escala, al tiempo que aprovechan la gobernanza y la agilidad que aporta la infraestructura como código (IaC).
Presentamos el próximo IBM watsonx Code Assistant for i
IBM presenta el próximo IBM watsonx Code Assistant for i, un asistente de programación diseñado específicamente para acelerar la modernización de las aplicaciones IBM i. Se espera que capacite a los desarrolladores acelerando las tareas de modernización de RPG con capacidades impulsadas por IA disponibles directamente en el entorno de desarrollo integrado (IDE).
IBM Granite 4.0 Tiny Preview: un adelanto de la próxima generación de modelos Granite
Nos complace presentar IBM Granite 4.0 Tiny Preview, una versión preliminar del modelo más pequeño de la próxima familia de modelos de lenguaje Granite 4.0, a la comunidad de código abierto.
El comienzo de la empresa agéntica: poner la IA a trabajar en toda su tecnología
IBM proporciona un conjunto completo de capacidades de agente listas para la empresa en watsonx Orchestrate para ayudar a las empresas a ponerlas en práctica. La cartera incluye: cree su propio agente en menos de cinco minutos, agentes de dominio predefinidos, integración con más de 80 aplicaciones líderes y orquestación y visibilidad de agentes.
Desbloqueo de datos no estructurados para IA generativa: la evolución de watsonx.data
Los datos no estructurados son uno de los recursos más valiosos, pero infrautilizados de la empresa. IBM está evolucionando watsonx.data para ayudar a las organizaciones a activar estos datos para impulsar una IA más precisa y eficaz. El nuevo watsonx.data reunirá un lakehouse de datos abierto con capacidades de tejido de datos, como el seguimiento y la gobernanza del linaje de datos, para ayudar a los clientes a unificar, gobernar y activar datos en silos, formatos y nubes. Las empresas podrán conectar sus aplicaciones y agentes de IA con sus datos no estructurados mediante watsonx.data, que las pruebas muestran que puede conducir a una IA un 40 % más precisa que el RAG convencional.
IBM webMethods Hybrid Integration: integración para la era de la IA agéntica
IBM está introduciendo webMethods Hybrid Integration, una solución de próxima generación que reemplaza los flujos de trabajo rígidos con automatización inteligente e impulsada por agentes. Ayudará a los usuarios a gestionar la expansión de integraciones entre aplicaciones, API, socios B2B, eventos, puertas de enlace y transferencias de archivos en entornos de nube híbrida.
Lumen y IBM colaboran para desbloquear IA empresarial escalable
Lumen Technologies e IBM anunciaron una nueva colaboración para desarrollar soluciones de IA de nivel empresarial en el edge integrando watsonx, la cartera de productos de IA de IBM, con la infraestructura de nube edge y la red de Lumen.
IBM y Oracle amplían su asociación para avanzar en la IA agéntica y la nube híbrida
IBM está trabajando con Oracle para llevar el poder de watsonx a Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Aprovechando los servicios nativos de IA de OCI, el último hito en la asociación tecnológica de IBM con Oracle está diseñado para impulsar una nueva era de productividad y eficiencia impulsada por IA multiagéntica en toda la empresa.
IBM y Salesforce activan datos empresariales en IBM Z, previsualizan nuevos agentes para ayudar a los clientes a liberar sus datos para IA agente
Para usarlo como catalizador de la IA agéntica, IBM y Salesforce están proporcionando a los clientes acceso a sus datos empresariales en mainframes IBM Z y bases de datos Db2, para que pueda impulsar casos de uso de IA en Salesforce Agentforce, la plataforma de fuerza laboral digital para complementar equipos con agentes autónomos de IA. IBM también está introduciendo nuevos agentes creados con IBM Watsonx Orchestrate que funcionan con tecnologías de Salesforce y el rendimiento del modelo IBM Granite.
Estudio de IBM: Los CEO duplican la apuesta por la IA mientras sortean los obstáculos empresariales
Un nuevo estudio global realizado por el IBM Institute for Business Value encontró que los CEO encuestados están comprometidos con el avance de las soluciones de IA en toda su organización, incluso cuando enfrentan desafíos de acelerar la adopción de tecnología.
