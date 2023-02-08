A medida que la IA y la creación y el escalado de modelos se vuelven más críticos para su organización, lograr una IA responsable (RAI) debe considerarse un tema muy relevante. Existe una creciente necesidad de impulsar de manera proactiva decisiones justas, responsables y éticas y cumplir con las leyes y regulaciones actuales.

Gestione los riesgos y la reputación

Ninguna organización quiere estar en las noticias por las razones equivocadas, y recientemente ha habido muchas historias en la prensa sobre cuestiones de IA con sesgo, inexplicable o injusta. Las organizaciones necesitan proteger la privacidad de las personas e impulsar la confianza. Las acciones con sesgo o incorrectas basadas en datos o suposiciones erróneas pueden dar lugar a demandas y desconfianza de clientes, stakeholders, accionistas y empleados. En última instancia, esto puede dañar la reputación de la organización y la pérdida de ventas e ingresos.

Adherirse a los principios éticos

La importancia de impulsar decisiones éticas (no favorecer a un grupo sobre otro) requiere incorporar la equidad y detectar sesgos durante la adquisición de datos, la construcción, el despliegue y el monitoreo de modelos. Las decisiones justas también requieren la capacidad de adaptarse a los cambios en los patrones y perfiles de comportamiento, lo que puede requerir el reentrenamiento o la reconstrucción del modelo a lo largo del ciclo de vida de la IA.

Protéjase y escale frente a las normativas gubernamentales

Las regulaciones de IA están creciendo y cambiando a un ritmo rápido y el incumplimiento puede dar lugar a costosas auditorías, multas y prensa negativa. Las organizaciones globales con sucursales en varios países se enfrentan al reto de cumplir con las normas y reglamentos locales y específicos de cada país. Si bien las organizaciones en mercados altamente regulados, como la atención médica, el gobierno y los servicios financieros, enfrentan desafíos adicionales para cumplir con las regulaciones específicas de la industria.

“Los costos potenciales del incumplimiento son asombrosos y van mucho más allá de las simples multas. Para empezar, las organizaciones pierden un promedio de USD 5.87 millones en ingresos debido a un solo evento de incumplimiento. Pero esto es solo la punta del iceberg: el impacto financiero va mucho más allá de sus resultados finales”. The True Cost of Noncompliance (enlace externo a ibm.com)