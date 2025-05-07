El futuro de la gestión de recursos de aplicaciones con IBM Turbonomic

IBM está presentando avances innovadores dentro de IBM Turbonomic, diseñados para ayudar a las organizaciones a mejorar el rendimiento de sus aplicaciones y su postura de eficiencia. IBM Turbonomic ahora se integra con GitHub y HashiCorp Terraform, lo que permite optimizar de forma segura las cargas de trabajo de aplicaciones basadas en la nube definidas como código. Esto garantiza que las organizaciones puedan mantener un rendimiento y una eficiencia sólidos de las aplicaciones a escala, al tiempo que aprovechan la gobernanza y la agilidad que aporta la infraestructura como código (IaC).

Presentamos el próximo IBM watsonx Code Assistant for i

IBM presenta el próximo IBM watsonx Code Assistant for i, un asistente de programación diseñado específicamente para acelerar la modernización de las aplicaciones IBM i. Se espera que capacite a los desarrolladores acelerando las tareas de modernización de RPG con capacidades impulsadas por IA disponibles directamente en el entorno de desarrollo integrado (IDE).

IBM Granite 4.0 Tiny Preview: un adelanto de la próxima generación de modelos Granite

Nos complace presentar IBM Granite 4.0 Tiny Preview, una versión preliminar del modelo más pequeño de la próxima familia de modelos de lenguaje Granite 4.0, a la comunidad de código abierto.

El comienzo de la empresa agéntica: poner la IA a trabajar en toda su tecnología

IBM proporciona un conjunto completo de capacidades de agente listas para la empresa en watsonx Orchestrate para ayudar a las empresas a ponerlas en práctica. La cartera incluye: cree su propio agente en menos de cinco minutos, agentes de dominio predefinidos, integración con más de 80 aplicaciones líderes y orquestación y visibilidad de agentes.

Desbloqueo de datos no estructurados para IA generativa: la evolución de watsonx.data

Los datos no estructurados son uno de los recursos más valiosos, pero infrautilizados de la empresa. IBM está evolucionando watsonx.data para ayudar a las organizaciones a activar estos datos para impulsar una IA más precisa y eficaz. El nuevo watsonx.data reunirá un lakehouse de datos abierto con capacidades de tejido de datos, como el seguimiento y la gobernanza del linaje de datos, para ayudar a los clientes a unificar, gobernar y activar datos en silos, formatos y nubes. Las empresas podrán conectar sus aplicaciones y agentes de IA con sus datos no estructurados mediante watsonx.data, que las pruebas muestran que puede conducir a una IA un 40 % más precisa que el RAG convencional.

IBM webMethods Hybrid Integration: integración para la era de la IA agéntica

IBM está introduciendo webMethods Hybrid Integration, una solución de próxima generación que reemplaza los flujos de trabajo rígidos con automatización inteligente e impulsada por agentes. Ayudará a los usuarios a gestionar la expansión de integraciones entre aplicaciones, API, socios B2B, eventos, puertas de enlace y transferencias de archivos en entornos de nube híbrida.

Lumen y IBM colaboran para desbloquear IA empresarial escalable

Lumen Technologies e IBM anunciaron una nueva colaboración para desarrollar soluciones de IA de nivel empresarial en el edge integrando watsonx, la cartera de productos de IA de IBM, con la infraestructura de nube edge y la red de Lumen.

IBM y Oracle amplían su asociación para avanzar en la IA agéntica y la nube híbrida

IBM está trabajando con Oracle para llevar el poder de watsonx a Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Aprovechando los servicios nativos de IA de OCI, el último hito en la asociación tecnológica de IBM con Oracle está diseñado para impulsar una nueva era de productividad y eficiencia impulsada por IA multiagéntica en toda la empresa.

IBM y Salesforce activan datos empresariales en IBM Z, previsualizan nuevos agentes para ayudar a los clientes a liberar sus datos para IA agente

Para usarlo como catalizador de la IA agéntica, IBM y Salesforce están proporcionando a los clientes acceso a sus datos empresariales en mainframes IBM Z y bases de datos Db2, para que pueda impulsar casos de uso de IA en Salesforce Agentforce, la plataforma de fuerza laboral digital para complementar equipos con agentes autónomos de IA. IBM también está introduciendo nuevos agentes creados con IBM Watsonx Orchestrate que funcionan con tecnologías de Salesforce y el rendimiento del modelo IBM Granite.

Estudio de IBM: Los CEO duplican la apuesta por la IA mientras sortean los obstáculos empresariales

Un nuevo estudio global realizado por el IBM Institute for Business Value encontró que los CEO encuestados están comprometidos con el avance de las soluciones de IA en toda su organización, incluso cuando enfrentan desafíos de acelerar la adopción de tecnología.