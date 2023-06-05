A medida que una organización crece, puede resultar insostenible depender de sistemas de gestión de órdenes de trabajo en papel (o incluso hojas de cálculo de Excel) para gestionar las necesidades de datos en constante evolución. Las organizaciones más grandes y aquellas con necesidades más complejas deberían considerar invertir en software de sistema de mantenimiento computarizado, un tipo de software de mantenimiento.

Un CMMS de alta calidad planificará, creará, rastreará y organizará automáticamente las solicitudes de servicio, las órdenes de trabajo y el mantenimiento de rutina, eliminando las tareas excesivas de planificación de tareas para los gerentes y supervisores de mantenimiento.

El uso del software CMMS también permite a su organización almacenar grandes cantidades de datos electrónicamente, en una ubicación centralizada. Con todos los datos de sus órdenes de trabajo en un solo lugar, su equipo de gestión puede obtener acceso en tiempo real a las órdenes de trabajo a medida que se mueven en el ciclo de vida de las órdenes de trabajo. Las plataformas de CMMS con el software que las acompaña para dispositivos móviles llevan el acceso un paso más allá, lo que permite a los usuarios realizar un seguimiento de las órdenes de trabajo y acceder a las actividades de mantenimiento de forma remota.

Además, un buen CMMS puede agregar y mostrar datos de órdenes de trabajo de acuerdo con las necesidades específicas del departamento. Los equipos de mantenimiento pueden crear y ver informes personalizables, visualizar datos de tendencias y métricas/KPI, y monitorear la funcionalidad de los activos para simplificar la resolución de problemas y la gestión del inventario.

Si bien adoptar un CMMS puede ser un proceso complejo, integrar el software de CMMS en sus operaciones de mantenimiento puede ayudar a su organización a reducir costos, aumentar el acceso y la visibilidad de los datos, reducir la acumulación de pedidos y los errores humanos, y optimizar sus sistemas de gestión de las instalaciones.